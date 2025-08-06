"ידעתי": האמירה החריגה של שרה נתניהו על הרמטכ"ל - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

"ידעתי": האמירה החריגה של שרה נתניהו על הרמטכ"ל

שרה נתניהו אמרה על הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר: "ידעתי שהוא לא יעמוד בלחצים של התקשורת, אמרתי לבעלי שאסור למנות אותו".

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 20:23  י״ב באב תשפ״ה
"ידעתי": האמירה החריגה של שרה נתניהו על הרמטכ"ל
  צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90

ברקע הפרסומים על המתחים בין הרמטכ"ל לממשלה, ירון אברהם הכתב המדיני של חדשות 12 מפרסם הערב (רביעי) כי שרה  נתניהו אמרה על הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר: "ידעתי שהוא לא יעמוד בלחצים של התקשורת, אמרתי לבעלי שאסור למנות אותו".

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, התייחס אמש לאפשרות של התפטרות הרמטכ"ל הנוכחי, רב אלוף אייל זמיר, ולשמות שעשויים להחליף אותו. בראיון לערוץ כנסת אמר קדוש כי הוא "לא רואה היום אלוף בצה"ל, לפחות מבין הבכירים במטכ"ל, שיהיה מוכן לקחת על עצמו את התפקיד הזה אחרי שאייל זמיר עזב ושם קו אדום לדרג המדיני".

עוד באותו נושא

זרם בלתי פוסק: 107 חבילות סיוע הוצנחו בעזה

לפני יומיים בצה"ל הבהירו כי הדיווחים על כך שהרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מתכוון להתפטר אם לא תהיה התקדמות בעסקת החטופים הם "קשקוש מוחלט ואין בהם שום אמת וכוונה".

