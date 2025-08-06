ישראל כ"ץ מגיב ליאיר נתניהו: "זו זכותו של הרמטכ"ל" - סרוגים

ישראל כץ (צילום יוסי פונס, משרד הביטחון)

לאחר שבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, האשים השבוע במהלך התכתבות ברשת X כי ישראל כ"ץ הוא זה שהתעקש למנות את אייל זמיר לרמטכ"ל, שר הביטחון משיב לו.

ישראל כ"ץ כתב: "כן, בדיוק כפי שפורסם, אני המלצתי על אייל זמיר לתפקיד הרמטכ"ל של צה"ל, ורה"מ והממשלה אישרו את המלצתי. סברתי שבצומת הדרכים שצה"ל היה בו, הוא המועמד המתאים ביותר לבניית והפעלת הכח מול האתגרים הביטחוניים הרבים שעומדים לפתחנו וזאת עקב השקפתו הביטחונית, יכולותיו וניסיונו הרב.

תחת הנהגתו, ויחד עם מפקדי וחיילי צה"ל הגיבורים, ובהנחיית הדרג המדיני, פועל צה"ל במדיניות התקפית ובעוצמה בלבנון, בסוריה, ביו"ש, בעזה ובגזרות נוספות – והוביל מתקפה מדהימה, חסרת תקדים ומנצחת נגד איראן.

עוד באותו נושא אחרי הסערה; הרמטכ"ל מכחיש בתוקף: "לא היה ולא נברא" לכתבה המלאה בסרוגים >

מבצע "מרכבות גדעון" הביא להישגים רבים מול החמאס בעזה. אזורים שלמים נכבשו וטוהרו ממחבלים ומתשתיות טרור, מעל ומתחת לפני הקרקע, שלראשונה נהרסו לחלוטין. סירוב חמאס לשחרר את החטופים מחייב קבלת החלטות נוספות ביחס לדרך שבה יש לקדם את יעדי המלחמה: חיסול החמאס תוך יצירת התנאים לשחרור החטופים והבטחת שלומם של היישובים הישראלים מכאן ולתמיד.

זכותו וחובתו של הרמטכ"ל להביע את עמדתו בפורומים המתאימים, ולאחר קבלת ההחלטות על ידי הדרג המדיני יבצע צה"ל בנחישות ובאופן מקצועי את מה שיוחלט – כפי שהיה עד כה בכל הגזרות – עד להשגת יעדי המלחמה. אני כשר הביטחון הממונה על צה"ל מטעם הממשלה צריך לוודא שהדברים יבוצעו – וכך יהיה".