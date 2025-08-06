הזמר אפרים שמיר זומן לחקירה במשטרה - סרוגים

(צילום: גילי יערי\פלאש 90)

הזמר אפרים שמיר זומן היום (רביעי) לחקירה פלילית תחת אזהרה ביחידת להב 433 של המשטרה. לשמיר לא נמסרה סיבת החקירה, אך בסביבתו העריכו בדיווחים שפורסמו בכלי התקשורת כי ייתכן שזה קשור לפוסטים שכתב בפייסבוק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, חלקם לפני למעלה משנה.

עורך הדין יאיר נהוראי, המשמש כסנגורו של שמיר, אמר כי "מר שמיר הוא אזרח שומר חוק ויגיע להיחקר. לאחר שיוצגו בפניו החשדות, נגיב בהתאם".

בשיחה עם חדשות 12, שמיר אמר: "אני מרגיש בסדר, אני לא מפחד. אני מניח שאני מבין במה מדובר וזה על הפעילות שלי בפייסבוק. זומנו אותי להיום בצהריים במשרדי 433. זומנתי כאזרח, וכאזרח שומר חוק אני הולך להיפגש עם האנשים". בשיחה עם ynet הוסיף: "אני מוטרד מזה, אבל אני יודע מי אני ומה אני".

בשנת 2020, שמיר פרסם בחשבון הפייסבוק שלו פוסט שבו נכתב: "לחסל את הפסיכופת, את אשתו הזונה המופרעת ואת הבן זונה הפרזיט הדוחה. אני תוהה אם זאת התחלה טובה של שיר מחאה". בעקבות הפוסט, ראש הממשלה נתניהו הגיב ואמר כי בכוונתו להגיש תלונה נגד שמיר. בתגובה, שמיר טען כי הפרסום לא עסק במשפחת נתניהו, אלא היה "פתיחה לשיר מחאה שהתחלתי לעבוד עליו המבוסס על סיפורה של משפחת צ'אושסקו".

שמיר, בן 73, הוא אחד הזמרים והיוצרים המוכרים בישראל. בתחילת דרכו היה זמר בלהקת הנח"ל, ולאחר מכן פעל לצד דני סנדרסון, גידי גוב ואלון אולארצ'יק בלהקת כוורת. הוא הלחין שירים רבים, בהם "ככה היא באמצע" ו"שיעור מולדת", ושר את השיר "ליל חניה" בפסטיבל הזמר והפזמון לצד ירדנה ארזי וחנן יובל.