דוד זיני נשאל האם הוא יציית לפסיקת בג"ץ, כך הוא הגיב - סרוגים

האלוף (במיל') דוד זיני, מי שמיועד לתפקיד ראש השב"כ, נשאל היום על ידי הכתב הצבאי דורון קדוש האם הוא יציית לפסיקת בג"ץ והאם זה אכן נכון שהוא אמר כי המערכת המשפטית היא דיקטטורה, בתגובה הוא התחמק ממתן תשובה.

נזכיר כי על פי דיווח ב'הארץ' זיני אמר בשיחה עם בכירים במערכת הביטחון כי: "המערכת המשפטית היא דיקטטורה ששולטת בכל המדינה", אך טרם התקבל אישור שהוא אכן אמר זאת.

בנוסף, בחודש שעבר דיווחנו כי בית המשפט העליון קיבל את הפשרה בין הממשלה ליועצת המשפטית לממשלה בנושא מינוי דוד זיני לראש השב"כ.

שלושת השופטים: עמית, שטיין וכנפי-שטייניץ נמנעו מפסק דין וקיבלו את ההסכמה שנתפרה בין היועמ"שית לבין הממשלה מאחורי גבם של העותרים, בדיון חסוי שנדון אחרי שמזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיש תצהיר סודי לבית המשפט.

לפי הסכם הפשרה, בתאריך ה- 11.9 יודיע ראש הממשלה ליושב ראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים על זהות המועמד שבכוונתו להציע לבחירת הממשלה לתפקיד ראש השב"כ. המועמדות תיבחן על ידי הוועדה המייעצת, ותתן 5 ימים לקבלת תגובות מהציבור. עד אז תוארך כהונתו של ממלא מקום ראש השב"כ, ש'.

ראש השב"כ המוצע לא יעסוק בפרשות המכונות "קטארגייט" ו"בילד", עד שהנושא ייבחן ויוסדר על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה, במסגרת הסדר ניגוד עניינים כמקובל.