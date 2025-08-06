אחרי שזומן לחקירה: אלו החשדות נגד אפרים שמיר - סרוגים

(צילום: גילי יערי/ פלאש 90)

הבוקר (רביעי) פורסם כי הזמר אפרים שמיר זומן לחקירה פלילית בתחנת המשטרה. לשמיר לא נמסרה סיבת החקירה, אך בסביבתו העריכו כי ייתכן שזה קשור לפוסטים שכתב בפייסבוק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, חלקם לפני למעלה משנה. עכשיו נחשפים החשדות נגדו.

החשות נגד אפרים שמיר הם הסתה לאלימות וטרור נגד ראש הממשלה. עורך דינו של שמיר התנגד לחשדות ומסר: "מכחיש מכל וכל את החשדות נגדו. מתנגד מכל וכל לכל אלימות מכל סוג שהוא".

היסטוריה של פוסטים בעייתיים

זו לא הפעם הראשונה בה שמיר מפרסם פוסט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשנת 2020, שמיר פרסם בחשבון הפייסבוק שלו פוסט שבו נכתב: "לחסל את הפסיכופת, את אשתו הזונה המופרעת ואת הבן זונה הפרזיט הדוחה. אני תוהה אם זאת התחלה טובה של שיר מחאה".

בעקבות הפוסט, ראש הממשלה נתניהו הגיב ואמר כי בכוונתו להגיש תלונה נגד שמיר. בתגובה, שמיר טען כי הפרסום לא עסק במשפחת נתניהו, אלא היה "פתיחה לשיר מחאה שהתחלתי לעבוד עליו המבוסס על סיפורה של משפחת צ'אושסקו".

קריירה ושירים

שמיר, בן 73, הוא אחד הזמרים והיוצרים המוכרים בישראל. בתחילת דרכו היה זמר בלהקת הנח"ל, ולאחר מכן פעל לצד דני סנדרסון, גידי גוב ואלון אולארצ'יק בלהקת כוורת. הוא הלחין שירים רבים, בהם "ככה היא באמצע" ו"שיעור מולדת", ושר את השיר "ליל חניה" בפסטיבל הזמר והפזמון לצד ירדנה ארזי וחנן יובל.