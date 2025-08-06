המשטרה פתחה בחקירה נגד מפגינה בתל אביב שהזיקה לרכב - סרוגים

המשטרה פתחה בחקירה נגד מפגינה בתל אביב שהזיקה לרכב
המשטרה פתחה בחקירה נגד מפגינה שתועדה פוגעת ברכב בתל אביב שנקלע להפגנה. החשודה, תושבת גבעתיים בת 53, נחקרה באזהרה בתחנת המשטרה ושוחררה בתנאים מגבילים
הפגנה בתל אביב (למצולמים אין קשר לכתבה. אבשלום ששוני/פלאש90)
המשטרה פתחה היום (רביעי) בחקירה נגד מפגינה שתועדה פוגעת ברכב בתל אביב שנקלע להפגנה. החשודה, תושבת גבעתיים בת 53, נחקרה באזהרה בתחנת המשטרה, ובסיום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים.
הודעת המשטרה: "בהמשך לפניות כתבים בעקבות סרטון שהופץ ברשת, בו מתועדת חשודה שעל פי החשד, בעת הפגנה במרכז תל אביב, גרמה נזק לרכב שנקלע לתוך המחאה – פתחה המשטרה בחקירה, החשודה, תושבת גבעתיים בת 53, נחקרה באזהרה בתחנת המשטרה, ובסיום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים".
אמש עשרות מפגינים נגד הממשלה ולמען החטופים, הפגינו חסמו את איילון דרום. במהלך ההפגנה הם הבעירו מדורה, נשאו שלטים עם הכיתוב: "נתניהו מטרפד את רצון העם, החזירו את כולם", וקראו: "צאו מעזה".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
3 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
בינתיים המשטרה לא...
רונן | 06-08-2025 21:45
בינתיים המשטרה לא עצרה אף אוכל מוות מהנוער ההיטלרני ששרפו וניקבו צמיגים לעשרות רכבים צהלים
אם כבר אתה...
יוני | 07-08-2025 7:02
אם כבר אתה מדבר על היטלרים כדאי שאתה וכל המשפחה שלך תסתכלו במראה ואז תראו היטלרים ואייכמנים!!! אתם השמאלונאציים הגיהדיסטים הגרועים שבאוייבי העם היהודי!!!!!!
2
המשטרה ממשיכה בהרס...
רכב שנסע לתוך המפגינים פתאום יש תלונה ודוח ומעצר של מפגינה | 07-08-2025 8:09
המשטרה ממשיכה בהרס המדינה פשע אלימות וטרור בכל. לא עושה את העבודה האמיתית