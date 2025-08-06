המשטרה פתחה בחקירה נגד מפגינה בתל אביב שהזיקה לרכב - סרוגים

הפגנה בתל אביב (למצולמים אין קשר לכתבה. אבשלום ששוני/פלאש90)

המשטרה פתחה היום (רביעי) בחקירה נגד מפגינה שתועדה פוגעת ברכב בתל אביב שנקלע להפגנה. החשודה, תושבת גבעתיים בת 53, נחקרה באזהרה בתחנת המשטרה, ובסיום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים.

הודעת המשטרה: "בהמשך לפניות כתבים בעקבות סרטון שהופץ ברשת, בו מתועדת חשודה שעל פי החשד, בעת הפגנה במרכז תל אביב, גרמה נזק לרכב שנקלע לתוך המחאה – פתחה המשטרה בחקירה, החשודה, תושבת גבעתיים בת 53, נחקרה באזהרה בתחנת המשטרה, ובסיום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים".

אמש עשרות מפגינים נגד הממשלה ולמען החטופים, הפגינו חסמו את איילון דרום. במהלך ההפגנה הם הבעירו מדורה, נשאו שלטים עם הכיתוב: "נתניהו מטרפד את רצון העם, החזירו את כולם", וקראו: "צאו מעזה".