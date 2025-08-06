אסון בירושלים: גופת אישה אותרה בארמון הנציב - סרוגים
חדשות, משפט ופלילים

אסון בירושלים: גופת אישה אותרה בארמון הנציב

טרגדיה: גופת אישה אותרה היום בשכונת ארמון הנציב בירושלים. בשלב זה, נסיבות המקרה אינן ידועות וחקירת המשטרה נמשכת

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 15:01  י״ב באב תשפ״ה
אסון בירושלים: גופת אישה אותרה בארמון הנציב
  צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים, החלו היום (רביעי) בבדיקת נסיבות מותה של אישה שאותרה בשעה האחרונה בדירה בשכונת ארמון הנציב בירושלים.

גורמי רפואה שהוזעקו למקום, נאלצו לקבוע את מותה. שוטרי תחנת עוז וזיהוי פלילי של מחוז ירושלים שהוזעקו למקום המקרה, החלו באיסוף ממצאים ובחינת נסיבות המקרה. בשלב זה, נסיבות המקרה אינן ידועות וחקירת המשטרה נמשכת.

עוד באותו נושא

בעקבות פגיעה בצינור: הפסקת מים במרכז ירושלים

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
ארמון הנציב
גופה
ירושלים
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו