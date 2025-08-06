6 אוגדות יתמרנו 5 חודשים כדי לכבוש את עזה - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

6 אוגדות יתמרנו 5 חודשים כדי לכבוש את עזה

הקבינט ידון ביום חמישי על הרחבת התמרון בעזה לכיבוש עזה ודיר אל בלח בהם נמצאים החטופים. לכך ידרשו עשרות אלפי לוחמי מילואים שיגויסו למאות ימי מילואים

<a href='/נבחרת-סרוגים/?authorName=אריה-יואלי'>אריה יואלי</a>, חדשות סרוגים
אריה יואלי, חדשות סרוגים06.08.25 20:07  י״ב באב תשפ״ה
6 אוגדות יתמרנו 5 חודשים כדי לכבוש את עזה
  נתניהו ברפיח (ארכיון, לע"ם)

ישראל במלחמה היום ה-669. אחרי ההודעה של ראש הממשלה על הנחייה לכיבוש העיר עזה ומחנות המרכז – מקומות שצה"ל לא פעל בהם  – כעת ההוראה מתחילה לקבל משמעות.

מחר יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני כדין לדון בפרטי התימרון, אבל מפרטים שנחשפים עולה כי מדובר בהפעלת עשרות אלפי חיילים לתקופה של מספר חודשים.

לפי התוכנית, בין ארבע לשש אוגדות של צה"ל יצטרכו לפעול ברצועת עזה, למשך תקופה של 5 חודשים.

צילום: רועי אברהם, לע"ם
עוד באותו נושא

לפיד הזהיר את נתניהו: "כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד"


8

פרטי המבצע בכלליות הם הזזת הפלסטינים שנמצאים כעת בעיר עזה דרומה לאזור רפיח שהתרוקן, שם גם יהיו אתרי חלוקת המזון. משם יוכלו הפלסטינים לצאת מהרצועה לכל מקום בעולם שיסכים לקבל אותם.

במקביל, יתמרנו הלוחמים בעיר עזה, וישלימו את השמדת הבתים כמו שנעשה באזור בית חאנון ורפיח, ולראשונה מאז תחילת המלחמה גם כניסה לדיר אל בלח ומחנות המרכז, אזורים שצה"ל לא פעל בהם עד היום מחשש להימצאות חטופים באזור.

המחירים של המבצע הם גיוס נוסף של מערך המילואים השחוק, לעוד עשרות ימי מילואים, בנוסף לחשש לחיי החטופים שנמצאים באזורים בהם צה"ל יתמרן.

