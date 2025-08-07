20 שנה להתנתקות: מוטי סנדר נזכר באתר קטיף.נט - סרוגים

מוטי סנדר באולפן סרוגים

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים. מוטי סנדר חקלאי מגני טל הקים ב-10 אצבעות את אתר קטיף.נט שהיה מקור המידע העדכני והאמין על מה שקורה בגוש והפך ברבות השנים לסוג של אתר זיכרון.

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

קטיף נט דיווח על כל פצמ"ר

סנדר, שעד היום הוא חקלאי, סיפר לסרוגים איך יחד עם בנו, הם הקימו את אתר קטיף.נט, שליווה את המציאות הביטחונית ואת המאבק נגד הגירוש. אחד הפיתוחים של האתר היה התראה קולנית בכל פעם שנחת פצמ"ר באחד מישובי הגוש, כולל מונה פצמ"רים שהגיע ל-6,000. את העדכונים היו מקבלים גם חברי הכנסת, עד שיוסי שריד דרש להסיר את האתר מהמסכים בכנסת.

אחרי הגירוש, הפך האתר לרשת חברתית בה כל אחד מהתושבים היה יכול לספר על עצמו. עם כניסת פייסבוק, המערכת לא התרוממה, ואחרי פריצה לאתר בזמן מבצע 'צוק איתן' ירד האתר מהאוויר. אבל החומרים נשארו למי שירצה להרים את הכפפה למוזיאון וירטואלי.

מגיש: אריה יואלי

עורך ראשי ומפיק: דוד פרוידיגר

במאי: אבי לודמיר

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי

מנהל אולפן: אשר רוט