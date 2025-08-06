ישראל כ"ץ מגיב ליאיר נתניהו: "זו זכותו של הרמטכ"ל" - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

ישראל כ"ץ מגיב ליאיר נתניהו: "זו זכותו של הרמטכ"ל"

לאחר שבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, האשים את ישראל כ"ץ הוא זה שהתעקש למנות את אייל זמיר לרמטכ"ל, שר הביטחון משיב לו: "רה"מ והממשלה אישרו את המלצתי"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים06.08.25 08:56  י״ב באב תשפ״ה
ישראל כ"ץ מגיב ליאיר נתניהו: "זו זכותו של הרמטכ"ל"
  ישראל כץ (צילום יוסי פונס, משרד הביטחון)

לאחר שבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, האשים השבוע במהלך התכתבות ברשת X כי ישראל כ"ץ הוא זה שהתעקש למנות את אייל זמיר לרמטכ"ל, שר הביטחון משיב לו.

ישראל כ"ץ כתב: "כן, בדיוק כפי שפורסם, אני המלצתי על אייל זמיר לתפקיד הרמטכ"ל של צה"ל, ורה"מ והממשלה אישרו את המלצתי. סברתי שבצומת הדרכים שצה"ל היה בו, הוא המועמד המתאים ביותר לבניית והפעלת הכח מול האתגרים הביטחוניים הרבים שעומדים לפתחנו וזאת עקב השקפתו הביטחונית, יכולותיו וניסיונו הרב.

תחת הנהגתו, ויחד עם מפקדי וחיילי צה"ל הגיבורים, ובהנחיית הדרג המדיני, פועל צה"ל במדיניות התקפית ובעוצמה בלבנון, בסוריה, ביו"ש, בעזה ובגזרות נוספות – והוביל מתקפה מדהימה, חסרת תקדים ומנצחת נגד איראן.

עוד באותו נושא

אחרי הסערה; הרמטכ"ל מכחיש בתוקף: "לא היה ולא נברא"

מבצע "מרכבות גדעון" הביא להישגים רבים מול החמאס בעזה. אזורים שלמים נכבשו וטוהרו ממחבלים ומתשתיות טרור, מעל ומתחת לפני הקרקע, שלראשונה נהרסו לחלוטין. סירוב חמאס לשחרר את החטופים מחייב קבלת החלטות נוספות ביחס לדרך שבה יש לקדם את יעדי המלחמה: חיסול החמאס תוך יצירת התנאים לשחרור החטופים והבטחת שלומם של היישובים הישראלים מכאן ולתמיד.

זכותו וחובתו של הרמטכ"ל להביע את עמדתו בפורומים המתאימים, ולאחר קבלת ההחלטות על ידי הדרג המדיני יבצע צה"ל בנחישות ובאופן מקצועי את מה שיוחלט – כפי שהיה עד כה בכל הגזרות – עד להשגת יעדי המלחמה. אני כשר הביטחון הממונה על צה"ל מטעם הממשלה צריך לוודא שהדברים יבוצעו – וכך יהיה".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
הרמטכ"ל אייל זמיר
יאיר נתניהו
ישראל כ"ץ
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
6 תגובות - 6 דיונים מיין לפי
1
אל תתבלבלו ......
אין מנוי במדינה הזו , בטח כזה בכיר , שלא עובר את אישור המשפחה הקסרית... | 06-08-2025 11:12
אל תתבלבלו ...
2
הבוגד הראשי נתניהו...
כץ הכלבלב של מממן הנוחבות | 06-08-2025 11:51
הבוגד הראשי נתניהו
3
כץ חשבתה שלשנוא מרוקאים זה משתלם לך חחחחחחח
ישראלי | 06-08-2025 14:03
אדון כץ זכותו של הרמטכ"ל גם לדבר שטויות , אז מה ??????
4
אפשר כבר לקחת...
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:18
אפשר כבר לקחת לו את ההבטחה... אולי יהיה עסוק בהישרדות, אז לא יהיה לו פנאי לקשקש רעל.
5
נראה, שכץ לא...
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:21
נראה, שכץ לא ביביסט... לא תוקף את הרמטכ"לים, לא את גלנט, לא את היועמ"שית, לא את מערכת המשפט, לא את העיתונות, לא את השב"כ, לא את אדלשטיין, לא את הטייסים, לא את עם ישראל, לא תומך במרגלים לטובת קטאר... מדהים!
6
שרוליק שונא מרוקאים שכמותך
מרוקאי | 06-08-2025 20:50
הזהרנו אותך שזמיר נושא עדיין את הקונספציה . אתה יודע יש מרוקאים ויש את השאר . עוד מהיותך שר התחבורה לא אהבתה מרוקאים . עכשיו תוכל את מה שבישלתה בהשפלה .