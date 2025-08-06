מספר שיא בנוסעים בנתב"ג מאז מבצע "עם כלביא" - סרוגים

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

נתב"ג מתכונן לשיא תנועת נוסעים חסר תקדים מאז מבצע "עם כלביא". מחר (חמישי) צפויים לעבור בנמל התעופה כ-78,000 נוסעים בכ-470 טיסות בינלאומיות נכנסות ויוצאות. זהו הנתון הגבוה ביותר בקיץ הנוכחי. היעדים המובילים כוללים את יוון, קפריסין, איחוד האמירויות, ארצות הברית ואיטליה, כך לפי נתוני רשות שדות התעופה.

התאוששות התעופה הישראלית: סימן לחוסן לאומי

שרת התחבורה, תא"ל (מיל') מירי רגב, התייחסה לנתונים ואמרה: "התחבורה האווירית בישראל חוזרת בעוצמה. זהו סימן מובהק לחוסן הלאומי ולביטחון שהמדינה משרה גם בשעת חירום. רשות שדות התעופה פועלת סביב השעון כדי לתת מענה איכותי לעומסים, ואנו נמשיך לחזק את התשתיות ולשפר את השירות לציבור".

חודש אוגוסט כולו צפוי להיות שיא תנועה, עם כ-2.1 מיליון נוסעים. זהו נתון שהופך אותו לחודש העמוס ביותר מאז תחילת הלחימה במלחמת "חרבות ברזל". ההתאוששות בתנועת הנוסעים משקפת את החזרה ההדרגתית של הביטחון בקרב חברות התעופה והנוסעים כאחד.

הכנות נתב"ג לעומס הקיץ

כדי להתמודד עם הגידול בתנועה, רשות שדות התעופה נערכה מראש עם מספר צעדים משמעותיים:

פתיחת טרמינל 1 מחדש : הטרמינל חזר לפעילות לטיסות בינלאומיות ופנים-ארציות, ומשרת חברות כמו אל על, ארקיע וישראייר. בהמשך צפויות להצטרף חברות נוספות כמו וויז אייר. במהלך אוגוסט צפויים לעבור בטרמינל כ-140,000 נוסעים בכ-800 טיסות. בנוסף, חנויות דיוטי פרי, מסעדות, בתי קפה וחנות צעצועים חדשה נפתחו בטרמינל.

מתחם בידוק חדש בטרמינל 3 : מתחם G החדש, שהוקם בעלות של כ-50 מיליון ₪, כולל 26 עמדות צ'ק-אין, מערכות בידוק ביטחוני מתקדמות ושירותי משלוח מזוודות. המתחם מציע גמישות תפעולית ברמה של טרמינלים מובילים באירופה.

טרקלין ייעודי לנוסעים נעזרים: בטרמינל 3 נחנך טרקלין חדש לנוסעים בעלי צרכים מיוחדים, המאחד את כל שירותי הסיוע – מבידוק ביטחוני, דרך צ'ק-אין ועד שילוח כבודה. המהלך נועד לקצר תהליכים ולשפר את חוויית השירות.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, ציין: "אנו רואים את נתב"ג כתשתית לאומית קריטית. ההשקעה במתקנים, בשירותים ובטכנולוגיה מייצרת חווית נוסע טובה יותר, כחלק ממדיניות כוללת של משרד התחבורה לשיפור השירות בתחבורה האווירית, היבשתית והימית".

המלצות לנוסעים לעבור את נתב"ג ביעילות

כדי להתמודד עם העומס הצפוי, רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים:

לבצע צ'ק-אין מקוון מהבית, כולל הנפקת כרטיס עלייה למטוס.

להגיע לשדה התעופה כ-3 שעות לפני הטיסה.

לוודא מראש את מספר הטרמינל והקומה ממנה יוצאת הטיסה.

נוסעים עם כבודת יד בלבד שסיימו צ'ק-אין מראש יכולים לגשת ישירות לאזור W בטרמינל 1 או 3.

אנשי מילואים וכוחות ביטחון מתבקשים לוודא כי אין נשק או תחמושת בתיקים.

חניוני טווח ארוך זמינים עם שירות הסעות חינם לטרמינלים.