מרחיבים את הלחימה? דובר צה"ל בהוראת פינוי לתושבי עזה - סרוגים

בדרך להרחבת הליחמה? דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (רביעי) הוראת פינוי לתושבי אזורים מסויימים בשכונת זייתון שברצועת עזה. התושבים התבקשו לעבור דרומה לאזור ההומניטרי מעבר לנהר המוואסי.

בהוראת הפינוי אדרעי כתב כי "זו אזהרה לכל מי שטרם פינו את האזורים המיועדים או חזרו לבלוקים 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 – בשכונת זיתון".

"כפי שהוזהרתם, צה"ל ממשיך להעמיק את פעולותיו מערבה" הזהיר. "למען ביטחונכם, התפנו מיד דרומה לכיוון אל מוואסי".

הוראת הפינוי הנוכחית מגיעה יום לפני כינוס הקבינט המדיני ביטחוני לדיון שבו צפויים להתקבל החלטות לגבי המשך המלחמה בעזה – על רקע הדיווחים על רצון של הדרג המדיני לכיבוש מלא של הרצועה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים דיון ביטחוני יחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ, אשר עסק בהמשך הלחימה בעזה. על פי הדיווחים, ראש הממשלה התחזק בדעתו על ההחלטה ללכת למהלך של כיבוש מלא של הרצועה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בנושא: "ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום דיון ביטחוני מצומצם שנמשך כ-3 שעות, בו הוצגו על ידי הרמטכ"ל האפשרויות להמשך המערכה בעזה". בנוסף הודיעה לשכת נתניהו כי "צה״ל ערוך למימוש כל החלטה שתתקבל על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני".