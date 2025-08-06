ברוסיה טוענים: מתיישבים תקפו רכב דיפלומטי ליד גבעת אסף - סרוגים

גבעת אסף. ארכיון (צילום: נועם מושקוביץ\פלאש 90)

תקרית דיפלומטית ביו"ש: שגרירות רוסיה בישראל שלחה מכתב מחאה רשמי לגורמים ישראלים, לאחר שנטען כי רכב דיפלומטי רוסי הותקף לכאורה סמוך ליישוב גבעת אסף. כך דווח הלילה (רביעי) ברשת רויטרס.

לפי הדיווח, האירוע התרחש ב-30 ביולי, כאשר רכב של משלחת הפדרציה הרוסית לרשות הפלסטינית הותקף בזמן שהסיע אנשי צוות של המשלחת הרוסית, אשר הוסמכו על ידי משרד החוץ הישראלי. דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, טענה כי "הרכב הותקף בידי קבוצת מתיישבים בידיעת חיילי צה"ל, שנכחו במקום ולא ניסו למנוע את הפעולה האלימה של התוקפים".

ברויטרס ציינו כי לא הצליחו לאמת את הדיווח של משרד החוץ הרוסי באופן עצמאי. בשלב זה, משרד החוץ הישראלי טרם התייחס באופן רשמי לנושא או הגיב לדיווח.