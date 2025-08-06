תקיפה חריגה: צה"ל חיסל פעיל חיזבאללה שהכווין מחבלים בסוריה - סרוגים

תקיפה חריגה: צה"ל חיסל פעיל חיזבאללה שהכווין מחבלים בסוריה
צה"ל תקף במרחב הבקעא שבלבנון וחיסל את חסאם קאסם ע׳ראב, פעיל חיזבאללה שפעל להכוונת חוליות מחבלים בסוריה: "פעילותו של המחבל היוותה איום על מדינת ישראל ואזרחיה"
ארכיון (צילום: אייל מרגולין\פלאש 90)
תקיפה חריגה בעומק לבנון: כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקף אמש (שלישי) במרחב הבקעא בלבנון וחיסל את חסאם קאסם ע׳ראב, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה.
בצה"ל אמרו כי ע'ראב פעל משטח לבנון להכוונת חוליות מחבלים בסוריה, אשר תכננו לשגר רקטות אל עבר רמת הגולן.
"פעילותו של המחבל היוותה איום על מדינת ישראל ואזרחיה" נמסר. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".
1
אפשר לעשות הסכם...
כל דקה יש הוכחה שביבי משקר | 06-08-2025 11:50
אפשר לעשות הסכם ולהמשיך לדפוק את הטרור. ביבי מושך את הזמן בעזה כבר שנתיים. חיילים נהרגים מאינטרס אישי פוליטי של נתניהו למשוך זמן. בינתיים ביבי שורף את ישראל וכל מה שישראל מייצגת, מבפנים ומבחוץ.