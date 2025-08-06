דיווח: איראן הוציאה להורג "מרגל ישראלי" - סרוגים

איראנים אילוסטרציה (צילום: YASAMIN JAFARI TEHRANI/שאטרסטוק)

איראן הוציאה היום (רביעי) להורג אדם בשם רוזבה ואדי, לאחר שהורשע בריגול לטובת ישראל והעברת מידע על מדען גרעין שחוסל בתקיפות שביצעה ישראל במלחמה האחרונה, כך דווח ברויטרס.

על פי הדיווח, ואדי עבד באחד מהארגונים ה"חשובים והרגישים" במדינה, וביצע "שורה רחבה של פשעים נגד ביטחונה הפנימי והחיצוני של איראן", שגרמו לשיבוש חמור בסדר הציבורי.

עוד צויין בדיווח, כי בחודשים האחרונים גברה משמעותית כמות ההוצאות להורג באיראן של אזרחים שהואשמו בריגול עבור ישראל – לפחות שמונה בני אדם הוצאו להורג על רקע זה.

עוד באותו נושא בישראל רומזים: נצא למערכה נוספת מול איראן לכתבה המלאה בסרוגים >