אסון בגאנה: שני שרים נהרגו בהתרסקות מסוק - סרוגים

אסון בגאנה: שני שרים נהרגו בהתרסקות מסוק
שר ההגנה של גאנה ד"ר אדוארד אומנה בואמה, ושר הסביבה, המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, איברהים מורטלה מוחמד, נהרגו בהתרסקות מסוק צבאי
התרסקות מסוק, אילוסטרציה | צילום: שאטרסטוק
שר ההגנה של גאנה ד"ר אדוארד אומנה בואמה, ושר הסביבה, המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, איברהים מורטלה מוחמד, נהרגו היום (רביעי) בהתרסקות מסוק צבאי באזור אשנטי שבמרכז המדינה. כך מסר בהודעה לעיתונות מסר ראש הסגל של נשיא גאנה, יוליוס דברה.
בתאונה, שתוארה כ"טרגדיה לאומית", נספו שישה אנשים נוספים.לפי דיווחי הכוחות המזוינים של גאנה, המסוק, מסוג Z-9, שהוביל שלושה אנשי צוות וחמישה נוסעים, איבד קשר עם מגדל הפיקוח ונעלם מהרדאר.
המסוק המריא מהבירה אקרה בשעה 09:12 (שעון מקומי ו-GMT) בדרכו לעיירת הכרייה אובואסי לאירוע לאומי.הרשויות טרם אישרו את סיבת ההתרסקות. ראש הסגל הורה להוריד את דגלי המדינה לחצי התורן כאות אבל. מטעם הנשיא ג'ון דרמאני מהאמה והממשלה, הוא העביר תנחומים למשפחות אנשי השירות שנספו "במהלך שירותם למדינה"