בצה"ל הדגישו כי בשבוע שעבר הצבא הציג לדרג המדיני חלופות שונות להמשך הפעילות בשטח. לכל חלופה יתרונות וחסרונות, אך כולן ישימות, וכעת בצה"ל ממתינים להנחיות אסטרטגיות להמשך הדרך.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אייל זמיר
רצועת עזה
שרה נתניהו
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
70 תגובות - 50 דיונים מיין לפי
1
טפשים תתעוררו ......
זאת האשה ששום אבטחה לא מספיקה לה ולילדיה , תמיד רוצה עוד ... אבל את הילדים שלכם היא תשלח לאן שצריך ... כדי להשאר עוד יום בתפקיד "הגברת הראשונה" , עם מלון טוב , ושמפניה וורודה ... | 06-08-2025 20:29
טפשים תתעוררו ...
צודקת.צריך רמטכ״ל אוכל מוות חרד״לי
משיחי-גאולי-פסיכוטי | 06-08-2025 20:39
שיתאים לממשלת אוכלי המוות
2
בושה לדעת ששרה...
משה | 06-08-2025 20:31
בושה לדעת ששרה נתניהו קובעת את סדר היום לבעלה ראש ממשלה שכנראה לא מבין הרבה בשום.תחןם למה לא תתפטר אין לך שום בושה
3
מי שמנהל את...
לנקרי יצחק | 06-08-2025 20:44
מי שמנהל את המדינה זו שרה היא שולטת על ביבי היא ממנה את כל המקורבים שלה צריך דחוף להעיף את המשפחה הזאת מש מהשלטון כי הם הורסים את המדינה
4
דיפ סטייט
אזרח | 06-08-2025 20:49
צודקת גברת נתניהו !!! תפנו את הדרישות והאשמות על ראשי מערכת הביטחון ! הם יודעים על כל מחט שזזה בערמת הזבל הנאזי העזתי אך לא מחלצים את שבויינו . כל עוד ראשי מערכת הביטחון מתנהלים כפוליטיקאים מהשמאל והם חלק מהדיפ סטייט (ראייה לכך 99% מהלשעברים והנוכחים) זהו מצב מסוכן לביטחון אזרחי מדינת ישראל , הימין חייב מנהיג אכזרי שלא יתחשב בארורי קפלן ובג"ץ הדיפ סטייט וגרורותיו !!!
ויאיר. הם הדיפ סטייט.
שרה | 07-08-2025 16:18
יאללה שרה שופטת עליונה, יאיר רמטכ"ל.
5
דיפ סטייט
אזרח | 06-08-2025 20:52
הגברת נתניהו צודקת ! תפנו את הדרישות והאשמות על ראשי מערכת הביטחון ! הם יודעים על כל מחט שזזה בערמת הזבל הנאזי העזתי אך לא מחלצים את שבויינו . כל עוד ראשי מערכת הביטחון מתנהלים כפוליטיקאים מהשמאל והם חלק מהדיפ סטייט (ראייה לכך 99% מהלשעברים והנוכחים) זהו מצב מסוכן לביטחון אזרחי מדינת ישראל , הימין חייב מנהיג אכזרי שלא יתחשב בארורי קפלן ובג"ץ הדיפ סטייט וגרורותיו !!!
לאהבל! יענו אתה...
כהן | 07-08-2025 8:02
לאהבל! יענו אתה רוצה מלך/רודן?.....
אחרי 40 שנות...
גידגיד | 07-08-2025 8:00
אחרי 40 שנות שלטון ימין, מתוכם 15שנים ברצף של הליכוד, שבהם ביבי מינה את כולם, עדיין מאשימים פה כל מיני גופים מדומינים. גם היטלר האשים את היהודים שתקעו סכין בגב האומה
תשלחי את הבן הבטלן שלך למילואים קודם ואז נדבר
ג | 07-08-2025 0:14
ביביסטים מטומטמים עוד קונים את הזבל הזה
. ...
לך תעשה השתלת מוח , במקרה שלך גם מוח של תרנגולת יספיק ... | 06-08-2025 21:12
.
6
הרב הצבאי יכול להחליף אותו יופי
סליחה? | 06-08-2025 20:55
וגם קראתי שדורשים להעלות את התקן שלו לדרגת אלוף, אז בכלל מה הבעיה?
7
זה כמעט שקוף...
חיים | 06-08-2025 20:58
זה כמעט שקוף שהרבה משנים את עורם
8
היא אישה חכמה...
צבי ויסוקר | 06-08-2025 21:00
היא אישה חכמה תגידו מה שתגידו היא הרבה צדקה.
ועוד עדינה. כי גם המציאות היא דיפ סטייט
עמוס | 07-08-2025 16:20
כול מה שהנוכל ורבניו אוכלי המוות עושים נכשל
אז צרתו גם...
מנחם | 06-08-2025 21:07
אז צרתו גם שוכרת חברת יחצ שעושה לה לייקים. ועל זה הציבור משלם?
9
אז החזרזירה בעצם...
שי | 06-08-2025 21:02
אז החזרזירה בעצם מודה שהיא זו שקובעת את סדר היום הפוליטי. לא ייאמן
