אהוד יערי משתלח: "חסר אחריות, חייב לבודד אותו" - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

אהוד יערי משתלח: "חסר אחריות, חייב לבודד אותו"

הפרשן הצבאי אהוד יערי, התייחס לשאלה האם כדאי לצאת לכיבוש רצועת עזה והשיב: "חלילה!, לאמץ את "המלצתו" של ראש ממשלה חסר אחריות ולפתוח במתקפה קרקעית נרחבת נוספת ברצועת עזה"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 10:34  י״ב באב תשפ״ה
אהוד יערי משתלח: "חסר אחריות, חייב לבודד אותו"
  אהוד יערי. צילום מסך חדשות 12

הפרשן הצבאי אהוד יערי, התייחס היום (רביעי) בטורו בחדשות 12 לשאלה האם זה נכון כי ישראל תכבוש את עזה, ואם לא – מה כן לעשות.

בטורו כתב יערי: "אין תשובה קלה על השאלה מה לעשות ברצועת עזה, כשברור – רק לכל מי שעיניו בראשו – שחמאס דורש למעשה כניעה ישראלית מוחלטת כנגד שחרור החטופים האומללים, שבהם הוא מנופף בסרטוני זוועה. לחידה הזו אין פיתרון קסם, אלא רק התמודדות בשום שכל ובהיגיון למצב שהוא על סף הבלתי אפשרי. אבל יש דרך עדיפה, אם גם לא מושלמת, שכדאי לצעוד בה.

אין כרגע באמתחתנו מהלך צבאי-קרקעי שיביא את הנהגת חמאס בחו"ל, שזוכה לגיבוי קטרי וטורקי מלא, להתקדם לעבר פשרה. פרשת הדרכים הזו היא כרגע מאחורינו. בתוך כל מערבולת הוויכוחים והמאבקים הפנימיים בחמאס, הנוסחה היחידה שהם הצליחו לגבש היא זו שתובעת מישראל להעניק להם ניצחון מוחלט,

למשל, לא רק שחרור כל האסירים הפלסטינים השפוטים למאסר עולם – כ-300 – אלא גם שחרור 55 האסירים שטרם הועמדו למשפט בגין מעשי רצח, אך צפויים לגזר דין דומה. אין ממשלה בישראל שתוכל לשחרר את רוצחי הנוח'בה מ-7 באוקטובר כפי שחמאס דורש. אין ממשלה בישראל – וכידוע אינני מחסידי נתניהו – שתוכל להסכים שאחרוני החטופים ישוחררו רק במהלך השיקום של עזה. ואפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה".

עוד באותו נושא

דריכות שיא בישראל: חמאס הטמין פצצות במנהרות החטופים


16

עוד כתב יערי: "בנסיבות שנוצרו, חלילה לישראל, חלילה!, לאמץ את "המלצתו" של ראש ממשלה חסר אחריות ולפתוח במתקפה קרקעית נרחבת נוספת ברצועת עזה. איננו יכולים לקחת סיכונים הכרוכים במהלך כזה – לא רק מבחינת לוחמי צה"ל, אלא קודם כל בגין המחיר המדיני שיהיה לכך ברחבי העולם.

אני חושש מאוד שהתקפה על מחנות המרכז, למשל, עם כל האבדות האזרחיות הבלתי נמנעות שילוו אליה, תייצר קושי גדול גם למלך עבדאללה, גם לנשיא א-סיסי וגם לאמיר מוחמד בן זאיד לשמר את הקשרים עם ישראל. מפולת דיפלומטית בין-לאומית איננה שקולה בעוצמתה לתועלת המוגבלת שבמקרה הטוב תופק מהתקפה קרקעית.

נא לזכור: גם רפיח וגם ח'אן יונס לדוגמה נכתשו בידי האוגדות של צה"ל, אבל חלק גדול מהמחבלים נמלטו מבעוד מועד אל מחסות העקורים. כך יקרה גם לחטיבת מחנות המרכז, שעד כה לא הועמדה במבחן אמיתי.

שעל כן: ישראל צריכה לחתור במהירות להוריד את הטמפרטורה בעזה. כלומר, לוותר לפי שעה על מבצעים קרקעיים גדולים, לעבור לשיטה הנהוגה בגדה המערבית ובלבנון – פגיעה בכל איש חמאס שמגיע כמטרה – בלי לסגת מהרצועה כדרישתם, אלא רק להיערך בקווים שנראים לרמטכ"ל נוחים לשהות ארוכה.

