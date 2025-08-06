אז מה באמת רוצה הרמטכ"ל אייל זמיר? - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

אז מה באמת רוצה הרמטכ"ל אייל זמיר?

ההדלפות היו בשיאן אחרי סיום ישיבת הצוות המצומצם לקראת המשך הלחימה בעזה. מצד אחד הרמטכ"ל נכנע ותומך בכיבוש מלא של הרצועה, מצד שני הרמטכ"ל לא רואה בכך מציאות. אז מה באמת רוצה המטכ"ל ובראשו אייל זמיר?

קובי פינקלר, חדשות סרוגים
קובי פינקלר, חדשות סרוגים06.08.25 08:15  י״ב באב תשפ״ה
אז מה באמת רוצה הרמטכ"ל אייל זמיר?
  (צילום: דובר צה"ל)

אמש, זמן לא רב אחרי סיום ישיבת הצוות המצומצם לקראת המשך הלחימה בעזה סערו הרוחות. ההדלפות היו בשיאן. מחד – הרמטכ"ל נכנע וגם הוא תומך עכשיו בכיבוש מלא של עזה. מאידך- הרמטכ"ל לא רואה בכך מציאות ואפילו ננזף על ידי ראש הממשלה בציטוטים – "תפסיק לאיים בהתפטרות כל הזמן" מצד נתניהו כביכול, ומצד זמיר "למה אתה משלח את בנך להשתלח בי?".

עוד באותו נושא

השיחה הקשה בין הרמטכ"ל לנתניהו: "למה אתם תוקפים אותי?"


6

אז ראשית – הדברים לא קרו. זה לא קרה בכלל בדיון אמש. מעין שיח של פקידים. זאת כדי להבהיר.

ועכשיו, מה באמת רוצה המטכ"ל ובראשו אייל זמיר? אז בואו נשים את הדברים על השולחן ובצורה בהירה: הרמטכ״ל התקפי. כזה הוא היה מעולם, ואין בכלל ספק שבראש מעייניו שחרור החטופים.

ובאשר ללחימה – זמיר בעד ניצול היתרונות בשטח שהושגו בחודשים האחרונים: כיתור חמאס והתשתו בתקיפות מכל הכיוונים תוך שליטה בצירי האספקה וההתעצמותו. ככה סוברים בצבא שנכריע את חמאס ונתיש אותו בלי ליפול ללחימת גרילה – שהיא יתרון לאויב – ובלי ליפול לבור אסטרטגי של שליטה בשני מליון תושבים.

