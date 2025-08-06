6 אוגדות יתמרנו 5 חודשים כדי לכבוש את עזה - סרוגים

נתניהו ברפיח (ארכיון, לע"ם)

ישראל במלחמה היום ה-669. אחרי ההודעה של ראש הממשלה על הנחייה לכיבוש העיר עזה ומחנות המרכז – מקומות שצה"ל לא פעל בהם – כעת ההוראה מתחילה לקבל משמעות.

מחר יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני כדין לדון בפרטי התימרון, אבל מפרטים שנחשפים עולה כי מדובר בהפעלת עשרות אלפי חיילים לתקופה של מספר חודשים.

לפי התוכנית, בין ארבע לשש אוגדות של צה"ל יצטרכו לפעול ברצועת עזה, למשך תקופה של 5 חודשים.

צילום: רועי אברהם, לע"ם

פרטי המבצע בכלליות הם הזזת הפלסטינים שנמצאים כעת בעיר עזה דרומה לאזור רפיח שהתרוקן, שם גם יהיו אתרי חלוקת המזון. משם יוכלו הפלסטינים לצאת מהרצועה לכל מקום בעולם שיסכים לקבל אותם.

במקביל, יתמרנו הלוחמים בעיר עזה, וישלימו את השמדת הבתים כמו שנעשה באזור בית חאנון ורפיח, ולראשונה מאז תחילת המלחמה גם כניסה לדיר אל בלח ומחנות המרכז, אזורים שצה"ל לא פעל בהם עד היום מחשש להימצאות חטופים באזור.

המחירים של המבצע הם גיוס נוסף של מערך המילואים השחוק, לעוד עשרות ימי מילואים, בנוסף לחשש לחיי החטופים שנמצאים באזורים בהם צה"ל יתמרן.

שרי הימין בממשלה דוחפים לפעילות הקרקעית בעוד השר סער מתנגד, וכמוהו גם המשקיף דרעי שמפלגתו פרשה מהממשלה אבל נתניהו ממשיך להזמין אותו לדיוני הקבינט. סער ודרעי, חזרו מחו"ל לאור ההתפתחויות.