הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו

מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוד לנדו: מדינת ישראל הכריזה מלחמה על לומדי התורה. והיהדות החרדית העולמית תצא למאבק שלא היה כמותו"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 18:23  י״ב באב תשפ״ה
הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו
  בעקבות מעצר ראשון של בני ישיבה עריקים: התייעצות חרום כעת בבית מנהיג הציבור החרדי ליטאי הגר״ד לנדו

בעקבות מעצר ראשון של חרדים עריקים, מתקיימת  היום (רביעי) התייעצות חרום בבית מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוד לנדו כשעל הפרק צעדי תגובה של החרדים נגד הצבא והממשלה.

בהודעה מטעם בית הרב נכתב בין השאר: "בשעה זו מתקיימת התייעצות חירום בביתו של הרב לנדו, בהשתתפות עסקנים מהארץ ומחו"ל על דרכי תגובה בעקבות מעצרם של בני הישיבה – במטרה לגבש קונצנזוס לתגובה בקרב כלל החוגים והעדות.

כזכור, מרן הזהיר בשבוע שעבר בנאומו בכנס ועד הישיבות בראשותו כי אם מדינת ישראל תכריז מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית בעולם כולו תתגייס למאבק.

מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה. היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו".

עוד באותו נושא

מעצר העריקים: חרדים חוסמים כבישים בכל הארץ | צפו


19

הבוקר התפרסם תיעוד של חרדים שדווקא מתגייסים רגע לפני טקס הסיום בכותל המערבי, בצה"ל פרסמו תיעודים ממסע הכומתה הראשון של הפלוגה הסדירה הראשונה בחטיבה החרדית החדשה "חשמונאים".

עוד באותו נושא

צפו בתיעוד: מסע הכומתה הראשון של החטיבה החרדית


6

כאמור, טקס הסיום של מסע הכומתה התקיים הבוקר בכותל המערבי בירושלים, במעמד מפקד החטיבה, אלוף-משנה א', חיילי הפלוגה, בני משפחותיהם ומפקדים בכירים מצה"ל. הלוחמים יקבלו את הכומתות החדשות שלהם – כחול כהה, בדומה לכומתת חיל הים – כסמל להשלמת המסלול המבצעי.

