הרצוג באסטוניה: "העולם נופל בפח של תעמולת חמאס" - סרוגים

הרצוג באסטוניה: "העולם נופל בפח של תעמולת חמאס"
הרצוג באסטוניה: "העולם נופל בפח של תעמולת חמאס"

במהלך ביקור מדיני באסטוניה, נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את תעמולת חמאס, קרא לשחרור החטופים, והציג את הפער בין התמונות המבוימות מעזה לבין מצבם הקשה של החטופים בשבי

06.08.25 16:00  י״ב באב תשפ״ה
הרצוג באסטוניה: "העולם נופל בפח של תעמולת חמאס"
  קרדיט צילום: חיים צח/לע״מ

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נחתו היום (רביעי) לביקור ממלכתי באסטוניה, שם נפגשו עם נשיא אסטוניה אלאר קאריס בארמון הנשיאות בטאלין. בפגישה עסקו השניים במצב במזרח התיכון, המאבק בטרור וביחסי ישראל־אירופה.

במהלך מסיבת עיתונאים משותפת, התייחס הרצוג למצב החטופים והציג תמונות עדכניות של אביתר דוד ורום ברסלבסקי. לדבריו, "אביתר עור ועצמות, תחת איום כבד על חייו. לצדו – החוטף שלו, עם יד שמנה. יש שם אוכל. כך גם רום ברסלבסקי – במצב קשה. כל החטופים בסכנת חיים. רוצים התקדמות? קודם תשחררו את החטופים".

הרצוג תקף את קמפיין התעמולה של חמאס, שכלל תמונה שפורסמה בתקשורת הגרמנית ובה נראים תושבי עזה מצולמים כשהם אוחזים סירים: "זה מבוים. מאחוריהם יש אוכל. אנחנו לא מתכחשים לצורך ההומניטרי, אבל דורשים מהעולם לא ליפול לשקרים של חמאס".

קרדיט צילום: חיים צח/לע״מ

לדבריו, בשבוע האחרון הכניסה ישראל לעזה 30 אלף טון סיוע הומניטרי, כולל 30 טון שהוצנחו מהאוויר: "האו״ם מחזיק מאות משאיות ולא מצליח לחלק אותן. במקום להתמודד עם המציאות – מתעסקים בקמפיינים".

בהצהרתו המלאה, שנשא מול כלי התקשורת, קרא הרצוג לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על חמאס לשחרור החטופים: "אני קורא מכאן – אל תישארו אדישים. אל תשקטו עד שיחזור הביתה החטוף האחרון. זו חובה מוסרית, חוקית ואנושית".

בהמשך התייחס לפתרון שתי המדינות ואמר: "בעקבות השביעי באוקטובר, אמון הציבור הישראלי ברעיון הזה נפגע קשות. אי אפשר לדבר על גבולות כשיום למחרת פורץ ארגון טרור, טובח, אונס וחוטף. כל פתרון חייב להתבסס על ביטחון ואמון. אחרת – זה ייראה כפרס לטרור".

הרצוג התייחס גם לתקיפה האיראנית על מכון ויצמן ואמר כי משטר האייתולות מהווה איום על כל העולם: "הפגיעה במחקר רפואי, כולל דגימות קליניות שלא ניתן לשחזר – היא מתקפה על האנושות כולה".

בסיום דבריו, בירך הנשיא על ההחלטה לפתוח שגרירות ישראלית בטאלין: "זהו צעד היסטורי שיחזק את הקשרים בין ישראל לאסטוניה. השותפות בינינו תמשיך להעמיק ולהתחזק".

אסטוניה
הנשיא הרצוג
רעב בעזה
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
השתקן ממחקירות עמותות ברק מאנפנן בחו''ל???
סם | 06-08-2025 16:07
מדוע אינו מאפנן במדינה שלו מול תערוצי התבהלה והתעמולה אל ג'זירה מדוע אינו בנאום מאופנן מול הלשעברים הבולשביקים שמוציאים את דיבת הארץ רעה מדוע אינו מאפנן כנגד עתון הארס בושהבושה שפוליטקאי קטן ונשכח (שלא כמו אביו וסבו ))מתנהל כקטן וישכח
2
אדלשטיין חמור לא...
יוסף חיים | 06-08-2025 17:39
אדלשטיין חמור לא מבין טמבל. יועמשית רשעה נגד הדת בישראל. מיליון משתמטים בתל אביב. מזיקים לעם היהודי ולמדינת ישראל בכל העולם. המשתמטים בתל אביב קפלן, הם גייס חמישי הם אויבי מדינת ישראל. לימוד התורה של החרדים מציל את עם ישראל. מציל חיים. לומדי התורה מגינים על עם ישראל יותר מהחיילים בצהל. בזכות לומדי התורה עם ישראל מנצח את האויבים. התורה היא הנשמה של עם ישראל. אין חיים לגוף בלי הנשמה. לימוד התורה הוא הנשמה של עם ישראל. בלי לימוד התורה הצבא מת חלילה. ה' עוזר לעם ישראל בזכות לומדי התורה. כל הצרות של עם ישראל הם בגלל בגץ המרושע שמעודד לרמוס את הדת בישראל בארצנו הקדושה. בגץ מעודד מצעדי תועבה. מעודד נשואים חד מיניים של גבר עם גבר. ושל אישה עם אישה בגץ מעודד זנות. תועבות חזיר וחמץ בפסח. בגץ רומס את הדת בישראל. ולצערנו בגץ המושחת שחבר ממנה חבר קובע את החוקים בצהל. לכן החרדים ימותו ולא יתגייסו חלילה לצהל. בצהל הדת והמצוות והתורה של החרדים ילכו לאבדון חלילה. צהל לא יודע מה זה אישה מיוחדת אך ורק לבעלה. אצל החרדים הנורמה אישה בתולה. אצל החילונים ובצהל הזנות זה הנורמה זנות חוגגת בחינוך ומגיל קטן בעידוד בגץ.
3
כבוד הנשיא טוב...
גדי | 07-08-2025 9:30
כבוד הנשיא טוב באמת שהתעוררת באסטוניה ולא בישראל