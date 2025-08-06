"לא בשמיים": חגיגת תרבות והוקרה לגליל - סרוגים

פסטיבל "לא בשמיים" (צילום: קובי פינקלר, סרוגים)

בכפר בלום נפתח אמש (שלישי) פסטיבל "לא בשמיים" – חגיגת תרבות יהודית-ישראלית ייחודית, הנערכת מדי קיץ בלב הגליל העליון והמשלבת שיח, הגות ואומנות אל מול נופי הצפון. השנה, עומד הפסטיבל בסימן "הוקרה לגליל" – חבל הארץ שמהווה מקור להשראה, שורשיות והתחדשות ציונית.

חצר תל חי: סמל ומוסיקה

די כדי לראות ולפגוש את אלפי האנשים שגדשו את חצר תל חי זו המהווה את סמל הלחימה באזור בשנת תר"פ בה נפלו טרומפלדור ושבעת חבריו ועל שמם העיר קריית שמונה כדי לשמוע את דני סנדרסון ושולי רנד. לחשוב שלפני 8 חודשים נפלו כאן מאות רקטות וטילים ועכשיו קול המוסיקה באוויר.

במהלך שלושה ימים נחשפים כאן באי הפסטיבל ל-90 מרצים ואמנים, יוצרים וחוקרים, במרחב שבו שיחה על טקסט מקראי משתלב עם שירה עברית, זאת לצד עשרות אירועים – ממופעי חצר מרגשים, דרך סיורי הזדהות עם תושבי הגליל והקשיים שהם חווים בשנתיים האחרונות, כמו סיפורה המרגש של אחות טיפת חלב מקיבוץ הגושרים ועד עיונים בשאלות אקטואליות של התרבות הישראלית וההתמודדות החברתית והעסקית. והיא קיימת.

אירוע נוסף היה במלאת 20 שנים לפטירתו של הסרוג שהגיע הכי גבוהה שאפשר אורי אורבך ז"ל. לראות את נתניהו יושב וצחוק למשמע הברקותיו, לגלות את שי צ'רקה המאייר מאחורי הקלעים ועוד. יהדות וישראליות חברו כאן יחדיו.

מופע פתיחה: שם השמש לא תכזיב

את הפסטיבל פתח מופע מרגש תחת הכותרת 'שם השמש לא תכזיב' ואכן די לפגוש את התושבים ולדעת שאין כאן אכזבה אלא רק הוקרה ומחווה לתושבי הגליל.

אז עצה: קחו מקל – קחו תרמיל, ובואו אל הגליל.