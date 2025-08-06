אחרי שזומן לחקירה: אלו החשדות נגד אפרים שמיר - סרוגים
אחרי שזומן לחקירה: אלו החשדות נגד אפרים שמיר

אחרי הדיווחים כי זומן לחקירה, נחשפים החשדות נגד הזמר אפרים שמיר: הסתה לאלימות וטרור נגד ראש הממשלה. עורך דינו מסר: "מכחיש מכל וכל את החשדות נגדו"

06.08.25 11:53  י״ב באב תשפ״ה
אחרי שזומן לחקירה: אלו החשדות נגד אפרים שמיר
  (צילום: גילי יערי/ פלאש 90)

הבוקר (רביעי) פורסם כי הזמר אפרים שמיר זומן לחקירה פלילית בתחנת המשטרה. לשמיר לא נמסרה סיבת החקירה, אך בסביבתו העריכו כי ייתכן שזה קשור לפוסטים שכתב בפייסבוק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, חלקם לפני למעלה משנה. עכשיו נחשפים החשדות נגדו.

החשות נגד אפרים שמיר הם הסתה לאלימות וטרור נגד ראש הממשלה. עורך דינו של שמיר התנגד לחשדות ומסר: "מכחיש מכל וכל את החשדות נגדו. מתנגד מכל וכל לכל אלימות מכל סוג שהוא".

היסטוריה של פוסטים בעייתיים

זו לא הפעם הראשונה בה שמיר מפרסם פוסט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשנת 2020, שמיר פרסם בחשבון הפייסבוק שלו פוסט שבו נכתב: "לחסל את הפסיכופת, את אשתו הזונה המופרעת ואת הבן זונה הפרזיט הדוחה. אני תוהה אם זאת התחלה טובה של שיר מחאה".

בנימין נתניהו מגיב לפוסט של אפרים שמיר, 2020

בעקבות הפוסט, ראש הממשלה נתניהו הגיב ואמר כי בכוונתו להגיש תלונה נגד שמיר. בתגובה, שמיר טען כי הפרסום לא עסק במשפחת נתניהו, אלא היה "פתיחה לשיר מחאה שהתחלתי לעבוד עליו המבוסס על סיפורה של משפחת צ'אושסקו".

קריירה ושירים

שמיר, בן 73, הוא אחד הזמרים והיוצרים המוכרים בישראל. בתחילת דרכו היה זמר בלהקת הנח"ל, ולאחר מכן פעל לצד דני סנדרסון, גידי גוב ואלון אולארצ'יק בלהקת כוורת. הוא הלחין שירים רבים, בהם "ככה היא באמצע" ו"שיעור מולדת", ושר את השיר "ליל חניה" בפסטיבל הזמר והפזמון לצד ירדנה ארזי וחנן יובל.

