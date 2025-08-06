בישראל רומזים: נצא למערכה נוספת מול איראן - סרוגים

איראן (צילום: Matyas Rehak / שאטרסטוק)

השר מיקי זוהר התייחס היום (רביעי) ב-103fm לשאלה האם ישראל תצא שוב למלחמה מול איראן, והשיב: "האם ישראל הלכה עד הסוף עם איראן? התשובה היא לא. אם ישראל תלך לסבב נוסף, אפשר להניח שהנזק שייגרם שם יהיה עשרות מונים גדול יותר ממה שגרמנו במערכה האחרונה. השיטה של המלחמה והגישה והעצימות שלה יהיו מכופלות ברמה שזה יכול להביא לקריסתה".

עוד הוא התייחס למצב החטופים ולהחלטה של הדרג המדיני לצאת לכבוש את עזה: "המצב של החטופים הוא מצב נורא ואיום, חמאס מרעיב אותם למוות. המסקנה שלי היא שלא נותרה ברירה, כפי שרה"מ מתכוון לעשות, זה לכבוש את הרצועה, ולהתחיל לפעול בתוך הרצועה נגד ארגון הטרור חמאס".

עוד באותו נושא עבודה ישראלית? פיצוץ ענק ואש במפעל טילים באיראן לכתבה המלאה בסרוגים >



על מכתב האמנים אמר: "מדובר במספר מועט של אמנים שבחרו לחזק נרטיב שחמאס מנסה לשווק נגד ישראל, הם טעו טעות מרה והם גם חוטפים לא מעט ביקורת על ההחלטה הלא חכמה שלהם. הם ניסו להתחבב על מישהו בעולם או על ציבור קטן בישראל, הם כבר עכשיו מבינים את גודל הטעות".