דוד זיני נשאל האם הוא יציית לפסיקת בג"ץ, כך הוא הגיב - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

דוד זיני נשאל האם הוא יציית לפסיקת בג"ץ, כך הוא הגיב

האלוף במיל' דוד זיני, שמיועד לתפקיד ראש השב"כ נשאל היום האם הוא ייצית לכל החלטה של בג"ץ בעניינו והאם הוא באמת אמר כי מערכת המשפט היא דיקטטורה, כך הוא הגיב

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 09:17  י״ב באב תשפ״ה
דוד זיני נשאל האם הוא יציית לפסיקת בג"ץ, כך הוא הגיב
  דוד זיני/ צילום: לייב אברהמס/ פלאש 90

האלוף (במיל') דוד זיני, מי שמיועד לתפקיד ראש השב"כ, נשאל היום על ידי הכתב הצבאי דורון קדוש האם הוא יציית לפסיקת בג"ץ והאם זה אכן נכון שהוא אמר כי המערכת המשפטית היא דיקטטורה, בתגובה הוא התחמק ממתן תשובה.

דוד זיני (צילום: דורון קדוש)

נזכיר כי על פי דיווח ב'הארץ' זיני אמר בשיחה עם בכירים במערכת הביטחון כי: "המערכת המשפטית היא דיקטטורה ששולטת בכל המדינה", אך טרם התקבל אישור שהוא אכן אמר זאת.

בנוסף, בחודש שעבר דיווחנו כי בית המשפט העליון קיבל את הפשרה בין הממשלה ליועצת המשפטית לממשלה בנושא מינוי דוד זיני לראש השב"כ.

שלושת השופטים: עמית, שטיין וכנפי-שטייניץ נמנעו מפסק דין וקיבלו את ההסכמה שנתפרה בין היועמ"שית לבין הממשלה מאחורי גבם של העותרים, בדיון חסוי שנדון אחרי שמזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיש תצהיר סודי לבית המשפט.

עוד באותו נושא

סערת דוד זיני: הממשלה והיועמ"שית הגיעו לפשרה


9

לפי הסכם הפשרה, בתאריך ה- 11.9 יודיע ראש הממשלה ליושב ראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים על זהות המועמד שבכוונתו להציע לבחירת הממשלה לתפקיד ראש השב"כ. המועמדות תיבחן על ידי הוועדה המייעצת, ותתן 5 ימים לקבלת תגובות מהציבור. עד אז תוארך כהונתו של ממלא מקום ראש השב"כ, ש'.

ראש השב"כ המוצע לא יעסוק בפרשות המכונות "קטארגייט" ו"בילד", עד שהנושא ייבחן ויוסדר על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה, במסגרת הסדר ניגוד עניינים כמקובל.

 

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אלוף דוד זיני
בג"ץ
מערכת המשפט
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
56 תגובות - 38 דיונים מיין לפי
1
הוא לא צריך בג"ץ.יש לו את האייטולות החרד"ליות
מרגולין | 06-08-2025 9:55
מי יודע מה מצפה לנו.
מה מצפה לנו?
מיכל | 06-08-2025 23:42
כבר יודעים מה היו בשלטון הליברלי הפרוגרסיבי של "מלוא כל הארץ משפט" ושל פקידים בלתי נבחרים. וזה היהרע מאוד.
חילונים.תתכוננו.מליון איש בדרך לרחובות!!!!!!!
אבי | 06-08-2025 16:57
סיימנו לשתוק על המעצרים סיימנו לשתוק על הכפייה חילונית!!!!!!!!
שעה שעה מחסל...
ביבי מחסל את ישראל | 06-08-2025 11:53
שעה שעה מחסל את העם והמדינה בכל תחום ותחום
האייטולות של בג"ץ הם הסכנה האמיתית לדמוקרטיה
אורן | 06-08-2025 11:16
עם ישראל חי
. ...
תסתכל על הונגריה , טורקיה, ובמיוחד וונצואלה ותבין ... | 06-08-2025 10:34
.
2
זיני זה המינוי...
עופר | 06-08-2025 10:42
זיני זה המינוי הכי ראוי וטוב לריפוי השבכ ולודא שהגוף החשוב הזה לא יהיה פוליטי.
חשוב שהשב"כ יהיה משיחי וכפוף לרבנים חשוכים
שבתאי צבי | 06-08-2025 10:47
רק כך.
3
עיתון הארץ ...
אתי לוי | 06-08-2025 11:08
עיתון הארץ ,סתם עיתודה של סכסוכים,יש להפסיק אותם מייד.
ומה קשר ההערה...
לא מסכים | 07-08-2025 4:14
ומה קשר ההערה הזאת לכאן? אתי ספוגת התרעלה?
4
סרוגים אתם אתר...
אבי | 06-08-2025 11:44
סרוגים אתם אתר שמאלני ושפל. אייכס עליכם
תומכים בטריקים ושטיקים...
ממתי ימנים | 07-08-2025 4:13
תומכים בטריקים ושטיקים ובחרפה של רהמ ורעייתו? "שתישרף המדינה"?
5
העם דורש בחירות...
העם הוא הריבון | 06-08-2025 11:54
העם דורש בחירות עכשיו
6
כל לשכת נתניהו...
זיני מונה כדי למנוע חקירת הבגידה של כל לשכת נתניהו במלחמה | 06-08-2025 11:59
כל לשכת נתניהו מקבלת מאות אלפי יורו ועובדת עבור האוייב בזמן שילדנו נלחמים. למה ביבי מפחד מחקירת הבגידה,? למה מממן הנוחבות מונע וועדת חקירה לאבון הכח גדול שהביא על ישראל?
לאסון הכי גדול...
* | 06-08-2025 12:05
לאסון הכי גדול שהביא על ישראל
7
מפחיד לדעת שראש...
נתאי | 06-08-2025 12:15
מפחיד לדעת שראש השב״כ חושב שהוא מעל לחוק והוא לא כפוף לאותה מערכת חוק שכולם כפופים אליה
הוא לא חייב...
גלי | 06-08-2025 13:50
הוא לא חייב לענות לכתב הוא עדיין לא ראש שבכ..זה כמו זמיר ענה כן להכל ועושה כמו הרצי
8
אפילו לכל המינויים...
למרות ששרה מסכימה רק למינוי שפוטים שנשבעים לנתניהו במקום למדינת ישראל וחוקיה | 06-08-2025 12:36
אפילו לכל המינויים ההזוים הלא ראויים של כל מיני ליצנים וכל מיני מלחכי פינכה וכל מיני עבריינים. במציאות לנתניהו אין גבול בדרישות מהאיש הממונה וכך כל אחד מהם מגיע השלב שהוא חייב להפסיק לרצות אתהפסיכופת, ואז מתנפלת עליו מכונת הרעל. כך כל היועמשים כל ראשי השבכ והמוסד כל הרמטכלים, במיוחד מינויים אחרונים כמו אלשיך כמו מנדלבליט כמו זמיר... מהר מאוד מגיע הזובור ןמכונת הרעל
9
סרוגים מדוע להרבות...
בוזגלו דוד | 06-08-2025 13:06
סרוגים מדוע להרבות מחלוקות בעם ?
10
