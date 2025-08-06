אנטישמיות בארה"ב: רכבו של אמריקני ששירת בצה"ל הוצת - סרוגים
אנטישמיות בארה"ב: רכבו של אמריקני ששירת בצה"ל הוצת

שלושה כלי רכב הוצתו סמוך לבית משפחתו של חייל ישראלי-אמריקני המשרת בצה"ל, לצד כיתובי גרפיטי בהם נכתב "מוות לצה"ל" ואיומים נוספים. במשטרה וב-FBI פתחו בחקירה בחשד לפשע שנאה אנטישמי

  (צילום מסך)

תקרית חריגה בארה"ב: שלושה כלי רכב הוצתו הלילה (בין שלישי לרביעי) בעיר סנט לואיס במדינת מיזורי שבארה"ב, כשהמציתים ריססו לצד הרכבים גרפיטי אנטישמי בו נכתב "מוות לצה"ל" וכן איומים נוספים. במשטרה המקומית החלו בחקירת האירוע בשיתוף עם ה-FBI, שהגדירו את התקרית כחשד לפשע שנאה על רקע אנטישמי.

ככל הנראה, התקיפה כוונה נגד אזרח ישראלי-אמריקני, אשר שירת בצה"ל ובא לבקר את בני משפחתו. "מדובר במתקפה אנטישמית נוראית שהתרחשה בסנט לואיס" אמר ראש צוות המאבק באנטישמיות בבית הלבן, ליאו טרל. "אזרח אמריקני ששירת בצה"ל חזר לבית משפחתו – זמן קצר לאחר מכן, הוא ומשפחתו הפכו למטרה. אני זועם".

"לאלימות אנטישמית אין מקום בארה"ב, לא בסנט לואיס ולא בשום מקום אחר" הוסיף והבהיר. "אנחנו נבחן כל דרך להביא את הפושעים לדין".

גם דני כהן, נשיא ומנכ"ל הפדרציה היהודית של סנט לואיס, אמר כי "זה יותר מוונדליזם – זה מעשה שנאה של הפחדה ותוצאה של העלייה המסוכנת באנטישמיות. כשמילות שנאה המכוונות ליהודים או לישראל אינן מטופלות, בין אם ברשתות החברתיות ובין אם באירועים ציבוריים, הן מעודדות אנשים לפעול. מה שהחל כרטוריקה מסתיים יותר ויותר באיומים ואלימות נגד הקהילה היהודית שלנו. אנחנו קהילה חזקה, אך איננו יכולים להילחם באנטישמיות לבד. אנו קוראים למנהיגים אזרחיים וקהילתיים להצטרף אלינו בדיבור ברור ותקיף נגד אנטישמיות על כל צורותיה".

אנטישמיות
ארה"ב
סנט לואיס
תגובה אחת מיין לפי
1
העולם לא אוהב...
כל הכבוד | 06-08-2025 9:06
העולם לא אוהב פושעי מלחמה.