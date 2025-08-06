הרצוג באסטוניה: "העולם נופל בפח של תעמולת חמאס" - סרוגים

קרדיט צילום: חיים צח/לע״מ

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נחתו היום (רביעי) לביקור ממלכתי באסטוניה, שם נפגשו עם נשיא אסטוניה אלאר קאריס בארמון הנשיאות בטאלין. בפגישה עסקו השניים במצב במזרח התיכון, המאבק בטרור וביחסי ישראל־אירופה.

במהלך מסיבת עיתונאים משותפת, התייחס הרצוג למצב החטופים והציג תמונות עדכניות של אביתר דוד ורום ברסלבסקי. לדבריו, "אביתר עור ועצמות, תחת איום כבד על חייו. לצדו – החוטף שלו, עם יד שמנה. יש שם אוכל. כך גם רום ברסלבסקי – במצב קשה. כל החטופים בסכנת חיים. רוצים התקדמות? קודם תשחררו את החטופים".

הרצוג תקף את קמפיין התעמולה של חמאס, שכלל תמונה שפורסמה בתקשורת הגרמנית ובה נראים תושבי עזה מצולמים כשהם אוחזים סירים: "זה מבוים. מאחוריהם יש אוכל. אנחנו לא מתכחשים לצורך ההומניטרי, אבל דורשים מהעולם לא ליפול לשקרים של חמאס".

לדבריו, בשבוע האחרון הכניסה ישראל לעזה 30 אלף טון סיוע הומניטרי, כולל 30 טון שהוצנחו מהאוויר: "האו״ם מחזיק מאות משאיות ולא מצליח לחלק אותן. במקום להתמודד עם המציאות – מתעסקים בקמפיינים".

בהצהרתו המלאה, שנשא מול כלי התקשורת, קרא הרצוג לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על חמאס לשחרור החטופים: "אני קורא מכאן – אל תישארו אדישים. אל תשקטו עד שיחזור הביתה החטוף האחרון. זו חובה מוסרית, חוקית ואנושית".

בהמשך התייחס לפתרון שתי המדינות ואמר: "בעקבות השביעי באוקטובר, אמון הציבור הישראלי ברעיון הזה נפגע קשות. אי אפשר לדבר על גבולות כשיום למחרת פורץ ארגון טרור, טובח, אונס וחוטף. כל פתרון חייב להתבסס על ביטחון ואמון. אחרת – זה ייראה כפרס לטרור".

הרצוג התייחס גם לתקיפה האיראנית על מכון ויצמן ואמר כי משטר האייתולות מהווה איום על כל העולם: "הפגיעה במחקר רפואי, כולל דגימות קליניות שלא ניתן לשחזר – היא מתקפה על האנושות כולה".

בסיום דבריו, בירך הנשיא על ההחלטה לפתוח שגרירות ישראלית בטאלין: "זהו צעד היסטורי שיחזק את הקשרים בין ישראל לאסטוניה. השותפות בינינו תמשיך להעמיק ולהתחזק".