עוד באותו נושא

ישראל זיו: "לא מבין את ההיגיון לכבוש את עזה"


9

צריך לחתור להשאיר את חמאס מבודד, מוכה ואובד עצות על עיי החורבות של הרצועה עם אחריות ל-2 מיליון פלסטינים, שלמדו לתאב אותם. חמאס פוחד ממצב כזה, ובידינו לתת לו את "המתנה" הזו".

לסיום כתב יערי: "כמובן שסיוע הומניטרי צריך להמשיך לזרום פנימה גם אם חמאס, כידוע לכולנו, גוזר קופונים על כל משאית. אולם, צריך להבהיר מראש שישראל לא תאפשר מהלכים לשיקום הרצועה כל עוד החטופים לא שוחררו וחמאס לא פורק מנשקו.

לצורך כך, חייב להיות שינוי מהיר במדיניות הממשלה, שלא על פי משנתם האווילית של סמוטריץ' ובן גביר: אנו צריכים להודיע – ברמקולים הכי חזקים – שאנו נכנסים למשא ומתן עם מדינות ערב, וכן גם עם הרשות הפלסטינית, על גיבוש התוכנית ליום שאחרי.

אין מחלוקת בינינו לבין אבו מאזן ושאר מדינות ערב כי חמאס צריך להתפרק מנשקו. לדידי, הפקדת נשקו של חמאס במחסנים בפיקוח ערבי כזה או אחר היא התחלה טובה מאוד. מדיניות כזו – שונה כל כך מהלעג העכשיווי של הממשלה – תשנה בבת אחת את מצבה של ישראל, תציב את חמאס בפני דילמה קיומית ותאפשר לאותם גורמים במערב, שעדיין לא התהפכו עלינו, להחזיק בתמיכה בישראל.

