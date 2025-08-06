עמוס שוקן מאבד את זה: "אתם חבורת חולי נפש" - סרוגים

עמוס שוקן, מו"ל עיתון הארץ (צילום: Flash90)

מספר אנשי שמאל קיצוני, תקפו היום (רביעי) את עיתון הארץ, לאחר שלטענתם העיתון מחפה על פשעי ממשלת ישראל בעזה ומסתיר את הרעב ששורר ברצועה לטענתם.

אחד המגיבים כתב: "בושה וחרפה.‏ הארץ מכחישים הרעבה ומכחישים ג'נוסייד בהרעבה". בתגובה מו"ל עיתון הארץ עמוס שוקן הגיב לו: "אתם חבורת חולי נפש. הארץ כתב על הרעב בעזה יותר מכל תקשורת אחרת ועדיין כותב כל יום על המתים בעזה כולל מרעב".