57 תגובות - 45 דיונים מיין לפי
1
סופו של בוגד...
יהודיה | 06-08-2025 11:58
סופו של בוגד להתגלות
תמותו כבר שונאי ראש הממשלה -שונאי העם
דונלד | 07-08-2025 8:29
אשכנזים ארורים פליטת השואה
את מתכוונת לראש...
שלמה הלל | 06-08-2025 20:44
את מתכוונת לראש הממשלה ?
חקירת הבגידה של...
אבי החמאס ממן הנוחבות פועל למנוע כל חקירה. מנסה למנוע גילוי האמת | 06-08-2025 12:29
חקירת הבגידה של לשכתו וועדת חקירה על האסון הגדול בתולדות המדינה דהביא מודך משפטו כדי למנוע חקירתו הנגדית - השלב בו יצטרך להשיב סוף סוף על שאלות התביעה לא רק למסור הצהרות באקס באני לסתומים
2
3
אבל מכונת הרעל...
באמת לא יפה | 06-08-2025 12:03
אבל מכונת הרעל של משפחת נתניהו, בפועל, הרבה יותר מזיקה ומסוכנת מהרהורי הזמר הזקן
קלפי סמרטוט קלפי...
קפלן | 06-08-2025 20:10
קלפי סמרטוט קלפי סמרטוט קלפי סמרטוט תן את הפתק למשותפת...
4
הוא כבר שנים...
גליה | 06-08-2025 12:48
הוא כבר שנים רבות לא נשוי לאסתר שמיר
5
הוא כבר שנים...
גולי | 06-08-2025 12:49
הוא כבר שנים רבות לא נשוי לאסתר שמיר . ברכות על התחקיר
6
פחדן עלוב חשבנו...
אחד | 06-08-2025 12:52
פחדן עלוב חשבנו שאתה גבר אבל התברר בסוף שאתה סתם ילדה עם חצאית
7
מי אתם שמצטטים...
מושיקו | 06-08-2025 13:21
מי אתם שמצטטים את עיתון הארץ..דוד זיני הוא מינוי ממשלתי ויהיה כפוף להוראות הממשלה מי פסיקות בג"ץ. הממשלה קובעת.בגץ זו מפלגה פוליטית ואין.צורך לשמוע להם
כשהממשלה מושחתת וכל...
חבל שאתה טפש ולא מבין מה זו דמוקרטיה, ועוד יותר חבל שרוב אזרחי ישראל הם בצלמך ודמותך... מציע לך לראות מה קרה , לאותו סוג של אזרחים מטומטמים , בוונצואלה ... לידע כללי שליש מהם ברחו למדינות שכנות , והנותרים אם הם לא מקורבים לשלטון גוועים ברעב ... | 06-08-2025 14:06
כשהממשלה מושחתת וכל יכולה ... זה סוף המדינה ... תרשמו , ואל תגידו לא הבנו ...
8
אולי משרד ההסברה...
צפון קוריאה ... זה כאן ... רק שלא יכניסו לכלא אנשים שמלכלכים על המשפחה הקיסרית בשיחת חולין ברחוב ... שמעתי לא מעט כאלה ... | 06-08-2025 13:27
אולי משרד ההסברה יוציא הוראות לאזרחים מה מותר ומה אסור לומר ? למשל מותר להגיד שרוב חברי הקואלציה לא שרתו שרות משמעותי בצבא או בכלל לא ? מותר להגיד שבזמן מלחמה ילדיו של ראש הממשלה רוכשים דירות בבריטניה וארה"ב ? מותר להגיד שרוב הזמן הם לא פה ובטח לא במילואים , אבל מאובטחים בעלות של מיליונים ? מותר להגיד שללא מעט חיילים אין אפוד קרמי ? שלא כל הנמרים ממוגנים ? אבל יש מיליארדים לחלק לחרדים ? מותר להגיד לבן של השכן שהוא יכול לקרוע את צו הגיוס ולזרוק לאסלה ? מותר לצעוק "נמות ולא נתגייס" ? או שזה הסתה שמותרת למורמים מעם ...
אז בשם חופש...
שי | 07-08-2025 11:58
אז בשם חופש הביטוי אני קורא לחסל אותך ואת אשתך הזונה ואת הילדים שלך בני הזונה. או קיי? כמו כן אני קורא לחסל את היועמשית הזונה שזנתה בבעלה ואת הבן הגנב שלה הבן זונה.
