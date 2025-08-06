ליברמן: הרמטכ"ל חייב לבצע את החלטת הקבינט - סרוגים

ליברמן: הרמטכ"ל חייב לבצע את החלטת הקבינט
לאחר שהרמטכ"ל אייל זמיר התנגד לעמדת הממשלה ללכת על כיבוש רצועת עזה, ח"כ אביגדור ליברמן מסר: "הרמטכ"ל חייב לבצע את החלטת הקבינט גם אם הוא לא מסכים איתה"
יונתן זינדל/פלאש90
ח"כ אביגדור ליברמן הגן היום (רביעי) במפתיע על הממשלה. בראיון לגלי צה"ל הוא אומר: "הרמטכ"ל חייב לבצע את החלטת הקבינט גם אם הוא לא מסכים איתה – אבל אסור לו בשום פנים ואופן להתפטר, הוא הקול השפוי היחיד בקבינט".
נזכיר כי אמש דיווחנו על עימות קשה בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, סביב החלטת הדרג המדיני כי יש לצאת לכבוש את רצועת עזה.
הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר ואמר כי חטופים עלולים להיהרג כתוצאה מהלחימה. הבוקר, גורמים במערכת הביטחון מסרו כי אף עשרות חיילים עלולים למות בקרב. בנוסף, חטופים ששוחררו משבי חמאס מסרו כי מחבלי חמאס הטמינו פצצות בקרבת החטופים, והם מתכוונים לפוצץ אותן אם הם מזהיר כי צה"ל מתקרב אליהם.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
13 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
הטקסט לא מקורי מביא בשם אומרם
אחד העם | 06-08-2025 9:17
אתה בן 74. מעירים אותך ב־6 בבוקר ומספרים לך שפרויקט חייך, זה שדחפת בכוח במשך עשורים תוך התעלמות מכל סימן אזהרה – קרס. לא חולל – קרס. לא באשמת אחרים – אלא בגללך. אתה נכנס לרכב ונוסע אל המקום שמכונה "הבור", עם צוות שנשאר סביבך לא כי הוא מאמין – אלא כי הוא פוחד. בדרך אתה מקבל עוד ועוד דיווחים – וכל אחד מהם מוכיח מה שכולם צעקו לך במשך חודשים, שנים: הזנחת, התעלמת, מינית אנשים כושלים רק כי הם נאמנים לך אישית, ולא לפרויקט. אבל אתה לא מסוגל להודות. לא מסוגל להביט במראה ולהגיד: טעיתי. במקום זה, אתה שותק. לא בגלל עומק הניתוח, אלא כי אין לך תשובות. אתה סגור בתוך בועה שמונעת ממך להבין כמה גדול הנזק שגרמת. אתה מגיע לבור – ולא מאמין. לא מאמין שידעת על סימנים, התראות, התרעות, ולא עשית כלום. אתה לא מתהפך מבגידה – אלא מהבהלה שאולי סוף-סוף תיחשף ערוותך. בפנים אתה רותח, אבל לא כי בגדו בך. אלא כי הם לא כיסו עליך כמו פעם. אתה שואל: "למה לא העירו אותי?" אבל כולם יודעים את התשובה: כי כבר מזמן אתה לא שיקול מבצעי, אלא מכשול. הם כבר לא מאמינים בך. לא בגלל מזימה – אלא בגלל העובדות. אבל אתה ממשיך. משחק את המשחק כאילו אתה עדיין שולט בכל מהלך. אתה חושב שאתה רואה 30 צעדים קדימה, אבל אתה לא רואה אפילו מטר. המהלכים שלך צפויים, עייפים, מסוכנים. אתה יודע שכבר לא נלחמים על "עילת הסבירות", הם נלחמים על שפיות. על חיים. על ערכים שאתה רמסת בשביל אינטרסים אישיים. ואתה יודע שגם אם יקרעו את ליבם של משפחות החטופים – אתה תשתמש בזה ציני הרבה יותר. אתה תעמיד פנים שאתה מנהיג, כשאתה בעצם קמפיינר. אתה יודע שזו ההזדמנות האחרונה שלך לאחז בכוח. אז אתה לא מפטר אף אחד. אתה מנסה לרצות, לשרוד. לא כי אתה מתוחכם, אלא כי אתה לכוד. אתה לא בוחר ברגע הנכון – אתה מחכה שהעולם יכפה עליך להגיב. לא חוכמה. לא תבונה. פחד משתק. ובזמן הזה – ההרס ממשיך. האמון נעלם. הפרויקט שחשבת שהוא שלך, כבר מזמן לא מזהה אותך. הוא בורח ממך, צועק לעזרה, מבקש הנהגה אחרת. לאט לאט אתה מחליף אנשים – לא כדי לתקן, אלא כדי לנקום. אתה ממנה את אלה שישרתו אותך, לא את הפרויקט. הם נאמנים – לא לדרך, אלא לאדם אחד. לך. זה לא תיקון. זו השתלטות. איש הברזל? אולי פעם. היום – איש טפלון. הכול מחליק, שום אחריות לא נלקחת. אפילו כשהכול קורס – אתה מדבר כאילו ניצחת. אבל עמוק בפנים – אתה יודע: הפסדת. ההיסטוריה לא תכתוב עליך כאגדה. היא תכתוב על אזהרה. על איך כוח בלתי מרוסן, ללא גבולות וללא פיקוח – מוביל פרויקט חיים לתהום. והבוגדים? לא הם. הם אלה שניסו להציל את המצב. הבגידה האמיתית – הייתה שלך. בנו. בנו האמנו. ואתה – אתה היית עסוק רק בעצמך.
