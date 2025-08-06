מרשעת חלק 2: הצצה ראשונה לקטע מהסרט. צפו - סרוגים

מרשעת 2 (באדיבות טוליפ אנטרטיימנט)

אחרי שהפך סנסציה קולנועית בשנה שעברה, "מרשעת" חוזרת. העיבוד הקולנועי למחזמר המצליח חזר אלינו בחלק 2, וכעת אנחנו מקבלים הצצה לסרט הכי מדובר של השנה ששבר שיאים וכבש את העולם בכיכובן של אריאנה גרנדה וסינתיה אריבו.

הצצה - מרשעת 2 (באדיבות טוליפ אנטרטיימנט)

צפו בטריילר הרשמי של "מרשעת: חלק 2"

מרשעת: חלק 2 (Tulip Entertainment)

בבימויו של הבמאי עטור הפרסים ג'ון מ. צ'ו, ובכיכובו של צוות השחקנים המרהיב שחוזר. הפרק האחרון בסיפורן הבלתי מסופר של מכשפות עוץ מתחיל כשאֶלְפָבָּה וגלינדה מרוחקות זו מזו וחַיות עם השלכות בחירותיהן.

עלילת "מרשעת: חלק 2"

אלפבה (סינתיה אריבו), המוכרת עכשיו כ"מכשפת המערב המרשעת", חיה בבידוד ביערות עוץ. שם היא ממשיכה להסתתר ולהיאבק למען שחרור בעלי החיים המושתקים של הממלכה. בד בבד, היא שואפת נואשות לחשוף את האמת שהיא מכירה על הקוסם (ג'ף גולדבלום).

באותו זמן, גלינדה (אריאנה גרנדה) הפכה לסמל של טוב לב בכל רחבי עוץ. היא מתגוררת בארמון בעיר האזמרגד, נהנית מתשומת הלב והאהבה שהיא מקבלת מתושבי הממלכה. בהדרכתה של מאדאם מוריבל (מישל יאו, זוכת האוסקר), גלינדה, האהובה על העם, משכנעת את ההמונים ששלטון הקוסם מבטיח סדר ויציבות.

גלידנה נערכת לחתונה מפוארת עם הנסיך פיירו (ג'ונתן ביילי) בעוץ. ככל שמעמדה ככוכבת גדל היא חשה בריקנות בשל הנתק מאלפבה. היא מנסה לגשר על הפער בינה לבין הקוסם, אך ניסיונותיה נכשלים. הניסיונות מרחיקים את שתי החברות עוד יותר.

כאשר המון זועם מתקומם נגד המכשפה המרשעת, אלפבה וגלינדה נאלצות להתאחד פעם נוספת. חברותן המיוחדת הופכת כעת לגורם מכריע בעתידן, והן יצטרכו להתבונן זו בזו בכנות ובאהבה כדי לשנות את עצמן ואת עוץ לטובה, לתמיד.

הסרט יגיע לקולנוע בנובמבר 2025, ועד אז נמשיך לזמזם את השירים של העיבוד האהוב בקולותיהן של הזמרות המוכשרות. ניפגש עוד חצי שנה בקולנוע, ונראה האם גם החלק השני יישבור שיאים.