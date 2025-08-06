כלייזמרים 2025: יהונתן רזאל יפתח את הפסטיבל בצפת - סרוגים

יונתן רזאל (צילום: אילן בשור)

פסטיבל הכלייזמרים ה-38 חוזר לצפת בימים 26-28 באוגוסט 2025 (ב'-ד' באלול תשפ"ה). זאת לאחר הפסקה של שנה בשל המלחמה בצפון. השנה, הפסטיבל יוקדש למוזיקה יהודית מכל קצוות תבל, עם מופעים מרגשים, אמנים מובילים ואווירה ייחודית בסמטאות העיר העתיקה. הכניסה לכל המופעים חופשית, והפסטיבל מבטיח חוויה מוזיקלית בלתי נשכחת.

ערב הפתיחה: יונתן רזאל ואנסמבל הפיוט

הפסטיבל ייפתח ב-26 באוגוסט עם הופעה כפולה של האמן יונתן רזאל, מהדמויות המובילות במוזיקה היהודית-אמונית. בהופעה הראשונה, רזאל יופיע לצד וירטואוזים כמו חנן בר סלע (סקסופון וקלרינט), אמיל אייבינדר (אקורדיון), אברהם אנדריי שוואב (חליל) ושגיב בר (קלידים) באירוע מיוחד לאורחים, שרים ושגרירים. לאחר מכן, הוא יתארח במופע הפתיחה הרשמי עם אנסמבל הפיוט הירושלמי, שיביא ניחוח אותנטי של מוזיקת נשמה יהודית.

ערב שני: דיוואן הלב והרכבים מגוונים

ביום רביעי, 27 באוגוסט, יעמוד במרכז הבמה הרכב דיוואן הלב, בהובלת גיל רון שמע, המשלב פיוטים, שירה תימנית, מוזיקה אפריקאית ולחנים מקוריים לתפילות יהודיות. לצדו, יופיעו אנסמבל ארז נטף, אנסמבל אימאן המשלב מוזיקה ים-תיכונית וצוענית, הרכב הבלקנייה עם האמנים דביר בר סלע ופבל לוין, ואמן הקלרינט משה (מוסא) ברלין.

ערב הסיום: אנסמבל מקאמת וזיו יחזקאל

הפסטיבל יינעל ב-28 באוגוסט עם מופע של אנסמבל מקאמת מצפת, שיארח את זיו יחזקאל ביצירות מקוריות לשירי רבי יהודה הלוי ושלמה אבן גבירול. לצדו, יופיעו הרכב עלוואן, הרכבי הבלקן כלייזמר פולקעס ו-TLEVKI, ומופע מיוחד בשם "ניגון וסיפור מהשטעטל" שיחבר בין מוזיקה וסיפורי מסורת.

מופעי רחוב ואווירה קסומה

במהלך שלושת ימי הפסטיבל, סמטאות צפת יתמלאו במופעי רחוב, הצגות ונגנים. בנוסף, המופע "ארבע במות, ארבע תמונות, ארבעה רגעים של נשמה יהודית". המופע מציג סצנות מחיי השטעטל, חינה תימנית, מימונה מרוקאית ושבת צפתית. בין המשתתפים במופעי הרחוב: תזמורת צפצפה, פאם פאח אורקסטרה, הרב לב לייבמן, הרכב הצוות של מרכז ווליום, נוער לילה לבן, ישראל מזרחי, דב ואיטה קליימן, עודד וחברים, צמד פסלים חיים, אביב פולק והקמנצ'ה ולהקת כל ישראל.

דברי ראש העיר והמנהל האמנותי

ראש עיריית צפת, יוסי קקון, מסר: "אנחנו מבקשים להחזיר השנה למען הצופים הנאמנים של הפסטיבל מכל רחבי הארץ, שאוהבים את מוסיקת הנשמה היהודית השורשית והעמוקה שמגיעה מכל קצוות תבל. למי שיגיע לצפת צפויה חוויה מוסיקלית שלמה לצד האווירה הייחודית המתקיימת בסמטאות עיר".

המנהל האמנותי, ג'קי בכר, הוסיף: "זו התרגשות גדולה לנהל את אחד הפסטיבלים הוותיקים של ישראל. פסטיבל הכליזמרים של צפת היה תמיד סוג של אתגר שרציתי להגיע אליו. האהבה הפרטית שלי למוסיקת נשמה, על כל גווניה מקבלת פה ביטוי ומקום נפלא בתוך הסמטאות הקסומות של אחת הערים היפות והמרתקות בישראל. אני מקווה שנצליח להפיח את הרוח בסמטאות ולייצר עבור המבקרים חוויה מיוחדת במינה. בואו ליהנות בצפת".

מידע נוסף

מתי? 26-28 באוגוסט 2025

איפה? סמטאות העיר העתיקה של צפת

כניסה: חופשית לכל המופעים

הצטרפו לחגיגת המוזיקה היהודית בצפת. תיהנו מחוויה שמחברת בין מסורת לעכשוויות, בסמטאות המלאות נשמה של אחת הערים הקסומות בישראל!