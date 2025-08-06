הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו - סרוגים

בעקבות מעצר ראשון של בני ישיבה עריקים: התייעצות חרום כעת בבית מנהיג הציבור החרדי ליטאי הגר״ד לנדו

בעקבות מעצר ראשון של חרדים עריקים, מתקיימת היום (רביעי) התייעצות חרום בבית מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוד לנדו כשעל הפרק צעדי תגובה של החרדים נגד הצבא והממשלה.

בהודעה מטעם בית הרב נכתב בין השאר: "בשעה זו מתקיימת התייעצות חירום בביתו של הרב לנדו, בהשתתפות עסקנים מהארץ ומחו"ל על דרכי תגובה בעקבות מעצרם של בני הישיבה – במטרה לגבש קונצנזוס לתגובה בקרב כלל החוגים והעדות.

כזכור, מרן הזהיר בשבוע שעבר בנאומו בכנס ועד הישיבות בראשותו כי אם מדינת ישראל תכריז מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית בעולם כולו תתגייס למאבק.

מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה. היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו".

הבוקר התפרסם תיעוד של חרדים שדווקא מתגייסים רגע לפני טקס הסיום בכותל המערבי, בצה"ל פרסמו תיעודים ממסע הכומתה הראשון של הפלוגה הסדירה הראשונה בחטיבה החרדית החדשה "חשמונאים".

כאמור, טקס הסיום של מסע הכומתה התקיים הבוקר בכותל המערבי בירושלים, במעמד מפקד החטיבה, אלוף-משנה א', חיילי הפלוגה, בני משפחותיהם ומפקדים בכירים מצה"ל. הלוחמים יקבלו את הכומתות החדשות שלהם – כחול כהה, בדומה לכומתת חיל הים – כסמל להשלמת המסלול המבצעי.

מדובר ברגע היסטורי עבור צה"ל והחברה החרדית, עם סיום מסלול הלחימה של מחזור הלוחמים הראשון במסגרת חטיבת "חשמונאים". האירוע מגיע לאחר מסע מאתגר שהתקיים בשבוע שעבר, במסגרתו טיפסו הלוחמים להר החרמון כחלק ממסע הכומתה המסורתי. את הטקס בכותל יפתחו החיילים בתפילת שחרית חגיגית יחד עם בני משפחותיהם, מה שמדגיש את החיבור בין השירות הצבאי לערכי החברה החרדית.