אתה מה אליטות...
קפלן | 06-08-2025 20:09
אתה מה אליטות לא ???? אליטות בת ח ת שלי קדימה יש מלא מדינות מוסלמיות לכם לנו יש מדינה אחת ישראל ליהודים עם ראש ממשלה שהעם רוצה אותו בדמוקרטיה !!! קדימה קח המשפחה המזורגגת שלך ולך לצרפת מה הבעיה??? ויש קלפי בלי המשותפת המחבלים בכנסת על חשבון הציבור אתם כלום שונאי ישראל ויהודים
9
חבל שרק עכשיו...
חיים | 06-08-2025 14:04
חבל שרק עכשיו איש מכוער ועלוב
10
אפרים שמיר כל...
אופיר | 06-08-2025 14:12
אפרים שמיר כל כך עלוב בטוח לוקח כדורי טמטום עם מינון גבוה מדי שלא מתאים לו, אגב אפרים הזכיר את אשתו של צ'אוצ'סקו הוא עצמו נראה כמו הנעל של...צ'אוצ'סקו
11
לא יודעת אם...
תמר | 06-08-2025 14:20
לא יודעת אם יש כיום אדם ששונא יהודים יותר מחדי לובר. זוכרת איך התחילת המלחמה ארגן הפגנות שנאה ורוע, שכל תכליתם הייתה לעורר שנאה ליהודים, עם תמונת בנו, פושע המלחמה יהונתן.
12
נשמע כמו התחלה טובה לשיר
*** | 06-08-2025 14:27
*
13
לשלוח אותו לאישפוז...
דוד כ. | 06-08-2025 15:07
לשלוח אותו לאישפוז כפוי. האיש מופרע לגמרי.
14
אפרים שמיר הלא...
אפרת חוזר לסורו..... | 06-08-2025 15:10
אפרים שמיר הלא הוא יפים שמוק-לר,משליך עכירות נשמתו,יציריו האפלים,ומרירותו על נתניהו ומשפחתו.אפרים בקשיש צמא לצומי,רלבנטיות ,ופירסום בצורה סדרתית פולט מלועו הווגרי אמירות בזויות.האיש המכוער תרתי משמע בוער משינאה חולנית כלפי רוה" מ.הוא מעורר חמלה ובחילה כאחד .
15
כמה טוב להיות...
אבי | 06-08-2025 15:55
כמה טוב להיות לבן מהשמאל בארצנו הכל עובר חלק ורק לחשוב אם בוזגלו היה כותב נאצות כאלו נגד ראש ממשלה מהשמאל וואו מה היה קורה לו .....
16
חולה נפש כמו...
ז. | 06-08-2025 16:36
חולה נפש כמו כל הקפלניסטים.
17
הרוסי הגוי המצחין...
תגובה לגויים שקנו תעודת יהדות מזויפת ב 10 רובל. | 06-08-2025 17:50
הרוסי הגוי המצחין הזה מסתתר אחרי שם יהודי בארץ היהודים. אלא שהשנאה החולנית שלו חשפה את היותו יהודון מזוייף שקנה תעודות מזויפות עבור סל קליטה ב 10 רובל. יפים שמוק- לר. יפים שמוק-לר נשאר.
18
גדלתי אתכם לא השתנה...
הודיה | 06-08-2025 17:59
גדלתי אתכם לא השתנה כלום כבר 64 שנים נשארתם מתנשאים וגזענים
19
כמו שיש בימין...
שמואל | 06-08-2025 18:16
כמו שיש בימין אנשים קיצוניים אחד מהם הוא הבן של ביבי אז יש גם מהצד השמאלי כל אחד צריך להגיד את הדעה שלו אבל לא בצורה כזאת טיפשים זה מה שהייתי אומר לשניהם
שמואל ...
שמוקל אמך מתרועעת עם מחבלים וייתכן שמזה אתה נולדת | 06-08-2025 19:13
שמואל
20
הזה סמרטוט ריצפה!!...
קפלן | 06-08-2025 20:04
הזה סמרטוט ריצפה!! קדימה לשלוח אותו לעזה לחברים שלו הזה זמרים יש לנו אומנים כנראה שלא מבינים את המילה אומן !!! נעלי בית חבורת שמאלנים אנכיסטים מחורבנים אומנים חחחחח
21
כל הקפואיים האלה...
יגאל | 06-08-2025 20:39
