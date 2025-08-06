הזמר אפרים שמיר זומן לחקירה במשטרה - סרוגים
הזמר אפרים שמיר זומן לחקירה במשטרה

הזמר אפרים שמיר זומן לחקירה פלילית בלהב 433, ככל הנראה בעקבות הפוסטים שכתב בפייסבוק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מרגיש בסדר, אני לא מפחד"

  (צילום: גילי יערי\פלאש 90)

הזמר אפרים שמיר זומן היום (רביעי) לחקירה פלילית תחת אזהרה ביחידת להב 433 של המשטרה. לשמיר לא נמסרה סיבת החקירה, אך בסביבתו העריכו בדיווחים שפורסמו בכלי התקשורת כי ייתכן שזה קשור לפוסטים שכתב בפייסבוק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, חלקם לפני למעלה משנה.

עורך הדין יאיר נהוראי, המשמש כסנגורו של שמיר, אמר כי "מר שמיר הוא אזרח שומר חוק ויגיע להיחקר. לאחר שיוצגו בפניו החשדות, נגיב בהתאם".

בשיחה עם חדשות 12, שמיר אמר: "אני מרגיש בסדר, אני לא מפחד. אני מניח שאני מבין במה מדובר וזה על הפעילות שלי בפייסבוק. זומנו אותי להיום בצהריים במשרדי 433. זומנתי כאזרח, וכאזרח שומר חוק אני הולך להיפגש עם האנשים". בשיחה עם ynet הוסיף: "אני מוטרד מזה, אבל אני יודע מי אני ומה אני".

בשנת 2020, שמיר פרסם בחשבון הפייסבוק שלו פוסט שבו נכתב: "לחסל את הפסיכופת, את אשתו הזונה המופרעת ואת הבן זונה הפרזיט הדוחה. אני תוהה אם זאת התחלה טובה של שיר מחאה". בעקבות הפוסט, ראש הממשלה נתניהו הגיב ואמר כי בכוונתו להגיש תלונה נגד שמיר. בתגובה, שמיר טען כי הפרסום לא עסק במשפחת נתניהו, אלא היה "פתיחה לשיר מחאה שהתחלתי לעבוד עליו המבוסס על סיפורה של משפחת צ'אושסקו".

שמיר, בן 73, הוא אחד הזמרים והיוצרים המוכרים בישראל. בתחילת דרכו היה זמר בלהקת הנח"ל, ולאחר מכן פעל לצד דני סנדרסון, גידי גוב ואלון אולארצ'יק בלהקת כוורת. הוא הלחין שירים רבים, בהם "ככה היא באמצע" ו"שיעור מולדת", ושר את השיר "ליל חניה" בפסטיבל הזמר והפזמון לצד ירדנה ארזי וחנן יובל.

12 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
איךךךךך מגעיל ...
רוחמה | 06-08-2025 9:51
איךךךךך מגעיל
2
שמיר הזבל היגיע...
מירי | 06-08-2025 10:18
שמיר הזבל היגיע זמן שיחטוף החלאה עם פה פח זבל
3
מחפש תשומת לב
מנחם | 06-08-2025 10:36
חבל על הכתבה שיפנה לפסכיטר
בביבי יכול להמליץ...
מזוודות כסף לחמאס | 06-08-2025 19:11
בביבי יכול להמליץ על הפסיכיאטר שלו
4
עוד שמאלן פרוגרסיבי...
חיים יצחק | 06-08-2025 11:09
עוד שמאלן פרוגרסיבי לבן יהיר וטיפש
עוד עבד שחור...
אם רק היו מושכים בדש מעילי | 06-08-2025 19:10
עוד עבד שחור מטומטם טיפש
5
עוד אומן עם...
מני | 06-08-2025 11:57
עוד אומן עם פריבילגיה חבורת פסיכופטים
6
בן אדם וולגרי...
ציוני אברהם | 06-08-2025 12:06
בן אדם וולגרי כמוך חסר כבוד המצפון.לא יקרה דבר ישלם על דרכו וחוצפתו.
7
הגיע הזמן שכל...
אבי י | 06-08-2025 12:31
הגיע הזמן שכל הקוראים להסתה יחקרו
8
כל-כך לא מעניינת...
לא חשוב | 06-08-2025 12:40
כל-כך לא מעניינת העשייה שלו!!שילך לעזזאל,מכוער בנשמה
9
מסתבר שמה שנראה...
גוזי | 06-08-2025 13:37
מסתבר שמה שנראה נחמד הוא בכלל לא. נחשפתי לכיעור הפנימי של האנשים וליוצא מפיהם והסתבר לי שהם ממש לא נחמדים. הכיעור הנפשי של אנשים כמו אפרים שמיר וחביריו גובלים במופרעות נפשית והתסכול מעצים זאת לממדים נוראים. כל המוזיקה שכתב היתה רק כסות חיצונית שמתחתיה בעבעה הרשעות והכיעור הנפשי,כך גם דומיו מהברנז׳ה.
10
רוצים הנחיות ברורות...
אולי משרד ההסברה יוציא הוראות לאזרחים מה מותר ומה אסור לומר ? למשל מותר להגיד שרוב חברי הקואלציה לא שרתו שרות משמעותי בצבא או בכלל לא ? מותר להגיד שבזמן מלחמה ילדיו של ראש הממשלה רוכשים דירות בבריטניה וארה"ב ? מותר להגיד שרוב הזמן הם לא פה ובטח לא במילואים , אבל מאובטחים בעלות של מיליונים ? מותר להגיד שללא מעט חיילים אין אפוד קרמי ? שלא כל הנמרים ממוגנים ? כי אין כסף ... אבל יש מיליארדים לחלק לחרדים ? מותר להגיד לבן של השכן שהוא יכול לקרוע את צו הגיוס ולזרוק לאסלה ? מותר לצעוק "נמות ולא נתגייס" ? או שזה הסתה שמותרת למורמים מעם ... | 06-08-2025 23:16
רוצים הנחיות ברורות ... כדי שלא נגמור בכלא ...