צפו בתיעוד: מסע הכומתה הראשון של החטיבה החרדית - סרוגים

רגע לפני טקס הסיום בכותל המערבי, בצה"ל מציגים תיעודים ממסע הכומתה של הפלוגה הסדירה הראשונה בחטיבת "חשמונאים" החרדית. צפו

  (צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני טקס הסיום בכותל המערבי, בצה"ל פרסמו כעת (רביעי) תיעודים ממסע הכומתה הראשון של הפלוגה הסדירה הראשונה בחטיבה החרדית החדשה "חשמונאים".

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

כאמור, טקס הסיום של מסע הכומתה יתקיים הבוקר בכותל המערבי בירושלים, במעמד מפקד החטיבה, אלוף-משנה א', חיילי הפלוגה, בני משפחותיהם ומפקדים בכירים מצה"ל. הלוחמים יקבלו את הכומתות החדשות שלהם – כחול כהה, בדומה לכומתת חיל הים – כסמל להשלמת המסלול המבצעי.

(צילום: דובר צה"ל)

מדובר ברגע היסטורי עבור צה"ל והחברה החרדית, עם סיום מסלול הלחימה של מחזור הלוחמים הראשון במסגרת חטיבת "חשמונאים". האירוע מגיע לאחר מסע מאתגר שהתקיים בשבוע שעבר, במסגרתו טיפסו הלוחמים להר החרמון כחלק ממסע הכומתה המסורתי. את הטקס בכותל יפתחו החיילים בתפילת שחרית חגיגית יחד עם בני משפחותיהם, מה שמדגיש את החיבור בין השירות הצבאי לערכי החברה החרדית.

(צילום: דובר צה"ל)

חטיבת "חשמונאים" הוקמה כדי לתת מענה ייחודי לשילוב צעירים חרדים בלחימה סדירה, תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. סיום המסלול של הפלוגה הראשונה מהווה אבן דרך חשובה בניסיון של צה"ל להרחיב את מסגרות השירות לחרדים ולחזק את תרומתם לביטחון המדינה.

1
נתניהו מוכן להקריב...
מעולה .. יש בשר תותחים חדש לשלוח לעזה ... | 06-08-2025 7:58
נתניהו מוכן להקריב אלפים כדי להחזיק עוד יום על הכסא ... ובזמן שאנחנו מתים בעזה , הוא דואג לסדר את ילדיו עם דירות בבריטניה וארה"ב... יש לנו ראש ממשלה שיותר דומה לסנדק של ארגון פשע... הוא מוקף באוסף חברי הקואלציה שיותר ויותר נראים כמו חבורת "החיילים" שלו או "הקופים" שלו ... זה לאן שהגיע המדינה בראשות נתניהו ... רקבון שהביא את המדינה לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, למשבר כלכלי שהטפשים עוד לא קולטים , לשסע חברתי שלא היה כמוהו, לבידוד בינלאומי מוחלט , ישראלים נרדפים בכל חור בעולם , ופה הפשיעה משתוללת , שיא ברציחות, שיא בגניבות, שיא בפרוטקשן, שיא בפשיעה חקלאית , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בגבית דמי חסות , אין בטחון פנים , אין חינוך , אין סעד , אין בריאות , הלומי קרב מתאבדים ולאף אחד לא אכפת , חיילים מתאבדים וזה לא מזיז , עסקים מתמוטטים, חברות פושטות רגל , וכל זה לא כולל את אלפי החללים ועשרות אלפי הפצועים, ומאות אלפי חסרי הדיור ... מי האדיוט שרוצה כזה ראש ממשלה ?
2
מרגש בהצלחה לכל חיילנו תחזרו...
חילונית | 06-08-2025 8:00
מרגש בהצלחה לכל חיילנו תחזרו לשלום
3
מרגש ביותר. אלה...
יעקב | 06-08-2025 8:48
מרגש ביותר. אלה הם היהודים האמיתיים. לא יושבי הישיבות החרדיות!
4
כותה כחולה
פני | 06-08-2025 11:08
השם עישמור אתכם עושים עבודת קודש נאמנים לכולם , מארבע כנפות תבל ראו ישועות... מצדיעה לכם.
5
כפרות, איזה מהממים,...
שירי מנתניה | 06-08-2025 14:18
כפרות, איזה מהממים, אני עם דמעות.
6
נפלו בפח התעמולה החילונית-קיצונית.
אבי | 07-08-2025 18:21
ולבנתיים החילונים ימשיכו להתחמק מ-2 מליון ערבים, עשרות אלפי משתמטי המצפון, ואלפי דרוזים שמתגייסים רק אם בא להם, זה לא חוק ההשתמטות זה חוק ההתחמקות של החילונים שמתחמקים מלגייס את כולם!!!!!!!!!