מינוי לשירות טובתו...
מיוני של ביבי הוא באופן מובנה | 06-08-2025 13:09
מינוי לשירות טובתו האישית של הנאשם נתניהו - נגד מדינת ישראל וחוקיה
אז מינוי הרצי...
גלי | 06-08-2025 13:49
אז מינוי הרצי וראש השבכ רונן זה היה לטובתם של בנט ולפיד? וואו ראינו מה קרה עם האיש עתיר הניסיון ומה הביא עלינו אסון גדול
11
אני חושב שהשאלה...
גיא_ | 06-08-2025 13:16
אני חושב שהשאלה הנכונה היא האם יציית לחוק ולאו דווקא לבג"ץ, שכן בג"ץ לא תמיד פוסק בהתאם לחוק.
12
הכרה בבגץ
Ddanx | 06-08-2025 13:19
כל מי שלא מכיר בהחלטות הבגץ אין לו מקום במערכת הציבורית והדוגמה הטובה ביותר היא : ראש הממשלה היועצת המשפטית נתנה לו סיכוי תצט לניבצרות הוא סירב שידיחו אותו הוא יסיים את תפקידו הפוליטי בכלל הוא מסתמך על החרדים שכל מה שהם רוצים זה כסף...
וכל מי שלא...
מיקי | 06-08-2025 23:18
וכל מי שלא מציית לחוק ולא פוסק לפי החוק - לא יכול להיות שופט ולא יכול להיות בג"ץ !
13
בשירות מממן הנוחבות...
זיני הוא הכלבלב התורן | 06-08-2025 13:43
בשירות מממן הנוחבות האיש שהוא מעל לחוק מעל לחקירות מעל לכל ביקורת. האיש שישראל היא שלו והוא ימשיך לפרק לשרוף ולאבד את המדינה ואת העם
מי שכלבלב זה...
יוסי | 07-08-2025 11:14
מי שכלבלב זה אתה
14
בדיחה גם הזיני...
ש. | 06-08-2025 16:33
בדיחה גם הזיני הזה .נתניהו כבר בתקל עם זמיר אז זיני יחליף את זמיר ומינוי ר השב"כ ימתין
15
גועל נפש לפרסם...
יאיר בן חיים | 06-08-2025 17:59
גועל נפש לפרסם רמיזות מגעילות על האלוף זיני וזאת במטרה יחדה להכפיש אותו ואת שמו בפני הציבור...בושה וחרפה....עד מתי תהיו נבלים? די כבר מהלשונות הרעות ומההכפשות המגעילות...נמאסתם!!!
16
עאלק אתר הבית...
מי מנהל ת'כלס את האתר הזה? זה ממש מרגיש כמו ווינט או מעריב. | 06-08-2025 18:50
עאלק אתר הבית של המגזר הדתי.. זאב בעור של כבש
17
ראש השב"כ כפוף...
שון מצהלה | 06-08-2025 19:30
ראש השב"כ כפוף לראש ממשלה!!! ולא ליצחק עמית שמינה - עצמו - לנשיא בית המשפט העליון!
18
מוסיף אש למדורה...
ערוץ פח | 06-08-2025 19:37
מוסיף אש למדורה בכתבה העלובה
19
המערכת המשפטית היא דיקטטורה ששולטת בכל המדינה
סמיטו | 06-08-2025 19:42
צריך להיות דוד זיני בשביל להגיד עובדה פשוטה שכל בן 5 יודע ??
20
ראש השב"כ כפוף...
יוסי | 06-08-2025 22:56
ראש השב"כ כפוף לממשלה ולחוק, לכן מאחר ותהליך המינוי היה תקין השאלה מיותרת.
תהליך המינוי בהחלט...
מוצי פוצי | 07-08-2025 4:06
תהליך המינוי בהחלט לא תקין
21
כמה העיתונאים וערוצי...
איתן | 06-08-2025 23:36
כמה העיתונאים וערוצי התבהלה מנסים להכשיל ולנגח.
22
אז למה זיני...
אוקיי | 07-08-2025 4:05
אז למה זיני מתחמק מלהשיב? חשבנו שהצבא לא ישות פוליטית.
23
אתם מבינים את...
דוד המלך | 07-08-2025 5:17
אתם מבינים את הסיטואציה זאת הדרך של השמאל להגיד לממשלה מהימין אתם לא לגיטימיים, חוצפה של בית המשפט זוחלת לכל החלטת ממשלה , בית משפט רוצה להיות ריבון כי השמאל מפסיד בבחירות אז עמית הדיקטטור חושב שאנחנו נאכל את החרא שהוא רוצה להאכיל אותנו , כך בית המשפט מאבד לגטימיות ופסיקות לא שוות את הנייר עליו נכתב .
