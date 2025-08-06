מד"א בהנחיות דחופות לציבור - סרוגים
חדשות, חדשות בארץ

מד"א בהנחיות דחופות לציבור

בשל גל החום הקיצוני שצפוי לפקוד את ישראל בסוף השבוע הקרוב - מד״א מפרסמת הנחיות חריגות ואזהרות לציבור

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 13:48  י״ב באב תשפ״ה
מד"א בהנחיות דחופות לציבור
  חיים גולדברג/פלאש90

גל חום קיצוני צפוי לתקוף את ישראל בסוף השבוע הקרוב. בהמשך לכך, במד"א מדגישים היום (רביעי) מספר הנחיות חשובות שיכולות להציל חיים בימי החום הקיצוני.

יש להרבות בשתייה – לפחות שלושה ליטרים ביום, גם כשלא חשים צמא. יש להימנע משהייה או עבודה תחת שמש ישירה בשעות החמות. מי שנדרש לעבוד בחוץ – עליו ללבוש ביגוד מאוורר, לבצע הפסקות לעיתים תכופות ולהקפיד על שתייה מרובה.

אין להגיע לים בשעות החום הכבד, ויש להיכנס למים רק בחופים מוכרזים ובשעות שבהן יש מציל. רצוי לבצע פעילות גופנית רק בשעות הערב, כאשר עומס החום פוחת באופן משמעותי.

עוד באותו נושא

צפו: הדובות הסוריות מצננות את הקיץ הלוהט

יש לשים לב במיוחד לאוכלוסייה המבוגרת, לפעוטות ולבעלי מוגבלויות, ולוודא שהם לא נחשפים לתנאים מסכני חיים. בכל יציאה מהרכב – חובה להסתכל לעבר המושב האחורי ולוודא שלא נשכחו ילדים ברכב, אפילו לדקה אחת.

יש להשאיר את חיות המחמד בתוך הבית ככל הניתן, ולדאוג שיהיו להן מים זמינים בכל עת. בכל מצב חירום רפואי – יש לחייג למוקד 101 של מד״א.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
גל חום
הנחיה
מד״א
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
15 תגובות - 12 דיונים מיין לפי
1
לא צריך לספר
משה | 06-08-2025 18:57
התקשורת לא צריכה לפרסם כלום כל אחד שיש לו משהו בראש יכול להבין שמדובר בדביל שאין לו שום ידע בכלכלה ובכלל האיש משיחי לא רציונלי שאחוז ההצבעה בו שואף לאפס כפי שהו
2
זה הדבר הראשון...
חומי | 06-08-2025 19:58
זה הדבר הראשון שמדאיג את הכתבים? אותי מדאיגה בהרבה העובדה שמשטרת ישראל לא יצאה לפחות האזהרה לציבור שבימי מצור תזונתי על תושבי עזה אסור לצאת עם אופניים לכביש מהיר מחשש לתאונה יזומה ע"י ערבי שמחפש נקמה ביהודים
3
איייייי הנחיות דחופות...
מרי | 06-08-2025 23:05
איייייי הנחיות דחופות אזה מילים למה כל זה אפשר לחשוב כבר היו ימים ח ים יותר תרגע
4
אזה כותרת דרמטית מה...
מרי | 07-08-2025 0:05
אזה כותרת דרמטית מה קרה אמבולנס דרמה
5
מה קרה דרמלהההה...
מרי | 07-08-2025 0:06
מה קרה דרמלהההה אמבולנס אין לכם מה לעשות אין עוד על מה לכתוב
6
חלאס עם הכותרות...
הוד | 07-08-2025 1:30
חלאס עם הכותרות המפוצצות. עבר מספיק זמן מאז שנכנסתי לכאן עד כדי ששכחתי שהבטחתי לעצמי לא להיכנס לכתבות שלכם שנותנות לעכבר כותרת של פיל
7
לסגור את המים...
א.ש | 07-08-2025 2:55
לסגור את המים בעזה בתקופה הזאת..!!פעם יש הרעבה מעניין במה ישאיישמו את מדינת ישראל הפעם..בגלל השמש..כל ההתקשרות הזאת גורמת איך ורק לנזקים לאנשות..עזה זאת עיר מדינה של איך ורק מחבלים גם הילדים והילדות שם זה מחבלים עתידיים.שמצרים יעמצו את העזתים...לשרטט שם מפה מאיפה לאיפה...
8
שמדא ישבו בלול...
המעורר | 07-08-2025 3:20
שמדא ישבו בלול . יצאתם מכל חור
9
איזה חיים יש...
יוסיפון | 07-08-2025 7:15
איזה חיים יש פה כל הזמן אנחנו אזהרות ואזהרות כשיוצאים מהבית אז הרוצחים מסתובבים בכבישים וצריך להזהר כשנוסעים לחוץ לארץ צריץ כל הזמן להזהר מהערבים שחיים שם וגם מהתושבים כשמחליטים להשאר בבית צריך להיזהר מהטבע שמאיים לבשל אותנו מחום יש לי הרושם שאיבדו כיוון ופסיכופטים בתקשורת שלנו השתלטו פה על החיים נו אז איך פותרים את הפלונטר הזה פשוט לדלג על כל מה שכותבים לנו במדיה ומספרים לנו בכל ערוצי הטלוויזיה ושילכו לכל הרוחות
מעניין למה הם...
לימור | 07-08-2025 16:10
מעניין למה הם לא מספרים שמד״א קיבלו הנחייה לאחר לזירות אירוע ב15 דקות
די להתבכיין רק...
מוש | 07-08-2025 9:47
די להתבכיין רק דואגים לך אחי
10
מה עם גנים...
רונית | 07-08-2025 10:14
מה עם גנים שמוציאים ילדים לחצר השיא החום?
11
לאסור על רוכבי...
הנממ | 07-08-2025 10:16
לאסור על רוכבי אופניים לרכב בכביש מהיר,אפשר באמצעות מחסומים.
12
בבקשה לדאוג לבעלי...
תיקי שבתאי | 07-08-2025 14:48
בבקשה לדאוג לבעלי החיים שחיים ברחוב.מים מים מים