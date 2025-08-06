צפו בתיעוד: מסע הכומתה הראשון של החטיבה החרדית - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני טקס הסיום בכותל המערבי, בצה"ל פרסמו כעת (רביעי) תיעודים ממסע הכומתה הראשון של הפלוגה הסדירה הראשונה בחטיבה החרדית החדשה "חשמונאים".

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

כאמור, טקס הסיום של מסע הכומתה יתקיים הבוקר בכותל המערבי בירושלים, במעמד מפקד החטיבה, אלוף-משנה א', חיילי הפלוגה, בני משפחותיהם ומפקדים בכירים מצה"ל. הלוחמים יקבלו את הכומתות החדשות שלהם – כחול כהה, בדומה לכומתת חיל הים – כסמל להשלמת המסלול המבצעי.

(צילום: דובר צה"ל)

מדובר ברגע היסטורי עבור צה"ל והחברה החרדית, עם סיום מסלול הלחימה של מחזור הלוחמים הראשון במסגרת חטיבת "חשמונאים". האירוע מגיע לאחר מסע מאתגר שהתקיים בשבוע שעבר, במסגרתו טיפסו הלוחמים להר החרמון כחלק ממסע הכומתה המסורתי. את הטקס בכותל יפתחו החיילים בתפילת שחרית חגיגית יחד עם בני משפחותיהם, מה שמדגיש את החיבור בין השירות הצבאי לערכי החברה החרדית.

(צילום: דובר צה"ל)

חטיבת "חשמונאים" הוקמה כדי לתת מענה ייחודי לשילוב צעירים חרדים בלחימה סדירה, תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. סיום המסלול של הפלוגה הראשונה מהווה אבן דרך חשובה בניסיון של צה"ל להרחיב את מסגרות השירות לחרדים ולחזק את תרומתם לביטחון המדינה.