בשורה התחתונה: זה הרגע להפעיל פחות את הצבא ויותר את השכל".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אהוד יערי
ארגון הטרור חמאס
חדשות 12
רצועת עזה
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
25 תגובות - 16 דיונים מיין לפי
1
מה הטיעון לא לכבוש את עזה-מה יאמרו הגויים...
בני | 06-08-2025 10:41
לא חושב שצריך להסביר יותר את סדרי העדיפויות המעוותים של הדפוק הזה
להתעלם מהמחירים שמשלמים...
סדרי עדיפויות הדפוק זה למשוך זמן ולסבך העניינים | 06-08-2025 12:44
להתעלם מהמחירים שמשלמים חיילי צהל בגלל ההחלטות הפוליטיות של נתניהו. להתעלם מהמחירים המדיניים והעולמיים שמשית עלינו מממן הנוחבות. להתעלם ממחיר הפקרת החיילים החטופים והחטופים האחרונים.
2
איזו אמינות יש...
יעקב | 06-08-2025 10:45
איזו אמינות יש לאלה שבכל מקרה ובכל מצב יתנגדו למהלכים של נתניהו,מה הם בדיוק חושבים שאנחנו,אהבלים?
אהבלים זו מילה...
אני | 06-08-2025 13:27
אהבלים זו מילה עדינה עבור ביביסטים
העיקר שהבנים של ביבי לא יגיעו לעזה לעולם.
מקור משפחתי בכיר | 06-08-2025 12:39
והפריירים שיגיעו - אללה ירחמם.
הממשלה זו כושלת...
המהלכים של ה"גאון" הביאו אותנו עד הלום ... מפולת שמדינת ישראל מעולם לא היתה בה , אנחנו מוקצים בכל מקום בעולם , אזרחים ישראלים נרדפים בכל מקום בעולם , וזה אחרי שאנחנו טובעים באוקיינוס של דם שהביאה עלינו ממשלת החורבן הזו . | 06-08-2025 11:09
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן .
3
תודה על הדיון...
תודה | 06-08-2025 11:14
תודה על הדיון בריא
4
כתב צבאי שלא...
עזריאל | 06-08-2025 11:20
כתב צבאי שלא יודע ולא מכיר את כל הנתונים חושב שהוא מנהל את המדינה. חצוף!!!! מי אתה בכלל??? מי בחר בך??? איזה אחריות יש לך??? כל זה ומצורע מציא דיבה על ראש ממשלה שנבחר ושיש לו רוב גדול בעם ובכנסת. חוצפה!!!
העם דורש בחירות...
עזריאל כלבלב של מביא האסונות | 06-08-2025 12:42
העם דורש בחירות עכשיו
5
חידוש!!! אתה לא צריך...
פיני | 06-08-2025 11:23
חידוש!!! אתה לא צריך להבין ולא צריכים להסביר לך!!! מי אתה חושב שאתה בכלל!!! היית מה שהיית, ועכשיו את לא!!! צא לפנסיה ושמור את דעתך לחבריך!
אז על מי...
מזהה ביביסטים | 07-08-2025 10:55
אז על מי צריך לסמוך על ביבי שלא מצליח אחרי שנתים להכניע כפכפים וטויוטות ומושך זמן ורוצה שהמלחמה תמשיך לעד.
המלקקים למממן הנוחבות...
נמאס מהמשתמטים | 06-08-2025 12:41
המלקקים למממן הנוחבות מביא האסונות
6
אהוד יערי צודק...
הפעם | 06-08-2025 12:40
אהוד יערי צודק בכל מלה.
7
אהוד יערי אינו...
יעקב | 07-08-2025 0:01
אהוד יערי אינו פרדן צבאי. הוא פרשן לעינינים ערבים.
8
אין כמו ביבי....
אין | 07-08-2025 6:50
אין כמו ביבי. נקודה
נכון אין על...
מזהה ביביסטים | 07-08-2025 10:51
נכון אין על מחריב ישראל מממן החמאס משחרר סינוואר ועוד1026 רוצחים.ואחראי לטבח 1200 ישראלים ביום.
9
ורק ...
יגאל שרון | 07-08-2025 8:07
ורק לחשוב שכל המתנגדים התנגדו לכניסה לרפיח לפילדלפי , זה בכלל לא משנה מה ביבי יחליט הם עוד לא שמעו הם עוד לא הבינו הם כבר מתנגדים
10
אתה בסך הכל...
אורן | 07-08-2025 10:32
אתה בסך הכל כתב או פרשן, אף אחד לא בחר בך, כל הפרשנים תמיד יודעים יותר טוב מה צריך לעשות, אז אולי תציג את מועמדותך לרמטכלות או שר ביטחון או ראש ממשלה. קח את עצמך בפרופורציה לאמורות שלך אין שום חשיבות ואינן מיצגות איזו אמת אבסולוטית שאין בילתה. בסך הכל דעדך, ועל פי ההיסטוריה דעתך היתה שגויה על פי רוב.
11
מבן גוריון לא...
יגאל | 07-08-2025 10:36
מבן גוריון לא ביקשנו הסברים. תסיק את המסקנות.
12
מסכים עם כול...
מזהה ביביסטים | 07-08-2025 10:47
מסכים עם כול מילה שלו כיבוש הרצועה תביא עלינו עוד מפולת דיפלומטית על זאת שכבר ישנה ואנחנו צריכים לפעול במח ולא בכוח.אבל ממשלת הקיצון בראשות סמוטריץ ובן גביר גוררים אותנו למחוזות שאנחנו לא יודעים איך זה יגמר ועלול להביא אותנו לניתוק היחסים עם האמירויות.שזה נפילה לתהום.
מסר ל "מזהה ביביסטים"
מאיר | 07-08-2025 11:07
אני מזהה דביליסטים.
13
איזה טמטום של...
בעעעע | 07-08-2025 12:17
איזה טמטום של שמאלן שתקוע בקונספציה, שקרסה 1000 פעמים במציאות. אין בהצעה המפגרת והנדושה הזאת שום פתרון או בשורה, לא לחטופים, לא לעוטף עזה שיישאר באותו מצב שהיה לפני המלחמה ולא למדינה ולבטחונה. רק השמדה מוחלטת של החמאס תביא גם לבטחון, גם לחידוש ההרתעה והלוואי, יהי רצון, גם לשחרור החטופים. לא נראה שיש דרך אחרת להשיב אותם. המו'מ נכשל פעם אחר פעם באשמת חמאס, שלא מעוניין להשיב אותם. רק למחוק את חמאס.
14
הזדקנות היא סוג...
טובי שוורץ | 07-08-2025 15:50
הזדקנות היא סוג של הפרעה נפשית
15
מי זה? אהוד...
רז | 07-08-2025 16:07
מי זה? אהוד יערי? הוא עגיין נמצא בשנות ה70 וה80 כשהעה הכתב היחד חענייני ערבים במבט של חיים יבין . יטללה שחרר אותנו מעונשך . במשך 60 שנה שלטתם פה ביד רמה . בלי אף כתב שיאתגר אתכם . הנדסתם את התודעה של כלל הציבור . ועכשיו בגיל 100 אתה מעביר ביקורת על ראש הממשלה מי שמך איש עלוב ומר נפש . היום קם דור חדש ששם אותך בכיס הקטן שלו . צביקה יחזקאלי, עומרי חיים, ברוך ידיד, ואלה רק מקצת מהכתבים של הדור החדש . אז בחיית שחררו אותנו . אשכנזים שמתיימרים להבין את הערבים .
16
תדלח את היאיר...
הציוני | 07-08-2025 17:47
תדלח את היאיר הנחמד שלך!