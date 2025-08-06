הוא עבד על כל המדינה, ועכשיו הוא מתמודד עם הזיכרונות: "השרוף" חוזר

חיים צינוביץ - "השרוף" (צילום: משה נחומוביץ)

חיים צינוביץ' התפרסם לפני כ-25 שנה בתור "השרוף". אחרי הסערה התקשורתית סביב הנושא, ואחרי תקופת קירור ארוכה ביותר, הוא חוזר למוזיקה. היום (רביעי) מוציא השרוף סינגל חדש – "יא משוגעת". הסינגל הוא טעימה ראשונה מתוך אלבום חדש שצפוי להגיע בקרוב. הוא מביא איתו את טבעית האצבע של האומן שהצליח לשגע מדינה שלימה בתחילת שנות ה-2000.

צפו בקליפ של השרוף – "יא משוגעת":

על הסינגל החדש: "יא משוגעת"

הסינגל "יא משוגעת" נכתב על ידי חיים צינוביץ' והולחן בשיתוף שלומי מאיה ובנואה נחייסי, בעיבוד והפקה מוזיקלית של תמיר צור. השיר נפתח בווידוי אישי וכן על געגוע לבמה ולשירה לאחר שנים של היעדרות: "הכל קורה מהר, אולי שכחתי מי אני, בתוך כל הצלילים, אני שומע זה אני שר".

השיר מלווה בקליפ שביימו לירן סגל וחיים צינוביץ' עצמו. הקליפ מציג את צינוביץ' מתעורר מתוך קפסולת זמן, כשזיכרונותיו מלפני 25 שנה חוזרים אליו. רואים שם את כל הרגעים האייקונים שגרמו לו להיות מפורסם: המסכה, החשיפה אצל יאיר לפיד והתמונות מהעבר. בסופו של דבר, הוא בורח מהעבר ומתחיל מסע חדש, מלא תשוקה ויצירה.

מי אתה, השרוף?

בשנת 2000, צינוביץ' יצר את דמות "השרוף", זמר מסתורי לכאורה. הוא הופיע על כיסא גלגלים, גופו חבוש ומסכה מכסה את פניו, כביכול בשל כוויות קשות. הסינגל הראשון, "הבל החן שקר היופי", זכה לפופולריות רבה והושמע ללא הרף בתחנות הרדיו. בראיון למוסף "7 ימים" של ידיעות אחרונות, תיאר "השרוף" סיפור חיים קורע לב על התעללות, שריפה ונכות, שריגש רבים.

אך כעבור שבועות, בתוכניתו של יאיר לפיד, חשף צינוביץ' את האמת: הוא "השרוף". החשיפה עוררה סערה תקשורתית ודיון ציבורי סוער על תפקיד התקשורת, שבה התמקדה בסיפור הדרמטי ולא בבדיקת העובדות. צינוביץ' טען כי מטרתו הייתה להדגיש את הנטייה של המדיה להתמקד בסנסציות על חשבון האמנות.

לאחר התקופה הזו, חיים צינוביץ' התרכז יותר בעבודה מאחורי הקלעים. הוא כתב והפיק מוזיקלית, ואף עסק בבימוי פרסומות.

חזרה בגרסה בוגרת יותר

עם צוות ניהולי חדש ותשוקה מחודשת, צינוביץ' חוזר כעת לפרונט, הפעם בגרסה בוגרת וגלוית פנים. לדבריו: "25 שנים עברו ועדיין התשוקה למוסיקה, לבמה וליצירה לא כבתה לרגע. 25 שנים בהם התבגרתי, הפכתי לאבא ואני מממש את חלומה של ביתי אליאנה לחזור לשיר. הפעם השרוף חוזר גלוי פנים, בגרסה בוגרת יותר ורק המוסיקה נשארת לספר את הסיפור".

הסינגל "יא משוגעת" הוא רק ההתחלה. האלבום החדש, שצפוי לצאת בקרוב, מבטיח להביא את הקול של צינוביץ' ואת המוזיקה שלו. הפעם הוא מתכנן לעשות זאת עם הרבה כנות ואותנטיות.