ליברמן: הרמטכ"ל חייב לבצע את החלטת הקבינט - סרוגים

ח"כ אביגדור ליברמן הגן היום (רביעי) במפתיע על הממשלה. בראיון לגלי צה"ל הוא אומר: "הרמטכ"ל חייב לבצע את החלטת הקבינט גם אם הוא לא מסכים איתה – אבל אסור לו בשום פנים ואופן להתפטר, הוא הקול השפוי היחיד בקבינט"‏.

נזכיר כי אמש דיווחנו על עימות קשה בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, סביב החלטת הדרג המדיני כי יש לצאת לכבוש את רצועת עזה.

עוד באותו נושא ישראל כ"ץ מגיב ליאיר נתניהו: "זו זכותו של הרמטכ"ל"



הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר ואמר כי חטופים עלולים להיהרג כתוצאה מהלחימה. הבוקר, גורמים במערכת הביטחון מסרו כי אף עשרות חיילים עלולים למות בקרב. בנוסף, חטופים ששוחררו משבי חמאס מסרו כי מחבלי חמאס הטמינו פצצות בקרבת החטופים, והם מתכוונים לפוצץ אותן אם הם מזהיר כי צה"ל מתקרב אליהם.