שרי הימין בממשלה דוחפים לפעילות הקרקעית בעוד השר סער מתנגד, וכמוהו גם המשקיף דרעי שמפלגתו פרשה מהממשלה אבל נתניהו ממשיך להזמין אותו לדיוני הקבינט. סער ודרעי, חזרו מחו"ל לאור ההתפתחויות.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
דיר אל בלח
הקבינט
התמרון בעזה
כיבוש עזה
לוחמי מילואים
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
21 תגובות - 14 דיונים מיין לפי
1
לסרב!!!!! ...
שירי מנתניה | 06-08-2025 20:14
לסרב!!!!!
2
רציתם קוסם ......
ממשלה של אידיוטים , בדיוק כמו שארה"ב לא נצחה בווייטנאם, ורוסיה הסתלקה עם הזנב בין הרגלים מאפגניסטן, וכמו שצרפת ברחה בעור שיניה מאלג'יר... ככה בדיוק יראה העתיד שלנו בעזה , ודרך אגב גם אלקאידה עדיין קיימת , וגם דאעש לא ממש נעלם , בדיוק כך גם בעזה בעוד 20 שנה יהיו גרעינים קטנים ושוליים של החמאס , זה ברור לכל בר דעת , חבל שלנו יש ממשלה של אידיוטים . | 06-08-2025 20:22
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם את החטופים ... תקבלו אותם בשקיות שחורות (מי שימצא) ... ותזכורת לכל החסידים השוטים , דברי נתניהו לאולמרט : "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל"
צהל כבר ניצח...
יעקוב משתמט ולקקן שלל מממן הנוחבות - אי אפשר לקנות מוצ | 07-08-2025 6:26
צהל כבר ניצח את חמאס מזמן ראשי החמאס המפקדים הגדודים הבסיסים ציוד לחימה מחסנים מנהרות אספקה כץניצחנו בכל קרב. לא נותר את מי לנצח רק לשוטט בין ההריסות והבתים הממולכדים ולחטוף טרור מטענים וזירות ממולכדות. מי יכבוש 2 מיליון עזתים? מי יהיה אחראי לצרכיהם? מי יממן את זה? מי יישא בשנאת העולם וניתוק כל היחסים בכל התחומים עם ישראל? מאיפה אתה חושב מגיעה הקיצבה הפטורים והסיבסטדים שמשתמט כמוך מקבל מהמדינה?
טפש ובור. אתה...
יעקב | 06-08-2025 21:22
טפש ובור. אתה שוכח שויטנאם אינה גובלת בארה״ב ואפגניסטאן לא ברוסיה ואלגיריה לא בצרפת. עזה גובלת בישובי העוטף ולכן השמדת החמס היא הכרח בל יגונה! ככה זה שאנשים בורים וטפשים כמוך עורכים השואות היסטוריות מטומטמות! לך תלמד היסטוריה! לך תבין קצת היסטוריה!
3
רמת הנבזות והגועל...
גדליה | 06-08-2025 20:23
רמת הנבזות והגועל מהאיש הזה שהבריח את בניו לחול , מחוקק חוק ההשתמטות, ישלח למוות מאות בחורים בשביל בצע שלטון ! ארור יהיה לנצח !!
4
עשרה ימים! זהו!...
אההההה | 06-08-2025 20:28
עשרה ימים! זהו! מה זה השטויות האלו! אין לחטופים חודשים, ולא ללוחמים
5
מה עשינו ב6...
הדרדרנו | 06-08-2025 20:50
מה עשינו ב6 ימים ?? אגרסיביות ללא גבול מי שרוצה יכול לברוח למקום אחר. בעזה לא ישער ערבי אחד!!! עיר עברית נוספת. את אופציה לשלום הערבים זרקו לפח בשמחת תורה. נשאר רק מוות או לעזוב למקום אחר! ערבים החוצה!!
ליבוביץ צדק! מלא יודו- נעצים
דן | 06-08-2025 23:36
לפעמים צריך להתחכם לצינזור
6
ואם יתממש האיום...
גדליה | 06-08-2025 21:11
ואם יתממש האיום המצרי,לזה ישראל ערוכה? כדי להחזיר את החטופים יש לסגת מאזורי חיכוך עם האוכלוסיה ולהרעיב אותה מרחוק וגם זה יוביל לחרם על ישראל לא משנה שגם החטופים מורעבים למוות.
7
גדעון סער הוא...
יעקב | 06-08-2025 21:17
גדעון סער הוא ימין פייק!
8
אוגדת דוד סבב...
אריק | 06-08-2025 21:41
אוגדת דוד סבב שני השנה חטיבת ירושלים סבב שישי מ7.10.23 עד מתי?
עד הבחירות, אם...
שירי מנתניה | 07-08-2025 0:31
עד הבחירות, אם יהיו בכלל.
9
הפצצות הפצצות הפצצות! זו הדרך!
הדובר | 06-08-2025 22:12
הפצצות הפצצות הפצצות! הפצצות מהאוויר. זו הדרך! נקודה.
מה זה יעזור ותודה...
החמאס במנהרות | 07-08-2025 5:30
מה זה יעזור ותודה למי שמימן אותן
10
לא הבנתי..למה דרעי...
אילנה | 06-08-2025 23:00
לא הבנתי..למה דרעי ממשיך להשתתף בקבינט הביטחוני מה לו ולביטחון?
הוא מחליט על...
שירי מנתניה | 07-08-2025 0:30
הוא מחליט על הקרבת חיילים חילוניים, תוך כדי שמצביעיו ימשיכו ללמוד בנחת.
11
קודם כל צריך...
דורון | 07-08-2025 1:22
קודם כל צריך לשחרר את כל החטופים החיים השבוע כמו: אביתר דוד, רום ברסלבסקי, מתן אנגרסט,נמרוד כהן ואת כל החללים ואז אחר-כך לכבוש את כל רצועת עזה.
12
מקריב את כולם...
נפוליאון הקיסר המנוול | 07-08-2025 5:32
מקריב את כולם ודורש עוד אבטחה לקיסרית ולנסיכיו
13
צהל כבר ניצח....
6 אוגדות יתמרנו 5 חודשים כדי לכבוש שוב ושוב את עזה עד לבחירות | 07-08-2025 6:20
צהל כבר ניצח. כבר הגענו עד הסוף וחזרנו. ביבי סדואג שלא יהיה סיום מדיני. בינתיים המחירים הולכים ונערמים. מוות מיותר של חיילים מצליפות זירות מטענים ומלכודיםאינספור פצועים, במרום שהתושבים ייצאו על חמאס שהביא להרס עזה, אנחנו הולכים לשלוט על שני מיליון מיואשים מוכי שנאה. אסון כלכלי אסון צבאי אסון מדיני אסון יחסי חוץ. הרס החיילים העלאת השנאה העולמית לשיאים שנאת ישראל ואנטישמיות נגד יהודים. הבאת הנצחון לחמאס בהפיכתנו לכובשי ומשמידי פלסטין. העלאת התמיכה העולמית באוייב לשיאים חדשים. תשלומים קשים בעל תחומי החיים כלכלה בטחון עולמי ניתוק ישראל מהעולם בכל התחומים. המשך השמדת הערך של ישראל תוך הקרבה דם כסף פירוק העם והמדינה והשמדת מעמדנו בעולם. אבל היי, הממשלה של השקרן תמשוך עוד זמן, חקחרתו במשפט תידחה, וועדת חקחרה תדחה. לא יוקדמו הבחירות תקציב האבטחה סביב הילדז במיאמי יגדל... ממש כדאי
14
ביבי לא ריסק את החמאס - עובר לרסק את צה"ל
ח"כ סמאל.ציונות דתית | 07-08-2025 13:50
העיקר להרוס.