24
סרוגים זה שייך...
אורן | 07-08-2025 8:13
סרוגים זה שייך ל ynet?
25
אוי ואבוי - הוא חושב כמוני
ניר | 07-08-2025 8:16
הייתי נלחץ אם היו ממנים עוד שרוי בקונספציה
26
עוד אתר פח, עם...
צ'יקו | 07-08-2025 9:53
עוד אתר פח, עם עיתונאים בשקל וחצי, אולי בלי החצי אפילו. "סרוגים" על'ק, אולי תופרים לא סרוגים.
27
זיני צודק בכל...
ראובן | 07-08-2025 10:41
זיני צודק בכל מילה !!!!
28
אני ורוב העם...
דנה | 07-08-2025 11:15
אני ורוב העם אומרים וחותמים על ההצהרה שביצ המשפט הוא דיקטטורה שפועלת נגד העם והמדינה. יש להרוס הכל ולבנות מערכת של חוקים ולא הפלייה לרעת העם והמדינה.
29
נמאס מהחלטורה שנקראת...
דנה | 07-08-2025 11:20
נמאס מהחלטורה שנקראת בג"ץ. אין שם צדק אלא דעות ואג'נדות פוליטיות נגד העם והמדינה. חייבים מערכת אחרת שתתן צדק לפי חוקי המדינה ולא תפעל כדי להפיל ממשלת ימין. יש עדיפות למחבלים אצל הפושע עמית. התחממות והעוולות שהם גורמים, לא עולה להם אפילו בתפקיד. חייבים להקצות 5 שנים לכל שופט. לבטל פנסיות תקציביות לאלתר ושופט שאינו שופט לפי חוק יועמד למשמעת וגם פיטורים אם צריך.
30
למה שיזדהה עם...
רז | 07-08-2025 11:35
למה שיזדהה עם מערכת שמעולם אבל מעולם לא מינתה אפילו שופט עליון אחד עם שם משפחה דומה לשלו - לטענתם נאמר שהם ממש חיפשו אבל לא מצאו
31
אני לא מבין...
ישראל | 07-08-2025 11:59
אני לא מבין . גם את ראש השב"כ לשעבר שאלתם את אותה שאלה ???
32
צריך לציית לממשלה...
רוחמה | 07-08-2025 12:01
צריך לציית לממשלה ולא בית משפט מי הם בכלל מה הם מבינים במצב ביטחוני שיחכו לבנות גגות חצוםים
33
נשיא עליון עבריין .
מיכה | 07-08-2025 12:39
גם אם לא אמר זאת , זה נכון . הגיע הזמן שאת המדינה ינהלו נבחרי הציבור ולא הפקידים הממונים .
34
ברור שמדובר בדיקטטורה...
לילך | 07-08-2025 13:04
ברור שמדובר בדיקטטורה של ,,שופטים " שהעם לא בחר בהם הם מינוי את עצמם וזאת היוריסטוקרטיה הגרועה ביותר בעולם
35
אכלו לי שתו...
בת | 07-08-2025 13:57
אכלו לי שתו לי. לא נתנו לי. איפה אהבת חינם? תשעה באב חלף אז אפשר להמשיך בשנאת חינם. תמשיכו כך ותתחילו מחדש לקראת יום הכיפורים. מעניין שכל המגיבים כאן הם או מזרחים מקופחים או דתיים שהמכנה המשותף לכולם הוא המסכנות שלהם ותחושת הקיפוח שגם אם יניחו לפניהם את כל העולם עדיין יחןשו מקופחים!
36
היא יכול לבחור...
ראש השטאזי | 07-08-2025 14:16
היא יכול לבחור אם להיות עבד נרצע לנתניהו, בן גביר סמוטריץ או להיות מודע על ידם בתוך חודשים בודדים כמו הרמטכל זמיר.
37
זיני קצין לא...
פנחס והב | 07-08-2025 17:55
זיני קצין לא ראוי.מסוכן לישראל.גם שבתאי צבי כשל
38
אני מבין שאוהבים...
משה רואה | 07-08-2025 19:28
אני מבין שאוהבים לחזור כאן על השקר שהשופטים ממנים את עצמם. כדאי לשים לב שבינתיים נתניהו וכנופיחת הרןאליציה פועלים במרץ להגיע למצב שהקועליציה תשאר בשלטון לנצח ותוכל לעשות כל מה שבא לה. לשדוד את הקופה, לבטל טת הבחירות, לספק לכם תקשורת שתמשיך להנדס את תודעתכם.