כל הקפואיים האלה הם ממוצא מסויים שעד לפני מס' עשורים אהבו אותם מאוד באירופה ובמיוחד בגרמניה. אנשים נגועים החיידק השינאה העצמית שאוכל את המוח מבפנים ללא מרפא אנשי עלילות הדם על עמם
22
מותר לו לקלל...
שלמה הלל | 06-08-2025 20:41
מותר לו לקלל את ראש הממשלה אשתו ובניו וגם לרצות לחסל אותם. אני בטוח שישנם כמה מיליונים שותפים לרצון הזה. אין כאן שום עבירה. עבירה יכולה להיות אם וכאשר נוקטים בפעולה כלשהי למימוש הרצון. הדיבור כשלעצמו אינו מהווה פעולה כזו.
אם כך, אני...
שי | 07-08-2025 11:53
אם כך, אני קורא לחסל אותך יחד עם אשתך הזונה והילדים שלך בני הזונה. וגם קורא לחסל את היועמשית הזונה שזנתה בבעלה וגם את הילד הגנב שלה בן הזונה. כתבתי על כך שיר מחאה.
אתה מוזמן לשבת...
המעורר | 07-08-2025 3:26
אתה מוזמן לשבת איתו בכלא. מפגר
23
אנחנו ממש חייבים...
צפון קוריאה ... זה כאן ... רק שלא יכניסו לכלא אנשים שמלכלכים על המשפחה הקיסרית בשיחת חולין ברחוב ... שמעתי לא מעט כאלה ... אולי משרד ההסברה יוציא הוראות לאזרחים מה מותר ומה אסור לומר ? למשל מותר להגיד שרוב חברי הקואלציה לא שרתו שרות משמעותי בצבא או בכלל לא ? מותר להגיד שבזמן מלחמה ילדיו של ראש הממשלה רוכשים דירות בבריטניה וארה"ב ? מותר להגיד שרוב הזמן הם לא פה ובטח לא במילואים , אבל מאובטחים בעלות של מיליונים ? מותר להגיד שללא מעט חיילים אין אפוד קרמי ? שלא כל הנמרים ממוגנים ? אבל יש מיליארדים לחלק לחרדים ? מותר להגיד לבן של השכן שהוא יכול לקרוע את צו הגיוס ולזרוק לאסלה ? מותר לצעוק "נמות ולא נתגייס" ? או שזה הסתה שמותרת למורמים מעם ... | 06-08-2025 21:24
אנחנו ממש חייבים הנחיות .... משרד ההסברה חייב להוציא הוראות לאזרחים מה מותר ומה אסור לומר , וחייב לוודא באמצעות השב"כ בראשות זיני לצוטט לטלפונים של כל אחד ואחד ... רק ככה לממשלה תיהיה "משילות" ו"ציות"
עוד אפס מאופס....
רן | 06-08-2025 23:30
עוד אפס מאופס. זה לא חופש ביטוי זה איומים על ראש הממשלה והמשפחה שלו. אנשים כמוך חייבים להבין שאתם לא תכפו על העם דברים שרק אתם רוצים. ביבי נבחר בבחירות דמוקרטיות והחלפת שלטון זה רק דרך בחירות וזה הדמוקרטיה האמיתית.
24
פימה.אם אתה כזה...
משה | 06-08-2025 22:14
פימה.אם אתה כזה גבר שכותב כאלה נאצות.אז תודה שהתכוונת לביבי לשרה ויאיר.אבל אתה סתם זבלון ומסתתר מאחורי תירוץ עלוב.אתה פשוט גוש של צואה מסריחה מהלכת.
25
,למצות איתו את...
גילה בן נתן | 06-08-2025 22:38
,למצות איתו את הדין ולהחרים את הופעותיו מעלה גועל ודחייה איכס
26
לשלוח את הפושע הזה לכלא לכל החיים שירקב שם .א
משיח | 06-08-2025 23:08
אפשר לצרף לו כמה זמרים וזמרות .ואז האויר בארץ יהיה נקי
27
אפרים שמיר לא...
אודי בן | 06-08-2025 23:17
אפרים שמיר לא שווה פטרוזיליה. מי הוא בכלל? מה תרם למדינה הדיביל הזה?
28
הוא ממש ממש...
רן | 06-08-2025 23:24
