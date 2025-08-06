20 שנה להתנתקות: הסרט "והשב כהנים" לצפייה ישירה - סרוגים

חנה כהן באולפן סרוגים מביטה על תמונתה מיום הגירוש מביתה לפני 20 שנה. (צילום: אולפן סרוגים)

לרגל ציון 20 שנה לתוכנית ההתנתקות מגוש קטיף, אתר סרוגים ממשיך להציג לכם סרטים על הגירוש לצפייה ישירה.

והפעם הסרט "והשב כהנים" המביא את סיפורה של משפחת כהן מנווה דקלים: סיפורם מתחיל מהשנים היפות של גוש קטיף. פריחה וצמיחה אישית וכללית. שפע של חברות, חסד, תורה וחקלאות. מצוות ישוב הארץ בתפארתה. במעבר חד מתחילה תקופה של איום בטחוני, של ירי ופצמרי"ם, שמביאים אותנו להחלטות כיצד להתמודד עם המצב.

ולבסוף – גזירת הגירוש המונפת עלינו. הקושי, הכאב, הפרידה, והגעגועים האינסופיים….

והשב כהנים – לנחלתם.

חנה כהן התארחה באולפן סרוגים במסגרת משדר מיוחד לציון 20 שנה להתנתקות. הריאיון המלא בהשתתפותה יועלה כאן במהלך הימים הקרובים.