10
מה עם הילד הברמן
הש״ג | 06-08-2025 21:09
שקודם יחזור ויתגייס ויכנס לעזה ואז שהגברת שלא אכפת לה לשלוח ילדי אלחריזי להילחם ובגונה סגנון תועמלני האשפה
11
שרה את גדולה...
שא | 06-08-2025 21:32
שרה את גדולה מהחיים ואנחנו אוהבים אותך. יש לך חוש שישי ואם ביבי היה שומע לך הרבה צרות היו נמנעות
12
מה אפשר לצפות...
גדליה | 06-08-2025 21:37
מה אפשר לצפות מאישה שבעלה בגד בה אי אלו פעמים בזמן שהניקה את הילד ז שהשריצה...
היי... ההישג הגדול...
גידגיד | 07-08-2025 7:58
היי... ההישג הגדול ביותר של שרה נתניהו הוא יאיר נתניהו... תחשבו על זה
אתה בטח מתכוון...
כהן | 07-08-2025 7:52
אתה בטח מתכוון לילד(עד עכשיו) שהיא עשתה בשירותים.....
13
גברת חזירונת כל...
רונן | 06-08-2025 21:43
גברת חזירונת כל היום בחול נוברת
14
היא מוזמנת לגייס...
ברוח של: אם אין לחם תאכלו עוגות | 06-08-2025 22:27
היא מוזמנת לגייס למילואים את שני בניה, שילכו להלחם בעזה.
אני מיד הולך...
גידגיד | 07-08-2025 7:57
אני מיד הולך לחפש את יאיר במועדון החביב עליו במיאמי. לאחרונה נצפה בקומה מינוס אחד מריץ שורות, מוקף מאבטחים
15
מטומטמת ...
מיקי | 06-08-2025 23:56
מטומטמת
16
זמיר חזק ואמץ...
מיכל | 06-08-2025 23:57
זמיר חזק ואמץ אנחנו איתך !!! ולא עם המטורפים של הממשלה
לגמרי. ואל תשכח...
גידגיד | 07-08-2025 7:56
לגמרי. ואל תשכח שהוראה מהממשלה ללא חתימת היועמ"שית, איננה חוקית, ולכן אסור למלא אותה
17
עם התקשורת אין...
שירי מנתניה | 07-08-2025 0:07
עם התקשורת אין לו בעיה. יש לו בעיה עם המצפון שלו ועם המציאות: לא בא לו לתת למאות חיילים למות לשווא, לא בא לו, שהחטופים ימותו, לא בא לו להיות אחראי על 2 מליון עזתים ויש לו בעיה עם קטאריהו הסוציופט.
18
אבל לא שאלנו...
שקרנים | 07-08-2025 0:19
אבל לא שאלנו אותך, שרא, לא פנינו אליך בה את לא רשומה כחבר בממשלה, לא נבחרת על ידי העם ...מה קרה לך , למה את מתערבת?????????????
19
מה תפקידה בנושא...
חקלאי | 07-08-2025 3:08
מה תפקידה בנושא לא הבנתי
אז ככה. היא...
גידגיד | 07-08-2025 7:55
אז ככה. היא דיילת, אמא למובטל בן 34 שמבלה את ימיו במועדונים ובגמילה מסמים, ואמא לעוד אחד, שלעולם לא נבין את הכאב שלו, על דחיית החתונה שלו. זה תפקידה
20
לכי תאשפזי את...
את מי מעניין בכלל מה את חושבת | 07-08-2025 5:34
לכי תאשפזי את עצמך ואת התיקים היוקרתיים שלך ותזרקי את הנעליים על הקירות
???? חזק ומדויק...
חחחח | 07-08-2025 17:00
???? חזק ומדויק
21
מה היא מתערבת...
אריאל מעתניאל | 07-08-2025 5:50
מה היא מתערבת בקודש הקודשים? מי היא בכלל? משפחה של מטורפים השתלטה על המדינה הזאת... לא אכפת להם שילדים של אחרים ימותו.
22
שרה שלחי גם...
אסי | 07-08-2025 5:51
שרה שלחי גם את הילדים שלך את יודעת 4 אוגדות
23
תשתקי הבנים שלך...
אריק | 07-08-2025 6:46
תשתקי הבנים שלך לא בעזה . מי שיש לו בעיה שישלח את הילדים שלו לעזה להלחם ואז לדבר
מה אתה רוצה?,...
כהן | 07-08-2025 7:41
מה אתה רוצה?, הם כמו אביהם, היכן ביבי נתניהו עשה מילואים?......
24
עפר וינטר וזיני...
אליהו 3 | 07-08-2025 7:38
עפר וינטר וזיני יעשו יופי של עבודה ויחלצו את מדינת ישראל מהבחבוש במלחמה
מי לה׳ אלי!
קרביאל | 07-08-2025 16:53
כן ברור, הם יודעים לעשות מה שאחרים לא. וינטר וזיני וכל מי שתומך בהם הם כמו הכלב שנובח על מכוניות נוסעות, אבל כשהמכונית עוצרת אין לו מושג מה עושים. מפקדים בשקל שמאמינים שאם יש להם כיפה על הראש אז הם יותר טובים מכולם. טמטום.
25
