טראמפ על כיבוש עזה: "לא מכיר תכנית כזו, זה תלוי בישראל" - סרוגים

(צילום: לירי אגמי\פלאש 90)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) לדיווחים על תכנון של ישראל להרחיב את הלחימה בעזה ולכבוש את כל הרצועה, כשבדבריו טען כי הוא לא הכיר תכנית כזו וטען כי ההחלטה בידיה של ישראל.

"אני לא מכיר תכנית כזו. זה תלוי בעיקר בישראל" אמר טראמפ אחרי שנשאל במסיבת עיתונאים האם הוא תומך בתכניות הישראליות לכבוש את רצועת עזה. "אני יודע שכרגע אנחנו מתמקדים בניסיון להביא אוכל לתושבי עזה, שכמובן לא במצב טוב במיוחד מבחינת מזון. ארה"ב נתנה אספקה בשווי 60 מיליון דולר. ישראל הולכת לעזור לנו עם חלוקת האספקה וגם מבחינה כספית – אז בזה אני מתמקד".

טראמפ התייחס גם לסרטון של החטוף אביתר דוד, שפורסם על ידי חמאס בסוף השבוע האחרון. "צפיתי בו, זה דבר נורא" הבהיר. "אני מקווה שהרבה אנשים יצפו בו, גם אם קשה לצפייה, כי זה דבר נורא באמת".