מדובר ברגע היסטורי עבור צה"ל והחברה החרדית, עם סיום מסלול הלחימה של מחזור הלוחמים הראשון במסגרת חטיבת "חשמונאים". האירוע מגיע לאחר מסע מאתגר שהתקיים בשבוע שעבר, במסגרתו טיפסו הלוחמים להר החרמון כחלק ממסע הכומתה המסורתי. את הטקס בכותל יפתחו החיילים בתפילת שחרית חגיגית יחד עם בני משפחותיהם, מה שמדגיש את החיבור בין השירות הצבאי לערכי החברה החרדית.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
גיוס חרדים
הרב לנדו
מיכאל שמש
עריקים
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
59 תגובות - 32 דיונים מיין לפי
1
"היהדות החרדית.תצא למאבק"...
איילה | 06-08-2025 18:27
"היהדות החרדית.תצא למאבק" אדרבא צאו למאבק בעיקר שיפסיקו לכם את כל הכספים וההטבות שנותנים לכם על ידי הממשלה הקלוקלת הזו. נמאסתם. אמרתם שתהרגו ולא תתגייסו? הרי הבטחות צריך לקיים. או שלגבכם אין כזה דבר רק סחטנות.ללא גבול. מבחיל.
חילונמימזרוחניקים???????????
tch | 07-08-2025 16:11
מה שאתם לא קולטים שלקחו לחרדים את כל ההטבות ואין לנו כבר מה להפסיד, אני לא מקנא בגוש החילונימזרוחניקים יש כרגע דיבורים אצל החרדים על חרמות שיכולות לשתק מדינה כלכלית, תמשיכו להלחם בנו עוד רגע אתם בבור כלכלי.
לומדי התורה הם ציפור הנפש של עם ישראל
משה | 07-08-2025 16:06
הציבור החרדי, בהוראת גדולי ישראל, לא ירקוד מה יפית כעסקני הציונות הדתית ,בזמן ההתנתקות. הציבור החרדי ,בהוראת גדולי ישראל, ימסור את הנפש, להצלת לומדי התורה. עמי הארצות, לא מבינים את חומרת הבעיה. מפחיד אותי מאד ממה שיקרה.
אין זכות קיום למדינה ללא לומדי התורה
אהרן | 07-08-2025 15:59
הרדיפה אחרי לומדי התורה, שמקדישים את כל חייהם לביטחון עם ישראל, מסכנת קיומה של המדינה. החילוניים ועמי הארצות, המנותקים מהתורה, לא מבינים את את גודל הסכנה. יותר מכך, הזכות שלנו על ארץ ישראל, היא מכוח התורה(התנך) ורק אם נקיים את התורה. משכך, מי שבועט בתורה ולומדיה , אין לו כל זכות להיות פה , ושיפנה את ביתו לטובת הערבים ,שגורשו. החרדים בכל העולם, בהוראת גדולי ישראל, יצאו למאבק שלא היה כמותו, דבר שיסכן מאד את המדינה. מי שטובת מדינת ישראל חשובה לו, חייב לעשות הכול, שלא תהיה פגיעה כלשהי בלומדי התורה ומי שלא לומד ,ונבטיח במאת האחוזים, שיכנס כחרדי לצבא ויצא כחרדי רק אותו ניתן יהיה לגייס. המדובר בסכנה קיומית ואמתית למדינה.
המושג יהדות חרדית...
גידגיד | 06-08-2025 20:00
המושג יהדות חרדית הוא דבר והיפוכו. יהדות היא דבר קדוש, והסרוגים הם נושאי הלפיד שלו. החרדים משתמטים הם עובדי כוכבים ומזלות, בחזקת תינוק שנישבה. יש להציל אותם ע"י גיוסם לצה"ל
קנאית
ליאל | 06-08-2025 19:54
אין מה לעשות הציונות הדתית רוצה להשקיט את נפשה על מה שבניה לא בדיוק הולכים בדרך התורה בלשון המעטה ולכן הם כל הזמן מנסים לחפש דופי אצל החרדים, איילה לכי תפשפשי במעשייך
שזה מגלה משהו...
מישהו | 06-08-2025 18:36
שזה מגלה משהו מה את חושבת על הציבור החרדי והאם זה באמת שאכפת לך מצהל בושה כלומניקית
2
הרב לדאוג מי...
יוסי | 06-08-2025 18:29
הרב לדאוג מי שלא תורם לביטחון המדינה הם לא לומדים תורה כל ההיסטוריה בתורה מלאה במלחמות שבה מנהיגי היהדות לחמו לעם עמם
רק ה"ימין" תומך...
שירי מנתניה | 07-08-2025 0:26
רק ה"ימין" תומך בהשתמטות והפליה בין דם לדם. השמאל מכיר רק בשוויון בנטל!
הכל יתהפך עליכם בממשלה הבאה
הרב זוננפלד צדק | 06-08-2025 22:27
הכל יתהפך עליכם בממשלה הבאה החרדים ילכו עם השמאל בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ואז אתם תראו מה יעשה לכם השמאל, ואז תרוצו לקבל את הנחמה אצל החרדים אבל שנאה כזו שיצא לכם אין כפרה ואין מחילה לדורות.ואתם יודעים שמי שלא לומד יש הסכמה בשתיקה שצריך להתגייס ולא נחלמים עליהם אתם מחריבי התורה בארץ ישראל!
הליטאים אכזריים כאבותיהם,האנסים הקוזקים
עגלה מלאה בפדופילים | 06-08-2025 20:30
אנשים עם פנים מפחידות.
3
והיה מי שעוד...
מישהו | 06-08-2025 18:35
והיה מי שעוד רצה לתת להם נשק,
