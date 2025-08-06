זרם בלתי פוסק: 107 חבילות סיוע הוצנחו בעזה - סרוגים

זרם בלתי פוסק: 107 חבילות סיוע הוצנחו בעזה
כשברקע הטענות לרעב בעזה ממשיכות, הסיוע ההומניטרי לא מפסיק לזרום לרצועה צה"ל עדכן כי חמש מדינות הנחיתו 107 חבילות סיוע הומניטרי ברצועת עזה
הצנחת סיוע | צילום: עלי חסאן/ פלאש 90
כשברקע הטענות לרעב בעזה ממשיכות, הסיוע ההומניטרי לא מפסיק לזרום לרצועה. היום (רביעי) צה"ל עדכן כי חמש מדינות הנחיתו 107 חבילות סיוע הומניטרי ברצועת עזה.
המדינות הם איחוד האמירויות, ירדן, גרמניה, בלגיה וצרפת. מוקדם יותר GHF הקרן האמריקאית ההומינטרית לעזה, עדכנה על המשך פעילותה ההומניטרית ברצועה. הקרן ממשיכה לספק עשרות מיליוני ארוחות מידי שבוע.
אתמול חולקו 28,512 קופסאות סיוע בשלושת האתרים: אזור חלוקה 2 (השכונה הסעודית): 8,640 קופסאות. אזור חלוקה 3 (ח'אן יונס): 12,096 קופסאות אזור חלוקה 4 (ואדי עזה): 7,776 קופסאות שהם כ־1,829,520 מנות מזון.
בנוסף, חולקו שלוש משאיות תפוחי אדמה ושתי משאיות בצל באזור חלוקה 3 (ח'אן יונס) כחלק מתוכנית הפיילוט שלנו. כ-108,376,362 ארוחות חולקו עד היום באמצעות כ-1,793,368 קופסאות.