חזק וברוך ...
ח | 06-08-2025 13:06
חזק וברוך
2
ליברמן אומר תקופה ארוכה שיש לכבוש את עזה
מיקי | 06-08-2025 9:17
ליברמן אומר תקופה ארוכה שיש לכבוש את עזה ולחסל סופית את החמאס. מדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים.
3
ליברמן צודק אסור...
אורי | 06-08-2025 9:29
ליברמן צודק אסור להשאיר חמסניק אחד בעזה ולא לחשוב כל הזמן על המחיר אחר ה 10 7
4
בנט אמר שהוא וליברמן שפכו על חמאס מאות מיליונ
א | 06-08-2025 9:44
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו על חמאס מיליונים דרך קטאר!!
מזוודות מזומן 30,000,000...
זה ביבי | 06-08-2025 13:05
מזוודות מזומן 30,000,000 דולר בחודש העביר הבוס הבוגד שלך לחברו סינואר. מזומן לפי ההגיון זה שלא יוכלו לעקוב שמועבר ישירות למימון הטרור ובניית המינהרות, וכדי שיהיו בכירים שיוכלו לגלח לעצמם.
5
ליברמן הבוגד אמר שיחסל את הנייה תוך 48 שעות..
א | 06-08-2025 9:44
ליברמן הבוגד אמר שיחסל את הנייה תוך 48 שעות..
ביבי לא רק...
מי שמנע חיסול סינואר והבכירים זה נתניהו | 06-08-2025 12:10
ביבי לא רק מימן את כל צרכי חמאס והעביר מזוודות לחברו סינואר, ביבי ממשיך ללמןמאת חמאס, מנע חלופה לחמאס, מונע תיכנון ליום שאחרי. ביבי הוא האבא האמיתי של חמאס. גידל אותו מאפס ודואג לכל צרכי חמאס עד היום. ביבי וחמאס כנראה יש להם אינטרסים משותפים. מאז המזוודות של הצזומנים ועד היום 3 מיליארד סמוטריץ מעביר לחמאס היום
6
ליברמן,בנט הכשירו את חמאס לטבח!!
א | 06-08-2025 9:46
ליברמן,בנט הכשירו את חמאס לטבח - עם גנץ ולפיד, למען רע"מ, הורו לצהל לא לנגוע בחמאס!שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!
חוסר דיוק וחוסר...
אירית | 06-08-2025 9:55
חוסר דיוק וחוסר הבנה, הפוך גוטה מי שמימן את החמאס זה ראש ממשלת ישראל בחמש עשרה השנים האחרונות ביובי נתניהו
7
ליברמן הבוגד עמד להקים עם רעמ והמשותפת ממשלה
א | 06-08-2025 9:47
ליברמן הבוגד עמדו ומתכוונים להקים עם רעמ והמשותפת ממשלה - ועם בנט, גנץ ולפיד! אא
מהלחץ ...
מכונת הרעל של אבי החמאס משפריצה | 06-08-2025 12:07
מהלחץ
8
באופן לא מפתיע:...
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:27
באופן לא מפתיע: כותרת שקרית, לא קשורה לתוכן הכתבה. ליברמן לא תומך ולא תמך ולא יתמוך בממשלה הלא שפויה הזאת. ליברמן תומך ברמטכ"ל השפוי היחיד ליד הממשלה. בטח, שליברמן לא יתמוך בקטאריהו, מנהיג ההשתמטות וההפליה בין דם לדם.