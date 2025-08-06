זה המינוי החדש של לוין למ״מ מנכ״ל משרד העבודה - סרוגים

אמיר מדינה: צילום | משרד העבודה

סגן ראש הממשלה ומ״מ שר העבודה יריב לוין מינה היום (רביעי) את אמיר מדינה למ״מ מנכ״ל משרד העבודה. מדינה, סמנכ״ל בכיר בשירות הציבורי, מביא עמו ותק רב וניסיון עשיר ורב שנים בשירות הציבורי ובמגזר הממשלתי.

לאורך השנים כיהן בתפקידי ניהול בכירים במשרדי ממשלה שונים, ובין היתר עמד בראש אגף בכיר לעידוד תעסוקת הורים, במסגרתו היה אחראי על רפורמה דיגיטלית מקיפה באגף, כמו כן כיהן כראש אגף בכיר לניהול סיכונים ובחודשים האחרונים כמנהל מינהל הכשרות מקצועיות במשרד העבודה. בנוסף, כיהן כמנהל אגף בכיר לאזורי פיתוח במשרד התיירות.

השר לווין:"אני מברך את אמיר מדינה עם כניסתו לתפקיד ממלא מקום מנכ”ל המשרד. אמיר הוא איש מקצוע מנוסה, ערכי ומסור, שמכיר היטב את אתגרי שוק העבודה בישראל. אני בטוח שהוא יוביל את המשרד ביציבות ובמקצועיות בתקופה הקרובה".

מנכ״ל משרד העבודה היוצא, ישראל אוזן:“אמיר הוא בחירה טבעית ומצוינת ואני שמח מאד על בחירתו. עבדנו יחד בשנים האחרונות והייתי עד ליכולות המקצועיות המצוינות שלו ולהישגים שלו לאורך השנים. אני סומך עליו שינהיג את המשרד תוך שליחות ציבורית ומחויבות עמוקה ומאחל לו בהצלחה רבה.״

אמיר מדינה מ״מ מנכ״ל משרד העבודה:״לאורך כל שנותיי בשירות הציבורי, האמונה בכוחנו, העובדים והמנהלים להשפיע לטובה על הציבור – עמדה לנגד עיניי. אני מודה על הזכות והאמון שניתנו לי, ונכנס לתפקיד בתחושת שליחות עמוקה, עם הקשבה, רצון עז ללמוד, ולפעול יחד – עם האנשים הנפלאים שעושים יום יום את העבודה מאחורי הקלעים – למען הציבור, באחריות ובצניעות. בטוחני שיחד נפעל למען שוק עבודה מתקדם, שוויוני והוגן יותר.״