ברור שלא כולם רואים זאת בצורה כזו. בישיבת הקבינט המורחב יוצגו כל החלופות. הצבא יכול לעשות את הנדרש. אבל חשוב לדעת באמת מה דעתו.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אייל זמיר
הרמטכ"ל
ישראל במלחמה
פרשנות
רצועת עזה
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
13 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
רמטכ"ל ילד
אזרח | 06-08-2025 8:30
זמיר, לא מתאים לך, הילד שלו מעל גיל 30, יש לך משהו נגדו דבר מולו, מה קשור האב?! היום ילד בגיל קטן כבר לא ניתן לשלוט בו. הגזמת והעלבת את עצמך בעצם העלאת נושא הילד (מעל 30 , כן?!) שלו.
לאזרח האהבל, נראה...
השמש עוד תזרח | 06-08-2025 9:52
לאזרח האהבל, נראה שאתה לא מפה או ששתו לך את המוח. משפחת נתניהו המטורללת עובדים יחד. הדבר הראשון על שולחן הממשלה השבוע היה הגנה על הילדז. למרות שזה לא קשור לממשלה ולעבודתה. כל מה שהילדז אומר, תוך זמן קצר ביבי אומר או מבצע בעצמו. תבדוק אחורה.
הרמטכ"ל רוצה לשכנע ממשלת נוח'בה מטורפת
סרן במיל. | 06-08-2025 9:14
למרות שאין סיכוי שהמפלצות ישתנו
2
דראש הממשלה יודיע...
מיקי | 06-08-2025 8:30
דראש הממשלה יודיע שמדיניות הממשלה השתנתה. אי אפשר להשיג שתי מטרות. מדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים. צא עכשיו לכבוש ולנצח ובשבויים נעסוק אחר כך. ראש הממשלה לא יכול להיות עמום בענין שינוי מטרות המלחמה למטרה אחת. ניצחון
למה לא לשקר...
שירי מנתניה | 06-08-2025 14:32
למה לא לשקר 2 שקרים במקביל?
נותנים עצות ...
המשתמטים מיקי | 06-08-2025 9:47
נותנים עצות
3
אפס שקורא לעצמו...
היודע | 06-08-2025 8:34
אפס שקורא לעצמו ראש ממשלה רוצה רק להמשיך לשבת על הכיסא חוץ מזה לא איכפת לו מהאזרחים ומהמדינה
4
מי שקובעת היא אישתו של הרמטכל שהיא כידוע,
נחום | 06-08-2025 8:47
אשת שמאל קיצונית.
5
הוא רוצה דבר...
מיקי | 06-08-2025 8:58
הוא רוצה דבר פשוט. שהממשלה, תאמר בקולה, אי אפשר יותר לקיים שתי מטרות. המטרה של שחרור השבויים אינה אפשרית יותר ואינה על השולחן. יש רק את אפשרות הכיבוש והנצחון. צה"ל - ההוראה של הממשלה נוע נוע סוף. כל עוד הדחיין עמום - אף אחד לא חקח את האחריות שהיא שלו ורק שלו.
בשתי המטרות ...
ביבי מוביל אותנו לכישלון הסופי | 06-08-2025 9:43
בשתי המטרות
6
הקבינט כולו משתמטים...
זמיר זה צהל זה החיילים | 06-08-2025 9:34
הקבינט כולו משתמטים וגנבים את חמאס חיסלנו מזמן ביבי רוצה למשוך זמן ולסבך. מתד אחד ממן החמאס ממשיך לדאוג לכל צרכי החמאס וסמוטריץ מעביר לחמאס 3 מיליארד שח. מצד שני רוצה שחיילי צהל ישלטו על שני מיליון העזתים. כמה זה יעלה למשלמי המיסים לדם החיילים והמילואים כמה הרוגים ופצועים.. הרס מלא של מדינת ישראל ושל היהודים. המצב הולך ומחמיר בכל התחומים
7
במציאות, אנחנו ניצחנו...
נצחנו במלחמה מזמן וביבי מושך אותנו להפסד מדיני וכלכלי, להרס וחורבן | 06-08-2025 9:42
במציאות, אנחנו ניצחנו את חמאס מזמן ריסקנו את המפקדים, את הצבא, את התשתיות, את הציוד, את הייצור ואת האספקה, וניצחנו בכל קרב. מאז, ביבי מכתיב משיכת זמן פוליטית ללא מטרה ועם יעדים מנוגדים. לא נותר לנו אלא להסתובב כברווזים בין ההריסות. מיטב בנינו הגיבורים נופלים יום יום במלחמה שנמשכת סתם. הרוגי מלכות נתניהו. חמאס מצלמים סרטים של פיגועים צליפות ומטענים ואנחנו מפרסמים - הותר לפרסום. נשחקים ושופכים דם ילדינו לשוא, שחיקה יום יומית של הישגי החיילים הגיבורים. בנוסף, סרטי הרעב שהם מפיצים, מנצחים כל יום בזירה הבינ"ל. ככל שמלחמת משיכת הזמן של נתניהו, המלחמה חסרת היעדים מלבד משיכת זמן וסיבוך המדינה נמשכת ללא סיום באופק, העלות הכלכלית שחיקת צהל החיילים הנהרגים לשוא פירוק המדינה והעם נמשכים. כל יום שהמלחמה נמשכת חמאס מנצח יותר ואויבנו הפלסטינים מתחזקים בכל העולם, האנטישמיות ושנאת הישראלים מטפסת, כל יום. הגרוע מכל עדיין לפנינו
8
הדבר הכי גרוע...
אבל | 06-08-2025 11:52
הדבר הכי גרוע בתקופה הזו זה להיחשף לתולעים כמו חגי לובר. אנשים בלי ערך סגולי, שהדרך היחידה שלהם להיחשף לציבור זה בחיפוש מתמיד אחר הדעה הדוחה ביותר האפשרית. אין מה לגנות אפילו. אנשים כמו לובר הם העונש הכי גדול של עצמם.