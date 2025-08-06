הרב דב קוק ביקש מהלוחם להלחין את המילים של הראי"ה. האזינו
משדה הקרב לקרבת קודש: הלוחם פינחס כהן הלחין את דברי הראי"ה קוק משמונה קבצים, לבקשתו של המוקבל הרב דב קוק מטבריה. "מי יוכל לעצור את אור האהבה האלהית העליונה"
לחן חדש למילים של הרב קוק. היוצר פינחס כהן, לוחם שכתב בעבר שיר לזכרם של חבריו לספסל הישיבה שנפלו בעזה – ידידיה אליהו וגלעד ניצן הי"ד – התבקש לאחרונה על ידי הרב דב קוק מטבריה להלחין את מילותיו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל מתוך "שמונה קבצים" .
בשבוע שעבר, פינחס כהן יחד עם המפיק נתנאל כליף הגיעו אל הרב דב קוק והשמיעו לו את השיר. הרב האזין ברגש, העניק את ברכתו – רגע לפני שהשיר יצא לאור.
המילים שהולחנו מתוך המאמר: "מי יוכל לעצור את אור האהבה האלהית העליונה ההולכת ומפעמת בלבם של שרידים, חסידי קודש, ישרי לבב, כרוח צח מלא נועם בשמי עדן, ועם זה סוער והומה כהמית ים לגליו, תסער הנשמה מרוב רחבת תענוג זיו נועם עליון…"
אור האהבה האלהית
קולות – נתנאל כליף, פינחס כהן ומשה אבי ראש
עיבוד הפקה ומיקס – נתנאל כליף
מסטרינג – איציק פליבה
1
2
וואו! שיר מהמם...
נעם זיו | 06-08-2025 23:53
וואו! שיר מהמם