בגלל שק רירי נדיר: עינו של מטופל כמעט יצאה ממקומה - סרוגים

בגלל שק רירי נדיר: עינו של מטופל כמעט יצאה ממקומה

ניתוח חירום נדיר בוצע במרכז הרפואי לגליל, לאחר שמטופל הגיע עם בליטה חריגה של גלגל העין. הרופאים: "מדובר במקרה מציל חיים"

חדשות סרוגים06.08.25 16:06  י״ב באב תשפ״ה
  מוקצל בסינוס המצחי עיבוד מחשב: המרכז הרפואי לגליל

במרכז הרפואי לגליל בנהריה בוצע לאחרונה ניתוח חירום מורכב בגבר בשנות ה-40 לחייו, שהגיע עם בליטה קיצונית של עינו מחוץ לארובת העין, עקב שק רירי (מוקצל) שהתפתח באזור המצח.

המטופל פנה לחדר המיון כשהוא סובל מכאבים עזים וירידה חדה בראייה. בבדיקות הדמיה התברר כי מוקצל שהתפתח בסינוס הפרונטלי העליון גרם ללחץ גובר על ארובת העין ולבליטתה החוצה. למרות טיפול אנטיביוטי, מצבו הידרדר במהירות.

ד"ר טל מרשק וד"ר דנה כהן שמחי במהלך הניתוח
צילום: רוני אלברט

בעקבות חשש לאובדן העין ואף סכנה לחיים בשל אפשרות של חדירת זיהום למוח, הוחלט על ניתוח חירום. ד"ר טל מרשק, מנהל יחידת הרינולוגיה, וד"ר דנה כהן שמחי, מומחית באוקולופלסטיקה, ביצעו את ההליך בניתוח אנדוסקופי חדשני, שכלל קידוח של עצם עבה כדי לשחרר את הלחץ על העין.

"מדובר בניתוח להצלת חיים, שכן הייתה סכנה ממשית שהזיהום יתפשט למוח", ציינו הרופאים. "ההליך היה מורכב במיוחד, בשל קידוח באזור מודלק וקרוב למבנים רגישים".

לאחר הניתוח חזר גלגל העין למקומו, מצבו של המטופל התייצב והוא שוחרר לביתו תוך ימים ספורים.

המרכז הרפואי גליל
ניתוח מציל חיים
עיניים
רפואת עיניים
