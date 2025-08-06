גל"צ מקימים מחדש את המחלקה הצבאית: זאת מי שתעמוד בראשה - סרוגים

(צילום: עומר פישמן\פלאש 90)

מפקד גלי צה"ל, טל לב רם, הודיע (היום) על הקמתה מחדש של המחלקה הצבאית בתחנה, כחלק ממגמת הרחבת התכנים הצבאיים והביטחוניים. בראש המחלקה תעמוד שיר מאיר, ילידת באר-שבע ותושבת מערב הנגב בת 30.

הקמת המחלקה הצבאית ממשיכה את המגמה של גלי צה"ל להקדיש יותר רצועות שידור לחיילי צה"ל, במיוחד על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ובהתאם להמלצות ועדת זמיר מיולי 2023. במסגרת זו, התחנה הרחיבה משמעותית את שידורי השטח, הכוללים שידורים שבועיים של התוכניות "יומן סיכום השבוע" ו"הקשב", וכן עשרות ימי שידור מיוחדים מבסיסי צה"ל עבור חיילים ואנשי קבע.

כמו כן, הושקה התוכנית היומית "שגרת חירום" בהגשת עומר ירדני, המוקדשת למשרתי המילואים, התוכנית "הקשב" הורחבה לשעתיים מדי ערב, והתוכנית "רצועת הביטחון" תחזור לשידור החל משבוע הבא בהגשת טלי ליפקין שחק, אמיר בר שלום ודורון קדוש, עם הצטרפותן של ד"ר עידית שפרן-גיטלמן ואל"מ (מיל) מירי אייזין כמגישות אורחות.

שיר מאיר בוגרת גלי צה"ל

המחלקה הצבאית תמשיך לקדם מיזמים מיוחדים, כגון יום שידורים והסכת לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, סדרת הרשת "מסע כומתות", תשדירים לעידוד גיוס חרדים ומיזם "שבעה שירים באוקטובר" להנצחת חללי המלחמה, במטרה להביא את קולות החיילים, אנשי הקבע והמילואים.

שיר מאיר (30), ילידת באר-שבע ותושבת מערב הנגב, היא בוגרת גלי צה"ל וגלגלצ, שם מילאה מגוון תפקידים, כולל קריינות, הגשה, עריכת חדשות ותוכן, הפקה ראשית וריכוז מערכת. היא הובילה את הקמת מחלקת השידורים של גל"צ, שימשה כעורכת ומגישה ב-Ynet ברדיו, הנחתה את תוכנית הטלוויזיה "נקודה il" בערוץ 10, וערכה את התוכנית "שגרת חירום" בגל"צ. בתפקידה האחרון כיהנה כראש התוכן של המותג הבינלאומי Cybertech, שם ניהלה אסטרטגיות תוכן, שיווק ויח"צ, והובילה כנסים ברחבי העולם. מאיר מחזיקה בשני תארים בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת בן-גוריון במזרח תיכון ומדינת ישראל.

טל לב רם, מפקד התחנה: "גל"צ היא הבית של החיילים כבר כמעט 75 שנה. אני מאמין כי הצטרפותה של שיר לתחנה תביא עמה הזדמנויות רבות בתחום הצבאי שיצטרפו לעשייה רבה אשר מתקיימת בתחנה בתחום זה, כחלק ממימוש ייעודה של התחנה כתחנה צבאית ציבורית. בשנים האחרונות פעלנו רבות על מנת להביא את גלי צה"ל לשטח, ואת החיילים ואנשי המילואים שבשטח אל גלי צה"ל וזהו צעד נוסף וחשוב בתחום זה. אני שמח ומברך על הצטרפותה של שיר לצוות הניהול שבתחנה, ובטוח שיחד עם אנשינו תביא להישגים חשובים בסיקור תחום הצבא והביטחון בשידורי התחנה ובדיגיטל."