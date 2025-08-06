אסון בירושלים: גופת אישה אותרה בארמון הנציב - סרוגים

אסון בירושלים: גופת אישה אותרה בארמון הנציב
טרגדיה: גופת אישה אותרה היום בשכונת ארמון הנציב בירושלים. בשלב זה, נסיבות המקרה אינן ידועות וחקירת המשטרה נמשכת
צילום: דוברות המשטרה
שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים, החלו היום (רביעי) בבדיקת נסיבות מותה של אישה שאותרה בשעה האחרונה בדירה בשכונת ארמון הנציב בירושלים.
גורמי רפואה שהוזעקו למקום, נאלצו לקבוע את מותה. שוטרי תחנת עוז וזיהוי פלילי של מחוז ירושלים שהוזעקו למקום המקרה, החלו באיסוף ממצאים ובחינת נסיבות המקרה. בשלב זה, נסיבות המקרה אינן ידועות וחקירת המשטרה נמשכת.
מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו