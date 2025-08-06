מכה ליחסים: ספרד ביטלה עסקת נשק עצומה עם ארה"ב - סרוגים

(צילום: גיל קורצו\שאטרסטוק)

בתקשורת הספרדית מדווחים כי לאחר דיונים ממושכים בממשלת השמאל במדריד, הוחלט לבטל עסקת נשק בשווי של מיליארדי דולרים עם ארה"ב – החלטה הצפויה להצית את זעמו של הנשיא דונלד טראמפ.

על פי דיווח בעיתון אל פאיס, ממשלת ספרד גנזה את התוכנית לרכוש מטוסי F-35 מתקדמים מתוצרת אמריקאית, עסקה שנחשבה לאחת הגדולות בהיסטוריית שיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות.

במקום זאת, נמסר כי ספרד מתכננת להפנות את התקציב האדיר להשקעה במערכות נשק אירופיות, במטרה לחזק את התעשייה הביטחונית של האיחוד האירופי ו"להפחית את התלות בוושינגטון".

ההחלטה מגיעה גם על רקע לחצים פנימיים מצד גורמים אירופאיים למקם את עצמם כספק הנשק של אירופה. כאשר בראש בראשונה עומד נשיא צרפת מקרון, שמנסה לקדם החלפת ציוד אמריקאית בציוד צרפתי, מתוך שאיפה לחיזוק מעמדה של צרפת מול מדינות האיחוד.

ביטול עסקת הרכישה צפויה לעורר את זעמו של הנשיא טראמפ וארה"ב שכן פגיעה בתוכנית ה-F35 מתבטאת לרוב בתור פגיעה בתעסוקה אמריקנית.