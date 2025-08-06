אלוף פיקוד דרום: "המחלוקת על הלחימה הם לשם שמיים" - סרוגים

יניב עשור | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90

אלוף פיקוד דרום אלוף יניב עשור אמר היום (רביעי) בטקס התייחדות לזכר חללי חטיבה 401: "הלחימה בעזה, מלווה לא פעם במתח ולעיתים גם במחלוקות בין גורמים שונים. חשוב לי לומר באופן ברור, אלו מחלוקות לשם שמיים"

דבריו המלאים: "כמסורת החטיבה וערכיה, גם לוחמי חטיבה 401, בחרבות ברזל, לוחמים בגבורה להכריע כל אויב, כשבליבם תקווה שיצליחו להביא לשחרור חטופים.ילדיכם לחמו תחת פקודות חוקיות ומוסריות! הם שמרו על צלם אנוש עד רגע נפילתם. לחמו ונפלו כמקדשי חיים ולא כמבקשי מוות"

"אנו פועלים בעיקרון המידתיות, מתאמצים לפגוע באיוב שפל המסתתר בתוך אוכלוסיה והופך בתי חולים למפקדות חורשות מזימה, בית ספר למעבדות נפץ ואתרי שיגור. אל מול קמפיין שיקרי ונבזי של הרעבה, אנחנו עושים מאמץ גדול כדי להכניס לרצועה מים, מזון, תרופות ודלק".

אלוף פיקוד דרום | צילום: דובר צה"ל

הלחימה בעזה, מלווה לא פעם במתח ולעיתים גם במחלוקות בין גורמים שונים. חשוב לי לומר באופן ברור, אלו מחלוקות לשם שמיים. אלו דיונים ענייניים ומקצועיים עם רצון כן של כל מפקדי צה״ל כולם, לעשות את הדבר הנכון לביטחונה של מדינת ישראל – מוסרית, מבצעית ופיקודית ומחלוקות לשם שמיים- סופן להתקיים.

אל הקרב אנו יוצאים, ברעות ואחדות מטרה.בניכם, לחמו מתוך הטנקים השועטים, כשלצידם לוחמי החי"ר וההנדסה מעליהם כוחות חיל האוויר, נכונים לכל משימה ומאחור משגיחים עליהם חיילי המודיעין ותומכים בהם כלל חילות צה"ל. כך, נמשיך להילחם כצוות וצבא אחד ומלוכד".