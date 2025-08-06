דיקלה נגד עצומת האמנים: "פוגעת ומעודדת את האויב" - סרוגים

דיקלה בראיון באולפן סרוגים

הזמרת דיקלה התייחסה היום (רביעי) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב למכתב שפורסם על ידי קבוצת אמנים, שקרא להפסקת הלחימה בעזה ולשחרור החטופים, והביעה תרעומת קשה מהמסר של העצומה. לדבריה, "זה מרגיש כמו מחיאות כפיים לאויב. במקום לעמוד חזקים, אנחנו מחלישים את עצמנו. ההלקאה העצמית הזו יצאה מפרופורציה".

בתוך כך, המוזיקאי אלון אולארצ'יק, שחתם על המכתב, הודיע אתמול על הסרת חתימתו. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב: "לא התכוונתי לקחת חלק במסר שגורם כאב. רציתי רק לתמוך בהשבת החטופים הביתה".

בעקבות החתימה על המכתב, הודיעה קק"ל כי היא מבטלת את השתתפותו של אולארצ'יק באירוע "כוכבים ביער". לדבריהם, "למרות שאנו מכבדים את חופש הביטוי, איננו יכולים לקבל ביטויים שפוגעים בצה"ל ובערכים שעליהם מושתתת שליחותנו הלאומית. אנו מצדיעים ללוחמים שפועלים במסירות להגנת המדינה".

גם אסף אמדורסקי, שחתם אף הוא על העצומה, התייחס השבוע למסריה והסתייג מחלק מהם. בפוסט שפרסם כתב: "יש חלקים במסמך שאני לא מזדהה איתם. הכוונה הייתה להביע דאגה, אך נראה שהדברים התפרשו באופן שגוי. אינני תומך בטענות לפיהן צה"ל פוגע באזרחים באופן מכוון או נוקט בהרעבה. ביטויים כמו 'פשעי מלחמה' מתאימים לחמאס, לא לצה"ל".

אמדורסקי הוסיף: "אביתר דוד ורום ברסלבסקי מתמודדים עם אכזריות אמיתית – מול אויב חסר רחמים. זה המקום להפנות אליו את הכעס, לא פנימה".