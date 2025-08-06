עמוס שוקן מאבד את זה: "אתם חבורת חולי נפש" - סרוגים

עמוס שוקן מאבד את זה: "אתם חבורת חולי נפש"
מספר אנשי שמאל קיצוני תקפו את עיתון הארץ אשר לטענתם מסתיר את הרעב בעזה. מו"ל העיתון איבד את זה ותקף אותם: "אתם חולי נפש"
עמוס שוקן, מו"ל עיתון הארץ (צילום: Flash90)
מספר אנשי שמאל קיצוני, תקפו היום (רביעי) את עיתון הארץ, לאחר שלטענתם העיתון מחפה על פשעי ממשלת ישראל בעזה ומסתיר את הרעב ששורר ברצועה לטענתם.
אחד המגיבים כתב: "בושה וחרפה. הארץ מכחישים הרעבה ומכחישים ג'נוסייד בהרעבה". בתגובה מו"ל עיתון הארץ עמוס שוקן הגיב לו: "אתם חבורת חולי נפש. הארץ כתב על הרעב בעזה יותר מכל תקשורת אחרת ועדיין כותב כל יום על המתים בעזה כולל מרעב".
1
מלחמת חולי הנפש-הארץ ואלג'אזירה מול הגרוסמנים
הארי | 06-08-2025 15:02
כשמשוגעים ואנטישמים רבים ביניהם זה טוב...אני מאחל הצלחה לשני הצדדים.
2
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים ו
כיתת יורים לחיסול אד | 06-08-2025 16:08
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים
מקוה שמשטרת ישראל תראה את התגובה שלך
בועז | 06-08-2025 19:09
אתה כנראה חלק מחולי הנפש
לא מבינה
מיכל | 06-08-2025 16:13
איך "סרוגים" פרסמו דעה זו "אדולף ביבי"?
3
כבר פחדתי שהוא...
שמואל | 06-08-2025 16:27
כבר פחדתי שהוא נהיה שפוי. למזלנו גם הוא עדיין חולה נפש
4
חחחחחחחחחחחחחחחח: האירוניה התאבדה!
אנדר וויגין | 06-08-2025 17:00
על כל המשתמע מכך! נודר לכם שאני לא נרגע פה! חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח: איזו קארמה פשוט! אשכרה! חחחחחחחחחחחחחחחחח!
5
חחחח.. הוא סוף...
אורה | 06-08-2025 17:52
חחחח.. הוא סוף סוף נתקל בייצירי כפיו.. הסמאלניים הפשיסטיים..לכאורה... שהפכו קיצוניים אף.יותר ממנו...פחדדד..לכאורה
6
חולי הנפש התאחדו! כבר...
פרח | 07-08-2025 10:37
חולי הנפש התאחדו! כבר כתבו שאותו עיתונאי ערך את הצילומים מה לא מובן אין רעב בעזה יש חמאס שגונב את האוכל ועדיין יש לכולם 84 אלף ילדים תימנים מתו למה אף אחד לא כותב עליהם מתו ונרצחו בקונגו בסוריה סודן ועוד מדינות למה הארץ וכל עיתונאי אוהדי החמאס לא כותבים עליהם???? מעניין כי האוכל שהעזתיים מקבלים היה נשאר די והותר לילדי אפריקה. עיתונאים בגרוש שונאים זה מה שאתם האמת רחוקה מכם
7
סוף סוף אפילו...
ייה | 07-08-2025 20:26
סוף סוף אפילו שמאלני הבין שהמחנה שלו מטורלל לגמרי...
8
צודק, הם...
יוני | 07-08-2025 21:26
צודק, הם וגם אתה חולי נפש