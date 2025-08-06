תקיפה חריגה: צה"ל חיסל פעיל חיזבאללה שהכווין מחבלים בסוריה - סרוגים

ארכיון (צילום: אייל מרגולין\פלאש 90)

תקיפה חריגה בעומק לבנון: כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקף אמש (שלישי) במרחב הבקעא בלבנון וחיסל את חסאם קאסם ע׳ראב, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה.

בצה"ל אמרו כי ע'ראב פעל משטח לבנון להכוונת חוליות מחבלים בסוריה, אשר תכננו לשגר רקטות אל עבר רמת הגולן.

"פעילותו של המחבל היוותה איום על מדינת ישראל ואזרחיה" נמסר. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".