למה לגדויילים שלכם פנים רעות ומפחידות ?
חייל חילוני עדין | 06-08-2025 20:36
אולי בגלל שהם שונאים אותי ?
4
אני יצטרף לכל...
יעקב | 06-08-2025 18:40
אני יצטרף לכל הפגנה.למרות שאני לא חרדי.כי אני מרגיש שהפוליטיקה גברה על הכל .
זה כמו תרגיל אנקונדה, ככול שישתוללו
חושן | 06-08-2025 23:35
כך העולם החרדי יתרסק ויתפורר
יעקב ברדוגו? ...
שירי מנתניה | 06-08-2025 20:12
יעקב ברדוגו?
5
אני מוכן לנשק...
גל | 06-08-2025 18:42
אני מוכן לנשק כל רגל של בחור שיושב ולומד באמת.
את הסטיות המיניות...
פצ'אלה | 06-08-2025 19:05
את הסטיות המיניות שלך תשמור לעצמך
6
זה רק מראה...
פיני פטר | 06-08-2025 18:45
זה רק מראה כמה עגלה ריקה הם החילונים .מי שמסוגל לעצור ילד חמד עדין שכל ההבנה שלו זה שהתורה מגינה הגיע למצב של איבוד הנשמה.
חבל על כל הויכוחים
גאה להיות משתמט | 07-08-2025 16:59
בעזרת ה' תקום בקרוב מדינה פלשתינאית ישחטו את כל הציונים הארורים ונחזור לימים הטובים לפני 200 שנה שחיו בארץ ישראל יהודים וערבים בשלום
זה מראה כמה...
רפי | 06-08-2025 19:15
זה מראה כמה ריקה עגלת החרדים. רק להיתחמק מחובות המדינה אבל בלקיחת זכויות הם אלופים
אוי אוי אוי...
מועצת חכמי הפלוץ | 06-08-2025 19:04
אוי אוי אוי המתח נגל צריך שימזמזו אותו בישיבה בזמן שהוא מקבל כסף גנוב של החרדים
7
המאבק
גאון | 06-08-2025 18:48
יקראו לכל הבחורים האמיצים לחזור לישיבות מבין הזמנים בל' אב במקום א' באלול. כזה מאבק לא יהיה!! איך יעמדו בקיצור חופשת בין הזמנים???
8
יש שיר של...
יעקב מל | 06-08-2025 18:49
יש שיר של שלמה ארצי איזה אבסורד .זה אבסורד שבחורי ישיבה הגיעו למצב שהם צריכים להתחמק ממשטרה..אבל יש שכר לפועלם.כתוב חכמת חכמים תסרח אנחנו קרובים.
9
הרב לנדאו
סש | 06-08-2025 18:52
שבועיים בכלא לכול רב שהחליף את אלוהים שיצא לנוח מהשטויות של הרבנים. לפי אלוהי ישראל גיוס לצבא מצווה ראשונה במעלה .
לא שבועיים, אלא...
גידגיד | 06-08-2025 19:54
לא שבועיים, אלא 15 שנה: הסתה להשתמטות 109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים. (ב) מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לערוק משירותו או מפעולה צבאית, או סייע לו בעריקה, דינו – מאסר שבע שנים; לעניין זה, "משרת בכוח מזוין" – לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא הגנה לישראל לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986. (ג) מי שנתן לאדם החייב בשירות כאמור בסעיף קטן (א) מקלט או סייע להחביאו, כשהיה לו יסוד להניח שהוא עריק, דינו – מאסר שלוש שנים. (ד) מי שעבר עבירה לפי סעיף זה בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.
חסר הבנה אין...
רון | 06-08-2025 19:06
חסר הבנה אין מה להתייחס אלייך
10
חברה הגיע הזמן...
צבי בטאט | 06-08-2025 18:54
חברה הגיע הזמן לחסימת כבישים רחבת היקף אבל חוקית כמו הדמאל ברפורמה .אין מה למשוך את זה יותר לנקודה בבני בברק.
11
בהצלחה לחרדים הגיע...
דני פ | 06-08-2025 19:00
בהצלחה לחרדים הגיע הזמן.כל יהודי בעולם עם לב סוחב את המשקולת של איום על בחורי הישיבה.
12
שני מהלכים יש...
גדי | 06-08-2025 19:06
שני מהלכים יש ביהדות המודרנית. אחד שפינוזה שברא את החילוניות ושניים לנדו שהשמיד את החרדים.
13
סוף סוף מתגייסים...
רפי | 06-08-2025 19:13
סוף סוף מתגייסים למשהו. בעצם הם רפורמים כי הם המציאו דת חדשה
חחחחחחחחח ...
שירי מנתניה | 06-08-2025 20:08
חחחחחחחחח
אתה טיפש ובור...
פיני | 06-08-2025 19:28
אתה טיפש ובור זאת מגננה של טיפשים.
14
יצירתיות היא מהם והלאה
שאול | 06-08-2025 19:26
מה הם יעשו ממה שלא עשו עד כה? עוד חסימות כבישים? עוד עצרת עבשה בהשתתפות הגדוילים המקשישים? הם לא מסוגלים לחשוב על צדדים קריאייטיביים באמת (כגון, פניה נרגשת לאו"ם וכיו"ב, מה שבאמת יכול להכאיב למדינת ישראל).
15
אתם לא לבד...
גד אלטבך | 06-08-2025 19:27
אתם לא לבד הרבה כיפות סרוגות שלא נגועים בהסתה שמתחוללת פה מבינים את הלומדים האמיתיים.
