טראמפ על כיבוש עזה: "לא מכיר תכנית כזו, זה תלוי בישראל" - סרוגים

טראמפ על כיבוש עזה: "לא מכיר תכנית כזו, זה תלוי בישראל"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל האם הוא תומך בתכנון הישראלי לכבוש את כל רצועת עזה, ואמר כי הוא "לא מכיר תכנית כזו. זה תלוי בעיקר בישראל". על הסרטון של אביתר דוד: "צפיתי בו, זה דבר נורא"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) לדיווחים על תכנון של ישראל להרחיב את הלחימה בעזה ולכבוש את כל הרצועה, כשבדבריו טען כי הוא לא הכיר תכנית כזו וטען כי ההחלטה בידיה של ישראל.
"אני לא מכיר תכנית כזו. זה תלוי בעיקר בישראל" אמר טראמפ אחרי שנשאל במסיבת עיתונאים האם הוא תומך בתכניות הישראליות לכבוש את רצועת עזה. "אני יודע שכרגע אנחנו מתמקדים בניסיון להביא אוכל לתושבי עזה, שכמובן לא במצב טוב במיוחד מבחינת מזון. ארה"ב נתנה אספקה בשווי 60 מיליון דולר. ישראל הולכת לעזור לנו עם חלוקת האספקה וגם מבחינה כספית – אז בזה אני מתמקד".
טראמפ התייחס גם לסרטון של החטוף אביתר דוד, שפורסם על ידי חמאס בסוף השבוע האחרון. "צפיתי בו, זה דבר נורא" הבהיר. "אני מקווה שהרבה אנשים יצפו בו, גם אם קשה לצפייה, כי זה דבר נורא באמת".
שירי מנתניה | 06-08-2025 14:15
טראמפ קיבל מטוס וחטוף במתנה תמורת הפקרתם של 20 חטופים. אם טראמפ היה גבר, היה דורש את שחרור החטופים או לכל הפחות את הסגרת ראשי חמאס מקטאר.