המשפחה הראשונה שלנו,...
משפחת ביובי, אחר כך אל תתלוננו על התקשורת | 07-08-2025 7:44
המשפחה הראשונה שלנו, ממש מופת
26
הטירוף והגועל נפש...
נועה | 07-08-2025 7:52
הטירוף והגועל נפש נשפכים מכל הכיוונים
27
דיילת, תוכלי להביא...
גידגיד | 07-08-2025 7:53
דיילת, תוכלי להביא לי שמיכה וקולה? ותפסיקי להגיד בכריזה דברים שאת לא מבינה בהם
28
שתמשיך לאסוף בקבוקים בשקיות שחורות
אלכוהול ורוד | 07-08-2025 9:16
שמפניה ורודה מטשטשת את המוח
29
מי בחר בה...
מירי הליכודניקית | 07-08-2025 9:58
מי בחר בה להתערב במינויים?! זה פשוט מזעזע. מה אין לה מה לעשות בחיים?!
30
זה רק מראה...
יוסי | 07-08-2025 10:12
זה רק מראה שביבי עושה מה שהוא חושב שטוב למדינה ולא שרה מקבלת החלטות כפי שערוצי התבהלה 12/13/11 אוהבים לקשקש
31
לכל הכבשים שמהדדים את שטויות התקשורת
מאיר | 07-08-2025 10:29
לכל אכולי השינאה שכותבים פה. אז ככה... לכל ראש ממשלה בישראל מיום הקמתה ועד היום היו נשים. נשים עם דעות והשפעה על הבעלים שלהם. מבן גוריון ועד בנימין נתניהו. היו כאלו שהיו דעתניות הרבה יותר משרה. למשל לאה רבין. הייתה הרבה יותר דעתנית. אצל אריאל שרון, לא רק שהילדים שלו היו עם דעות, הם ממש היו חלק מהמטבחון המדיני בטחוני. ידוע שמי ששכנע את שרון לבצע את הגרוש מגוש קטיף, הם ילדיו בכדי שלא יכנסו לכלא. אז מה ההבדל. ההבדל הוא בתקשורת. התקשורת לא העיזה לגעת ולכתוב על הנשים והמשפחה של ראשי הממשלה. המשפחה הייתה מחוץ לתחום... עד שזה הגיע לנתניהו. תעמולה וגועל נפש מהבוקר עד הערב במשך כל כך הרבה שנים על משפחתו, כי אין דרך לנצח בקלפי.... אז יש כאלו שקונים את הרעל הזה מהתקשורת ויש כאלו שמבין מתי עושים עליהם מניפולציות תקשורתיות שכל מטרתם זה להשניא את נבחר הציבור של המחנה הלאומי. אם היה לכם קצת שכל, הייתם שואלים את עצמכם שאלה פשוטה. מאיפה לירון אברהם יש ידע מה שרה נתניהו אמרה ולמי? אתם באמת חושבים שלירון אברהם יש קשרים ומקורות בלשכת נתניהו ומשפחתו?? לתקשורת השמאל כבר מזמן אין שום מקורות, אז הם נוהגים להמציא חדשות.... ככה זה... אז תמשיכו לקנות כל קישקוש שערוצי השמאל אכולי השינאה העצמית והפוסט ציונים. את הבחירות לא תצליחו לקחת בדרך הזו. הפסקתם לנסות לשכנע את הציבור בדרכם... הציבור כבר לא קונה הסחורה שלכם... אז אם אי אפשר לנצח בדרך דמוקרטית, אנחנו נשלוט במדינה דרך פקידי הצללים והתקשורת תספר לנו מהבוקר עד הערב שזו דמוקרטיה אמיתית. ואם אפשר על הדרך להשחיר את נציגי הציבור ומשפחותיהם, אז מה טוב ומה נעים. התקשורת מתייחסת אליכם ככבשים, ואתם באמת נוהגים ככבשים..... אז אל תתפלאו שבסוף אתם נשחטים כמו כבשים על ידי החמאס וכל אויבי ישראל. שבת שלום
כאיש שומר מצוות...
נתן | 07-08-2025 12:44
כאיש שומר מצוות האם אין לך הרהור של לשון הרע...או שזו לשיטתך מצווה
אישה נוראית ששולחת...
בני | 07-08-2025 11:31
אישה נוראית ששולחת ילדים אחרים למות ואת שלה לקנות דירות בלונדון ומיאמי
32
33 מעלות חום...
בני | 07-08-2025 11:29
33 מעלות חום 80 אחוז לחות מי יכול להלחם כשהוא סוחב על הגב אפוד קרמי נשק וקסדה והאויב לבוש מכנס חולצה קצרה
33
אתם מתכוונים האמירה...
גלית | 07-08-2025 12:51
אתם מתכוונים האמירה הנכונה ואו המוצדקת של שרה ולא החריגה הלוואי וביבי באמת היה שומע לעיצוב או לאינטואיציה שלה היא באמת פטריוטית ימנית
34
מי זאת השרה הזאת שכולם מזכירים אותה???????
א-ב | 07-08-2025 13:15
...
35
שרה בת זבל...
עעננכמ | 07-08-2025 13:25
שרה בת זבל
36
מה היא מתערבת...
