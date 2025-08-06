סער הציג את תמונות החטופים באו"ם: "הרעבה היא כלי לחמאס" - סרוגים

(צילום: משלחת ישראל לאו"ם)

שר החוץ גדעון סער השתתף הלילה (רביעי) בדיון מועצת הביטחון של האו"ם על מצבם של החטופים המוחזקים בעזה. במהלך הדיון סער נשא דברים, כשהציג את תמונותיהם של החטופים אביתר דוד ורום ברסלבסקי ותקף את חמאס והנציג הפלסטיני באו"ם ריאד מנסור.

"שמענו את העדות שוברת הלב של איליי, אחיו של החטוף אביתר דוד, אשר הורעב בידי חמאס. אבל גם שמענו כאן כל כך הרבה שקרים, שאיני יכול להתייחס לכולם" אמר סער. "באמת היה מגוחך לשמוע את נציג הפדרציה הרוסית, אחרי שלוש שנים וחצי של פלישה אכזרית ומלחמה אכזרית באוקראינה, והפצצות על אוכלוסייה אזרחית בקייב ובמקומות אחרים – מדבר כאן. גם את הנציג הפלסטיני שמעתי. עליי לומר – הפלסטינים למדו תעמולה מכם, מתקופת ברית המועצות. הייתם מורים טובים".

"הפלסטינים המציאו את הטרור כאמצעי לקדם את מטרותיהם, וזה כולל את כל הפלגים הפלסטיניים. עד עצם היום הזה הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם משכורות למחבלים ולבני משפחותיהם – לפי הפשע שהמחבל ביצע. וכך הם ממשיכים לעודד טרור עד היום" תקף. "דיברתם על שלום. מאז 1947, היו לכם אינספור הזדמנויות להגיע לשלום. דחיתם את כולן".

"אני בא לכאן היום כשר החוץ של מדינת ישראל – המדינה הריבונית של העם היהודי. הנאבקת על קיומה כמעט שנתיים – בשבע חזיתות שונות. אני כאן היום כי החטופים שלנו עדיין שם. מורעבים. מעונים בידי חמאס והג’יהאד האסלאמי בצינוקי עזה" אמר סער לנציגי האו"ם. "ב-7 באוקטובר, חמאס פלש לישראל ללא כל סיבה. הוא ביצע פשעים מרושעים, כפי שעשו הנאצים ודאע”ש. הם רצחו ואנסו נשים. הרגו ילדים מול הוריהם – והורים מול ילדיהם. הם ערפו ראשים. שרפו משפחות שלמות חיות. לקחו 251 בני ערובה לשבי אכזרי. 50 מהם עדיין שם. מורעבים ומעונים".

"קמפיין תעמולה סדיסטי מתוכנן היטב"

"הפשעים של חמאס נמשכים גם כעת. בסוף השבוע האחרון, העולם כולו היה עד לרעב האכזרי של אביתר דוד ורום ברסלבסקי. עונו בידיהם של חמאס והג’יהאד האסלאמי. העולם ראה את מצבם המזעזע. עצמות בולטות מתחת לעור. כמו שלדים חיים. מביטים למוות בעיניים. אביתר אולץ לחפור את קברו במו ידיו".

לדבריו, "חמאס והג’יהאד האסלאמי משתמשים ברעב ובעינויים של החטופים ככלים מרושעים. זהו חלק מקמפיין תעמולה סדיסטי, מתוכנן היטב. מטרותיו: טרור פסיכולוגי, וניסיון לקשור בין החטופים המורעבים שלנו לבין עלילת הדם שלהם נגד ישראל. אבל זהו קמפיין של שקרים".

סער הדגיש כי "ישראל מאפשרת הכנסת כמויות עצומות של סיוע לעזה מאז תחילת המלחמה. באופן חסר תקדים בהיסטוריה של מלחמות. ואגב – הכמויות רק גדלות מדי יום. אפשר לעקוב. ובכל זאת – מאשימים אותה ברעבת האוכלוסייה".

עוד באותו נושא רעב בעזה? מאות חבילות סיוע מ-8 מדינות הוצנחו לרצועה לכתבה המלאה בסרוגים >

"האמת חייבת להיאמר: חמאס מרעיב את החטופים שלנו באכזריות, בעוד שהמחבלים נהנים מבשר, דגים וירקות. העולם ראה את זרועו הבשרנית של המחבל השבע – לצד אביתר, השלד החי שנאלץ לחפור את קברו. ישראל מאפשרת הכנסת כמויות עצומות של סיוע לעזה. אין מדינה אחרת שנוהגת כך במלחמה. בהיקף כזה. בתנאים כה קשים. אבל חמאס שודד את הסיוע ומשתמש בו ככלי כלכלי. לא שמענו מילה על כך מנציג הפלסטינים".

