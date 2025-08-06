אחרי 24 שעות: הוסר איסור הכניסה לחוף הנפרד בקריות - סרוגים

אילוסטרציה (צילום: מאיר ועקנין\פלאש 90)

אחרי כ-24 שעות, משרד הבריאות הודיע כעת (רביעי) על הסרת אזהרת הרחצה בכל חופי נאות בקרית חיים (חופים צפון, מרכז ודרום (תחנות 1-3)) – הכוללת גם את החוף הנפרד באזור. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביולוגיות תקינות במים.

במשרד הבריאות הוסיפו והזכירו לציבור כי "הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד".

זו אזהרת הרחצה השנייה שנרשמה השבוע בחופי הצפון, דווקא בימי תחילת חופשת "בין הזמנים". לצד אזהרת הרחצה בחופי הקריות אמש, ביום שני האחרון משרד הבריאות הודיע על איסור כניסה לחופי אכזיב, בננה ביץ', חוף פארק אכזיב וחוף בצת במועצה אזורית מטה אשר שבצפון, אחרי שהתקבלו תוצאות בקטריאליות תקינות חריגות. אחרי מעל 24 שעות, אזהרת הרחצה הוסרה אתמול בשעות הצהריים.