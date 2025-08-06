"אבא תודה": עקיבא מוציא שיר חדש שיצר עם בני משפחתו - סרוגים

עקיבא תורג'מן (צילום משה נחומוביץ)

הזמר הסרוג האהוב, עקיבא תורג'מן, משחרר את הסינגל החדש "אבא תודה". השיר החדש הוא כולו שמחה והודיה על הדברים הפשוטים בחיים. הוא נכתב בשיתוף עם ילדיו, הולחן יחד עם בנו אמיתי אברהם תורג'מן ומאור שושן, ומופק מוזיקלית על ידי עקיבא ומאור שושן. "אבא תודה" נולד בערב משפחתי חם, והפך לחלק בלתי נפרד משבתות משפחת תורג'מן.

השיר מגיע מתוך מציאות מורכבת, על רקע אתגרים אישיים ולאומיים, אך בוחר להאיר נקודת אור. הוא לא מתעלם מהקושי, אלא מציע מבט אחר – מבט של הכרת טוב, שמחה פשוטה ובחירה מודעת להחזיק בתודעה חיובית. "אני חוגג היום יום הולדת, והלב שלי מלא תודה. רציתי לתת את השיר הזה מתנה- לעולם, לכם", משתף עקיבא. "אחרי מילואים ארוכים, בעומסים נפשיים ולחצים גדולים, בניתי לי בקתה קטנה בפרדס חנה וחזרתי לכתוב, לנגן, לנשום".

האזינו לשירו החדש של עקיבא – אבא תודה:

מסע מוזיקלי של נחמה והשראה

עקיבא תורג'מן הפך בשנים האחרונות לאחד היוצרים המרכזיים בישראל, עם שירים שהפכו להמנוני נחמה, במיוחד בתקופת המלחמה. שירים כמו "אל תעזבי ידיים", "יש בך הכל", "פשוטים", "שלום בבית" ו"צעדים" ליוו רבים ברגעים של כאב ותקווה. הסינגל הקודם שלו, "רוץ ילדי", ואלבום הבכורה המצליח "אלף מנעולים", זכו לאהבה רבה. גם הופעת ההשקה בקיסריה הותירה חותם בלתי נשכח.

"אבא תודה" ממשיך את המסע המוזיקלי של עקיבא, אך הפעם עם טון שמח וקליל יותר. זהו שיר שמזמין את המאזינים לעצור לרגע, להעריך את הטוב בחייהם ולהגיד תודה. תודה לעצמם, למשפחתם ולבורא עולם.

מה מספר השיר?

המילים הפשוטות והלבביות של "אבא תודה" נוגעות בקלות בכל לב. השיר מדבר על היכולת למצוא שמחה גם בתוך קושי, על הכוח של משפחה ועל החשיבות של להודות על הרגעים הקטנים. המוזיקה, שמשלבת מקצבים קליטים וקולו המיוחד של עקיבא, יוצרת חוויה שמחממת את הלב ומעלה חיוך.

עקיבא מספר: "שיר שהופך לנו מיד את התדר בבית לחיובי. מקווה שיעשה גם אצלכם טוב בלב". השיר מגיע בדיוק ביום הולדתו של עקיבא, כמתנה שהוא בוחר לשתף עם העולם.