עוד הזכיר כי "החטופים החולים והמורעבים שלנו עדיין לא פגשו נציגים של הצלב האדום. עד היום, למרות שזה סוכם במפורש בעסקת החטופים בנובמבר 2023. התרופות שהם זקוקים להן נואשות כדי לשרוד – לא הגיעו אליהם. בעוד שהמחבלים, הרוצחים, הכלואים בבתי הכלא בישראל מקבלים טיפול רפואי ותזונה – חמאס והג’יהאד האסלאמי מענים את החטופים שלנו".

עוד באותו נושא "מי יותר רעב מביניהם?": ההטרלה של דובר צה"ל לחמאס לכתבה המלאה בסרוגים >

"מדינות וארגוני טרור שחוטפים אזרחים – זו לא רק הבעיה שלנו. אבל חמאס עשה זאת בהיקף עצום ב-7 באוקטובר. מדינות וארגוני טרור עושים זאת כדי להבטיח את הישרדותם ואת האינטרסים שלהם. מחבלים חוטפים אזרחים חפים מפשע באכזריות ככלים להשגת מטרותיהם. במקרה של חמאס – הם מנסים לכפות עלינו את תנאיהם: להישאר בשלטון בעזה. ואל תשלו את עצמכם – לא אכפת להם שמישהו אחר ינהל את הצד האזרחי בהריסות. הם רוצים להישאר הכוח הצבאי השולט בעזה".

"התופעה המסוכנת הזו עלולה לקרות מחר בכל מקום בעולם" הזהיר סער. "העולם חייב לשים סוף לחטיפת אזרחים. הקהילה הבינלאומית חייבת להפוך את זה לבלתי משתלם למחבלים. היום זו ישראל. מחר – אתם".

"עדים לעלייתו של אנטישמיות פסיכוטית ברחבי העולם"

סער המשיך ותקף את האו"ם על הטייתו נגד ישראל: "אנחנו עדים לעולם הפוך. אנחנו עדים לאג’נדה המעוותת נגד ישראל של חלקים גדולים מהתקשורת העולמית. שוב ושוב הם מזיזים את האחריות: מהחוטפים והאנסים – למדינה שהותקפה. הם מעבירים את האשמה מהמחבלים – לקורבנות. במקום לעמוד לצד ישראל – אתם מאשימים את הקורבנות. הקורבנות של מתקפה משבע חזיתות שונות. אני שואל כאן, במועצת הביטחון של האו”ם: האם אתם יודעים מה המזכ”ל גוטרש צייץ לאחר פרסום התמונות המזעזעות של אביתר ורום? לא מילה. שתיקה רועמת. אבל כולנו רואים את ציוציו האינסופיים והאובססיביים נגד ישראל".

"מה שאנו עדים לו היום הוא עלייתו של אנטישמיות פסיכוטית ברחבי העולם, שמוזנת על ידי עלילות דם מודרניות – כמו בימי החושך. יהודים נרדפים ברחבי העולם – רק בגלל שהם יהודים. במלבורן, באמסטרדם, בפריז" אמר. "זו לא המלחמה היחידה בעולם, אבל זה המקרה היחיד שבו אנשים נרדפים בכל מקום – רק בגלל הלאום שלהם. האם אתם מכירים אומה אחרת שנלחמת על חייה וסובלת מעוינות ואלימות ברחבי העולם? אנחנו חיים בעולם הפוך, עולם שבו ישראל מוצבת על ספסל הנאשמים – כשהיא נלחמת על הישרדותה. יש לזה שם – זה נקרא אנטישמיות".

בהמשך דבריו סער תקף את המדינות שהודיעו על כוונה להכיר במדינה פלסטינית: "יש מדינות שפעלו – גם כאן, בבניין הזה – כדי ללחוץ על ישראל במקום על חמאס, במהלך ימים רגישים במשא ומתן. הן תרמו ישירות לחיסול הסיכוי לעסקת חטופים ולהפסקת אש. הן האריכו את המלחמה. אז עכשיו נשאל את השאלות הפשוטות ביותר: מי יזם את המלחמה ב-7 באוקטובר? מי אחראי להמשכה? לסבל האינסופי? יש רק תשובה אחת ברורה: חמאס".

"הקריאה לחמאס לשחרר את החטופים שלנו חייבת להיות במרכז הבמה העולמית. אסור לה להיפסק – עד שכולם ישובו הביתה" סיכם סער. "אנו קוראים לשחרור מיידי וללא תנאים של החטופים שלנו. אנו קוראים למועצת הביטחון של האו”ם: לגנות סוף־סוף את פשעיו המרושעים של חמאס. להטיל עליו אחריות. ולדרוש את שחרורם המיידי של כל החטופים שלנו".