"צ'רלי וחצי" עולה על הבמה וכבר יש תאריכים - סרוגים

צ'רלי וחצי ההצגה (צילום: שי הנסב)

הסרט הישראלי האהוב “צ’רלי וחצי” זוכה לעיבוד בימתי ראשון מסוגו. ההצגה החדשה, שתעלה בקיץ הקרוב, מביאה את הקומדיה האייקונית אל התיאטרון בגרסה עדכנית, תוך שמירה על ההומור והנוסטלגיה של המקור. ההפקה משלבת קאסט מוכשר, בימוי מקצועי ואווירה שמתאימה לקהל רחב.

עיבוד בימתי מקצועי

ההצגה, בבימויו של אילן רוזנפלד ("הפיג'מות") ובהפקת דורון מור וטומיקס, מציגה את סיפורם של צ’רלי, ששון וגילה בגרסה תיאטרלית המשלבת אלמנטים מודרניים עם רוח הסרט המקורי. ההפקה שומרת על האופי הקומי של הסרט, תוך התאמה לקהל עכשווי ומגוון.

צוות שחקנים מוביל

בהצגה משתתפים:

עומר חזן ("פלמח", "זיגי", "בעלת החלומות") בתפקיד צ’רלי.

הקומיקאי מיקי גבע בתפקיד ששון.

השחקנית והזמרת טיילור מלכוב ("רוקדים עם כוכבים") כגילה.

בנוסף משתתפים שלומי יפרח ("השוטרים"), הסטנדאפיסט אורי ברויר והודיה ברקן (בתו של יהודה ברקן ז”ל), לצד שחקנים נוספים.

פרטי ההפקה

המכירה להצגות כבר החלה, וההפקה צפויה להפוך לאחת ההצגות הבולטות של הקיץ. כרטיסים ומידע נוסף זמינים באתר "to-mix".

“צ’רלי וחצי” על הבמה מציעה חוויה תיאטרלית המשלבת נוסטלגיה עם חדשנות, ומתאימה לקהל בכל הגילאים. ההפקה מהווה מחווה למורשת הקולנועית הישראלית ולזכרו של יהודה ברקן ז”ל.