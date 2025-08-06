נתון חמור: 70% מפשעי השנאה בארה"ב - נגד יהודים - סרוגים

נתון חמור: 70% מפשעי השנאה בארה"ב – נגד יהודים
דוח חמור של ה-FBI חושף עליה מדאיגה בפשעי השנאה נגד יהודים בארה"ב. 70 אחוז מפשעי השנאה בוצעו מתוך אנטישמיות
דו"ח ה-FBI: שיא בפשעי השנאה נגד יהודים בארה"ב ב-2024
דו"ח ה-FBI לשנת 2024 מצביע על החמרה מדאיגה באנטישמיות בארה"ב: 1,938 פשעי שנאה נגד יהודים תועדו השנה – עלייה של 5.8% לעומת 2023 ושיא מאז תחילת איסוף הנתונים ב-1991. מתוכם, 178 מקרים היו תקיפות פיזיות, עלייה קלה לעומת השנה הקודמת.
יהודים, המהווים כ-2% מאוכלוסיית ארה"ב, היוו 16% מכלל פשעי השנאה וקרוב ל-70% מפשעי השנאה הדתיים. מגמה זו עולה בקנה אחד עם נתוני הליגה נגד השמצה (ADL), שדיווחה על 9,354 אירועים אנטישמיים – פליליים ושאינם פליליים – עלייה של 5% לעומת 2023 ושיא מאז 1979.
ג'ונתן גרינבלט, מנכ"ל ADL, התריע:
"מאז הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר, יהודים אמריקאים חווים אנטישמיות בבתי ספר, בקמפוסים ובמרחב הציבורי. מדובר במספרים חסרי תקדים המשקפים מציאות יומיומית קשה."
הליגה קוראת לקונגרס לאשר את חוק דו-מפלגתי שיחייב רשויות אכיפה לדווח ל-FBI כתנאי לקבלת מימון פדרלי, במטרה לשפר את המאבק בפשעי השנאה.
הנתונים מצביעים על מגמת עלייה מתמשכת, המעמידה את ביטחון הקהילה היהודית בארה"ב בפני אתגר חמור.
