בגלל שק רירי נדיר: עינו של מטופל כמעט יצאה ממקומה - סרוגים

מוקצל בסינוס המצחי עיבוד מחשב: המרכז הרפואי לגליל

במרכז הרפואי לגליל בנהריה בוצע לאחרונה ניתוח חירום מורכב בגבר בשנות ה-40 לחייו, שהגיע עם בליטה קיצונית של עינו מחוץ לארובת העין, עקב שק רירי (מוקצל) שהתפתח באזור המצח.

המטופל פנה לחדר המיון כשהוא סובל מכאבים עזים וירידה חדה בראייה. בבדיקות הדמיה התברר כי מוקצל שהתפתח בסינוס הפרונטלי העליון גרם ללחץ גובר על ארובת העין ולבליטתה החוצה. למרות טיפול אנטיביוטי, מצבו הידרדר במהירות.

בעקבות חשש לאובדן העין ואף סכנה לחיים בשל אפשרות של חדירת זיהום למוח, הוחלט על ניתוח חירום. ד"ר טל מרשק, מנהל יחידת הרינולוגיה, וד"ר דנה כהן שמחי, מומחית באוקולופלסטיקה, ביצעו את ההליך בניתוח אנדוסקופי חדשני, שכלל קידוח של עצם עבה כדי לשחרר את הלחץ על העין.

"מדובר בניתוח להצלת חיים, שכן הייתה סכנה ממשית שהזיהום יתפשט למוח", ציינו הרופאים. "ההליך היה מורכב במיוחד, בשל קידוח באזור מודלק וקרוב למבנים רגישים".

לאחר הניתוח חזר גלגל העין למקומו, מצבו של המטופל התייצב והוא שוחרר לביתו תוך ימים ספורים.