בנימין פו | 07-08-2025 13:28
מה היא מתערבת בכלל ביבי ראש ממשלה הבן שלו ראש ממשלה אישתו ראש ממשלה
37
זה אומר שביבי...
חייל | 07-08-2025 13:47
זה אומר שביבי מקשיב אבל עושה מה שהוא רוצה ושרה לא משפיע
38
שרה פרצוף של...
גיא | 07-08-2025 14:03
שרה פרצוף של חזירה לכי כפרות על זמיר לא תגיעי לקרסוליים שלו שרה את אפס אולי נשים את אמא שלך תבקשי מיאיר להוציא אותה מהקבר יבת של כלב
חזק ...
מולי | 07-08-2025 16:59
חזק
39
שיטת ממשלת ימין על מלא
ימין מחפש מנהיג | 07-08-2025 14:04
זו השיטה. לא מטפלים בטרור והוא מכה, מאשימים את הפקידים. נמרחים בעזה כמעט שנתיים, מאשימים את הרצי כי הוא מינוי לא שלהם. לא מעיזים לכבוש, ממציאים ויכוח עם הרמטכ"ל שהם מינו, ואומרים שהוא הבעיה. ביבי מלך בלזרוק את החולשות שלו על אחרים, רק בהצלחות הוא מופיע ולוקח את הקרדיט כל ממשלה אחרת שהיתה נוהגת כך, היינו מעיפים אותה מזמן
40
לחצים של התקשורת...
יוסי כהן | 07-08-2025 14:24
לחצים של התקשורת או לחצים של הממשלה? כל עוד עושה מה שביבי אומר,הוא רמטכל טוב?
41
מחפשים שעיר לעזאזל...
יוסי כהן | 07-08-2025 14:28
מחפשים שעיר לעזאזל שיוכלו להפיל עליו את האשמה בכל מה שנוגע למלחמה. ביבי לא יעצור עד"לנצחון המוחלט" שהבטיח,גם במחיר חיי חיילנו. חיילים,נוסו על נפשותיכם.בדיוק כמו החראדים.
42
צודקת. אני זוכרת...
רותי | 07-08-2025 14:49
צודקת. אני זוכרת את זה. היא רצתה את זיני.
43
היא תמיד יודעת!...
חבל שלא מקשיבים לה! | 07-08-2025 15:05
היא תמיד יודעת! יש לה שכל בריא! צריך להקשיב לה יותר!
44
י+א פר+ה שמ+נה...
סגול כפסע ממלא מוחלט | 07-08-2025 15:06
י+א פר+ה שמ+נה פסארה מתי תש+לחי את הצאצאים שלך להלחם בעזה
45
למה היא מתערבת...
אזרח | 07-08-2025 15:23
למה היא מתערבת לבעלה בעבודה? אבל מצד שני, וואלה, טוב לראות שאין לה השפעה עליו, בכל זאת הוא נבחר, לא היא
46
למה כל השקרים...
אחמדובסקי | 07-08-2025 16:19
למה כל השקרים האלה ? האם ההדלפות והשקרים הם הגיוניים ?
47
מי זאת האקורדיון...
פנינה | 07-08-2025 16:57
מי זאת האקורדיון המקומט והמכוער הזה ישר לידי חמאס שיטבחו אות. מיותר זקנה מקומטת כעורה מבפנים ובחוץ מאחלת ללה מוות בסרטן מהר ככל נאפשר
אוי וי שרהלה...
יעלה | 07-08-2025 17:49
אוי וי שרהלה זי מכט אלס אופצלוכס לא ברור לשם מה כתבת את תגובתך מה הרלבנטיות שהיא מכוערת או מקומטת ולמה לאחל לה מיני מחלות זה מוגזם ולא ראוי. את יכולה להתפלל שבעלה יעוף מתפקידו היא לא מעניינת אף אחד
48
מכשפה ארורה שחררו...
עובדיה | 07-08-2025 17:27
מכשפה ארורה שחררו את המדינה !!!!!
49
באיזה זכות את...
מרסלאלון | 07-08-2025 17:40
באיזה זכות את מביעה דיעה בפומבי לא בחרו בך.את לא מייצגת אותי ואין לך זכות להתערב. בעניינים מדינים
50
שיר מעלות
חסה ירוקה | 07-08-2025 18:36
חזרזירה ורודה, גביע שמפניה בידה משגרת חיוך מעוך וחסר בינה בין בועות של ורוד ושמלה מגוהצת שוכחת שלחטופים הבטן שורפת מאבטחים סביב משפחתה יומם וליל גם בחו"ל וגם בארץ ישראל מוודאים שתוכל ללגום בשקט והחטופים.. יכולים ללכת .. את בניו של העם המסור, למלחמה היא משלחת בזמן שבמסעדת יוקרה היא מחממת את התחת אכלו לי שתו לי היא אומרת באופן קבוע ממש מסכנה מעורר זעזוע מתחת לכל התכשיטים שקיבלה במתנה וכל העושר מסתתר חור שחור, קר, לא מצליח לכסות על החוסר לא בגדים, לא בוטוקס ולא תסרוקת של שיער משומן יכסו על נשמה שכבר שכחה שצריך לעשות למען העם ורוד זה רק צבע ובקרוב גם השמפניה תסתיים אך האמת, מספרי ההיסטוריה לעולם לא תיעלם.