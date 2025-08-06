ירי בסמטאות של רמאללה. צפו במעצר מחבלים שניסו להקים חוליה - סרוגים

מעצר ברמאללה, אילוסטרציה | צילום: פלאש 90

כוחות הביטחון עצרו שני מחבלים במחנה הפליטים אל-עמארי שבאזור רמאללה, שניסו להקים חוליית טרור במקום. המבצע בוצע על ידי לוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב 433, בשיתוף חטיבת בנימין של צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב"כ.

המעצר ברמאללה | צילום: יחידת הגדעונים 33

במהלך פעילות ממוקדת, אותרו ונעצרו שני החשודים, אשר שוחררו ממאסר ביטחוני במהלך השנה האחרונה. על פי המידע, השניים פעלו להקמת תשתית טרור והיו חמושים באקדחים ובנשק ארוך. לאחר מעצרם, הועברו החשודים לחקירה בשב"כ לצורך המשך בדיקת פעילותם.

עוד באותו נושא נתפס המחבל שאחראי למגה פיגוע המטענים בבת ים וחולון לכתבה המלאה בסרוגים >

המבצע המשותף משקף את שיתוף הפעולה ההדוק בין כוחות הביטחון במלחמה בטרור ובמניעת הקמת תשתיות עוינות, תוך שימוש ביכולות מודיעיניות ומבצעיות מתקדמות.