"ידעתי": האמירה החריגה של שרה נתניהו על הרמטכ"ל - סרוגים

ברקע הפרסומים על המתחים בין הרמטכ"ל לממשלה, ירון אברהם הכתב המדיני של חדשות 12 מפרסם הערב (רביעי) כי שרה נתניהו אמרה על הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר: "ידעתי שהוא לא יעמוד בלחצים של התקשורת, אמרתי לבעלי שאסור למנות אותו".

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, התייחס אמש לאפשרות של התפטרות הרמטכ"ל הנוכחי, רב אלוף אייל זמיר, ולשמות שעשויים להחליף אותו. בראיון לערוץ כנסת אמר קדוש כי הוא "לא רואה היום אלוף בצה"ל, לפחות מבין הבכירים במטכ"ל, שיהיה מוכן לקחת על עצמו את התפקיד הזה אחרי שאייל זמיר עזב ושם קו אדום לדרג המדיני".

לפני יומיים בצה"ל הבהירו כי הדיווחים על כך שהרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מתכוון להתפטר אם לא תהיה התקדמות בעסקת החטופים הם "קשקוש מוחלט ואין בהם שום אמת וכוונה".

בצה"ל הדגישו כי בשבוע שעבר הצבא הציג לדרג המדיני חלופות שונות להמשך הפעילות בשטח. לכל חלופה יתרונות וחסרונות, אך כולן ישימות, וכעת בצה"ל ממתינים להנחיות אסטרטגיות להמשך הדרך.