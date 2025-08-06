פעם שנייה היום: צה"ל בהוראת פינוי נוספת לתושבי עזה - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

פעם שנייה היום: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (רביעי) הוראת פינוי לתושבי שכונת אל-נאסר בחאן יונס, שנדרשו להתפנות לכיוון מערב. בהודעה הובהר כי הפינוי לא חל על אזורי הפסקת האש הטקטית לסיוע ההומניטרי, וכן לא כולל את בית החולים נאצר.

בהודעתו אדרעי אמר כי הוראת הפינוי מכוונת "לכל הנוכחים באזור המיועד, כולל הנוכחים באוהלים בשכונת אל-נאסר בחאן יונס בבלוק 110 ובחלק המזרחי בבלוק 89". "צה"ל ממשיך בתמרון הקרקעי שלו ומפעיל את הכוח הכבד שלו באזורכם כדי להרחיב את היקף הלחימה" נמסר. "למען ביטחונכם, פנו את האזור מיד מערבה".

עם זאת, אדרעי הבהיר כי "האזור לא ייכלל בין האזורים בהם מתקיימת הפסקת אש טקטית, זמנית ומקומית למטרות הומניטריות. אנו מדגישים כי צו הפינוי אינו כולל את בית החולים נאצר".

עוד באותו נושא "מי יותר רעב מביניהם?": ההטרלה של דובר צה"ל לחמאס לכתבה המלאה בסרוגים >

כאמור, זו הפעם השנייה היום שבה אדרעי מודיע על פינוי שכונה ברצועת עזה, אחרי שהבוקר ניתנה הוראת פינוי לתושבי אזורים מסויימים בשכונת זייתון שברצועת עזה. התושבים התבקשו לעבור דרומה לאזור ההומניטרי מעבר לנהר המוואסי.