הלומדים האמיתיים הם...
גידגיד | 06-08-2025 19:53
הלומדים האמיתיים הם הסרוגים. מי שלא מתגייס, אין לו נחלה בים ישראל. את זה כל יהודי אמיתי יודע
16
נראה לי שיולי...
רון | 06-08-2025 19:33
נראה לי שיולי אדלשטיין גרר אותנו למלחמת אחים
הכת החרדית אחים...
רונן | 07-08-2025 7:50
הכת החרדית אחים של סינואר לא שלי
מי שמשתמט הוא...
גידגיד | 06-08-2025 19:51
מי שמשתמט הוא בכל מקרה לא אח שלי. אז על מה מדובר פה?
17
פעם הבא אבחר...
חיים ראש | 06-08-2025 19:35
פעם הבא אבחר ג ואני ספרדי מיזרוחניק.אבל לא אסבול התעמרות.
18
הסתלק לך מארץ...
מרקו ויטל | 06-08-2025 19:40
הסתלק לך מארץ ישראל היפה, הדמוקרטית והחילונית. קישתא יא קאקא.
19
עבודת האלילים בשיאה...
גדליה | 06-08-2025 19:43
עבודת האלילים בשיאה !
20
זה לא רב,...
גידגיד | 06-08-2025 19:50
זה לא רב, אלא ערב רב. לעצור אותו לפי סעיף 109 לחוק העונשין, הקובע 15 שנות מאסר על המרדה נגד גיוס בזמן מלחמה. ולגבי ביסמוט, המשתמט הזה יתקע סכין בגב המילואימניקים יותר מהר משהרב הזה יגנוב עוד מיליארד שקל עבור ישיבות שבהן לא מלמדים את לוח הכפל. מזל שיש את בג"צ, שיפסול מיד את ה" חוק" שמנסים להעביר. אם ינסו לחוקק אותו, המעשה הציוני המתבקש הוא לסרב לצווי הגיוס, כפי שהרב הראשי הורה לעשות
21
אם לשמאל מותר...
רמי גבעתי | 06-08-2025 19:58
אם לשמאל מותר להפגין על מדהו טיפשי לדעתי על התורה הקדושה בטח ובטח שנצא.
22
כל יהודי שלמד...
עמי חלוץ | 06-08-2025 20:00
כל יהודי שלמד גמרא ויודע מזה למרות חילוקי הדעות חייב להפגין למען לומדי תורה.אל תהיו פרופסורים זה אמת פשוטה לפני הגאולה
23
אז ממשלת ההשתמטות...
שירי מנתניה | 06-08-2025 20:04
אז ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם תממן להם את ה"מאבק" נגד המדינה, היא תממן להם את "הוצאות המלחמה"? היועמ"שית לא תהיה בשביל למנוע העברת תקציבים ל"מלחמה" שלהם... כל כך נוח.
24
טלי גוטליב אמרה...
שלמה פלח | 06-08-2025 20:05
טלי גוטליב אמרה שראש אכא אמר יש 100000 אלף משטמטים בתל אביב לאורך תקופה.זה מספר דמיוני .אז עד שבאים לחרדים בטענות ל54000אלף שיבואו לחילונים התל אביבים
זה מה שקורה...
רונן | 07-08-2025 7:49
זה מה שקורה כשלא לומדים ליבה
החרדים שנעצרו היום...
פראבדה | 06-08-2025 20:20
החרדים שנעצרו היום גרים בת"א. וחוץ מזה למה רק 100000 משתמטים? רק בצפון ת"א יש לפחות 10 מליון משתמטים ועוד כ30 מליון ג'ובניקים
25
אני אחד שלא...
פיליפ | 06-08-2025 20:20
אני אחד שלא לומד יותר מחצי שעה ביון.אבל מעריך מאוד בחור שלומר 80 אחוז שלא נדבר 100 אחוז מהזמן.כל הרעש בתקשורת עובר לי ליד האוזן .יש לנו היסטוריה עתיקה של לימוד תורה בירושלים.צפת ואפילו תל אביב.
יש פה טרולים שמלאנים
מאיר | 06-08-2025 20:51
למה נדמה לי שיש פה טרולים שמאלנים שרוצים לפרק את המחנה האמוני? אם השמאל יעלה לא יהיה אף דתי לאומי או חרדי שישמח
26
רק הפגנות שיתפרסו...
יעקב מלכ | 06-08-2025 20:52
רק הפגנות שיתפרסו על תל אביב מועילות.כמובן לעשות את זה חוקי כמו ברפורמה המשפטית.
27
כבוד הרב, "על...
א | 06-08-2025 22:02
כבוד הרב, "על יונה לא מאיימים עם יין".
28
ישראל היתה יכולה...
אלי | 06-08-2025 22:11
ישראל היתה יכולה להיות גן עדן אבל יש פה מלא יהודים במקום אחד.
29
מה זה מאבק?...
ערן מרעננה | 06-08-2025 22:25
מה זה מאבק? פשוט תתפללו: לא ככה אמרתם שאתם תורמים למאבק באויבינו?
30
דויד המלך בוכה מהתנהגות הרבנים.
יוסי | 07-08-2025 14:59
נילחמים אח באחיו במקום באוייב.
31
בג"צ בפסיקתו שפך דלק והכאוס ואנרכיה במדינה
נחום | 07-08-2025 16:19
הזדמנות פז, למהפכה המשפטית, דהיינו, הפגנת הימין והחרדים נגד הדיקטטורה של בג"צ. החרדים ,בנקל, יוכלו לגייס למאבק מיליון איש.
32
חילונים עופו לנו מהעינים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
חיים | 07-08-2025 18:15
חילונים תמשיכו לאיים עלינו בכלא, תראו מה זה מליון איש שיוצאים לרחובות חכו.................