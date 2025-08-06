מד"א בהנחיות דחופות לציבור - סרוגים

חיים גולדברג/פלאש90

גל חום קיצוני צפוי לתקוף את ישראל בסוף השבוע הקרוב. בהמשך לכך, במד"א מדגישים היום (רביעי) מספר הנחיות חשובות שיכולות להציל חיים בימי החום הקיצוני.

יש להרבות בשתייה – לפחות שלושה ליטרים ביום, גם כשלא חשים צמא. יש להימנע משהייה או עבודה תחת שמש ישירה בשעות החמות. מי שנדרש לעבוד בחוץ – עליו ללבוש ביגוד מאוורר, לבצע הפסקות לעיתים תכופות ולהקפיד על שתייה מרובה.

אין להגיע לים בשעות החום הכבד, ויש להיכנס למים רק בחופים מוכרזים ובשעות שבהן יש מציל. רצוי לבצע פעילות גופנית רק בשעות הערב, כאשר עומס החום פוחת באופן משמעותי.

יש לשים לב במיוחד לאוכלוסייה המבוגרת, לפעוטות ולבעלי מוגבלויות, ולוודא שהם לא נחשפים לתנאים מסכני חיים. בכל יציאה מהרכב – חובה להסתכל לעבר המושב האחורי ולוודא שלא נשכחו ילדים ברכב, אפילו לדקה אחת.

יש להשאיר את חיות המחמד בתוך הבית ככל הניתן, ולדאוג שיהיו להן מים זמינים בכל עת. בכל מצב חירום רפואי – יש לחייג למוקד 101 של מד״א.