הוא ממש ממש לא מוכר. ואני מקווה ששמיר הזה יכנס לכלא שככה אנשים שדומים לו ידעו שגם למילים כאלו נכנסים לכלא בגלל שיש אנשים עם מוח רדוד שיעשו מעשים בגלל מילים כאלו
29
מדובר בזמר חולה...
אמנון וינר | 06-08-2025 23:30
מדובר בזמר חולה נפש שהפך עם השנים לפסיכופת מהסוג המסוכן. כבר בתחילת דרכו ׳חיזר׳ בצורה חולנית אחרי ירדנה ארזי שברחה ממנו כל עוד נפשה בה. גם מראהו החיצוני הפך מחריד מה שמכפיל אצלו את התיסכול. אדם אומלל שכולם חוששים מפניו.
30
לבן אדם ...
א נ נ י | 07-08-2025 0:34
לבן אדם זה אין חיים, הוא כל היום עסוק ברשתות החברתיות משמיץ את רה"מ ומסיט נגדו, הגיע הזמן לטפל בו אם הוא נורמלי אז יש בתי כלא ואם ייקבע שאינו שפוי אז יש מקומות מתאימים
31
עורך דינו עאלק...
המעורר | 07-08-2025 3:23
עורך דינו עאלק
32
זבל מזובל מסריח...
לוי מיכאל נתיבות | 07-08-2025 3:47
זבל מזובל מסריח אפרים צריך לע ור אותו מנוולים עים כל האומנים שחתמו זוובלים השופטים אשמים
33
לכלא .פריבילגיה לשמאל...
אורי | 07-08-2025 5:47
לכלא .פריבילגיה לשמאל יועמשית של השמאל. שנאה לביבי ולדתיים ולימין. מה קורה כאן .דמוקרטיה אלק ,דיקטטורה של השמאל. פשוט מאוד.
34
להחרים את הכלב...
מני | 07-08-2025 6:25
להחרים את הכלב בן כלב
35
אפרים שמיר בהמה...
דני | 07-08-2025 7:07
אפרים שמיר בהמה חוליגנית שחי באשפה ומפיץ סירחון, משמיץ ומטנף ומסית לאלימות ורצח ...כל השירים והמוסיקה שלך יורדים לשירותים..ומקומך להסריח בכלא !
36
אם זה נכון...
ברסלר | 07-08-2025 7:49
אם זה נכון אז לחקור את אפרים שמיר עד למיצוי החקירה ולהעמידו לדין באזהרה לפני כתב אישום חמור .
37
במקום לטפל בפרוטקשן...
כאן דן | 07-08-2025 7:51
במקום לטפל בפרוטקשן שחונק את הצפון לדרום , המשטרה מחפשת הוזים בבתי אבות
38
כי הוא היחידי...
ירדנה | 07-08-2025 10:49
כי הוא היחידי שיודע
39
לא רק חקירה...
שרית | 07-08-2025 13:59
לא רק חקירה אלא גם אשפוז בבריאות הנפש , הבן אדם חולה
40
העגל הזה חי...
רפפורט | 07-08-2025 14:09
העגל הזה חי על סמים קשים מחזיק גיטרה ומפנטז עד שלא רואה את האצבעות של מסמים!!! חבל שהוא נושם לוקח חמצן שלו לא!!!!
41
העם מאוים מהממשלה...
חוב | 07-08-2025 16:56
העם מאוים מהממשלה המפקירה ולא להיפך
42
מסית ומדיח ויש...
דן | 07-08-2025 17:21
מסית ומדיח ויש לטפל בו בהתאם
43
האדם הבזוי הזה...
משה כהן | 07-08-2025 18:03
האדם הבזוי הזה לא מחובר עם המוח הדל שלו יש לאשפזו בדחיפות יחד עם חבריו ללהקה. יש להרחיקו לאלתר מהחברה מסוכן המנובל.
44
צריך להעמיד ו...
ישראלית | 07-08-2025 18:28
צריך להעמיד ו לדין שיהיה שעור לכל ה0מואל העלוב
45
אפריים שמיר צריך...
לב | 07-08-2025 23:33
אפריים שמיר צריך להרקב בכלא חלאההה תלך אלף כפרות על ביבי מעניין מה העונש שיקבל מי מאיים ככה על ראש ממשלה מהמוות להבדיל של רבין עשיתם סיפור וגם זה לא יגאל אמיר לא בטוח ????עוכריי ישראל מקומכם בעזה בוגדים