פעם שנייה היום: צה"ל בהוראת פינוי נוספת לתושבי עזה - סרוגים
פעם שנייה היום: צה"ל בהוראת פינוי נוספת לתושבי עזה

אחרי שהבוקר ניתנה הוראת פינוי בשכונת זייתון, כעת דובר צה"ל בערבית פרסם הוראת פינוי נוספת לתושבי שכונת אל-נאסר בחאן יונס: "צה"ל מפעיל את הכוח הכבד שלו באזורכם כדי להרחיב את היקף הלחימה"

חדשות סרוגים
06.08.25 13:28  י״ב באב תשפ״ה
פעם שנייה היום: צה"ל בהוראת פינוי נוספת לתושבי עזה
  (צילום: דובר צה"ל)

פעם שנייה היום: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (רביעי) הוראת פינוי לתושבי שכונת אל-נאסר בחאן יונס, שנדרשו להתפנות לכיוון מערב. בהודעה הובהר כי הפינוי לא חל על אזורי הפסקת האש הטקטית לסיוע ההומניטרי, וכן לא כולל את בית החולים נאצר.

בהודעתו אדרעי אמר כי הוראת הפינוי מכוונת "לכל הנוכחים באזור המיועד, כולל הנוכחים באוהלים בשכונת אל-נאסר בחאן יונס בבלוק 110 ובחלק המזרחי בבלוק 89". "צה"ל ממשיך בתמרון הקרקעי שלו ומפעיל את הכוח הכבד שלו באזורכם כדי להרחיב את היקף הלחימה" נמסר. "למען ביטחונכם, פנו את האזור מיד מערבה".

עם זאת, אדרעי הבהיר כי "האזור לא ייכלל בין האזורים בהם מתקיימת הפסקת אש טקטית, זמנית ומקומית למטרות הומניטריות. אנו מדגישים כי צו הפינוי אינו כולל את בית החולים נאצר".

כאמור, זו הפעם השנייה היום שבה אדרעי מודיע על פינוי שכונה ברצועת עזה, אחרי שהבוקר ניתנה הוראת פינוי לתושבי אזורים מסויימים בשכונת זייתון שברצועת עזה. התושבים התבקשו לעבור דרומה לאזור ההומניטרי מעבר לנהר המוואסי.

אביחי אדרעי
דובר צה"ל
חאן יונס
ישראל במלחמה
פינוי
תגובה אחת מיין לפי
1
הפכנו לנבל של...
כשאני חושב על האזרחים בעזה שמנוצלים על ידי החמאס שגונב את האוכל שלהם , עם הטרטורים שמדינת ישראל מעבירה אותם , כל יומים להתפנות ולעבור אזור , מה עושה זקן בן 70 ? מה עושה אמא עם ילד בן שנתיים ? אני מבין למה העולם שונא אותנו כל כך ... את הנזק לתדמיתה של ישראל יקח עשרות שנים לתקן ... וברגע שהשלטון בארה"ב יעבור לדמוקרטיים מצבנו יהיה קטסטרופלי, וזה עלול לקרות כבר ב 2028 ... שכחנו את התורה כולה , ואהבת לרעך כמוך ... | 06-08-2025 14:30
הפכנו לנבל של העולם ... זו האמת ...