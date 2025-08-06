רגע היסטורי: הפלוגה הראשונה של החטיבה החרדית סיימה מסלול - סרוגים

דובר צה"ל

הבוקר (ד'), בשעה 08:00, ייערך בכותל המערבי בירושלים טקס מרגש ויוצא דופן: סיום מסע הכומתה של הפלוגה הסדירה הראשונה בחטיבה החרדית החדשה "חשמונאים". מדובר ברגע היסטורי עבור צה"ל והחברה החרדית, עם סיום מסלול הלחימה של מחזור הלוחמים הראשון במסגרת חטיבת "חשמונאים".

הטקס יתקיים במעמד מפקד החטיבה, אלוף-משנה א', חיילי הפלוגה, בני משפחותיהם ומפקדים בכירים מצה"ל. הלוחמים יקבלו את הכומתות החדשות שלהם – כחול כהה, בדומה לכומתת חיל הים – כסמל להשלמת המסלול המבצעי.

האירוע מגיע לאחר מסע מאתגר שהתקיים בשבוע שעבר, במסגרתו טיפסו הלוחמים להר החרמון כחלק ממסע הכומתה המסורתי. את הטקס בכותל יפתחו החיילים בתפילת שחרית חגיגית יחד עם בני משפחותיהם, מה שמדגיש את החיבור בין השירות הצבאי לערכי החברה החרדית.

חטיבת "חשמונאים" הוקמה כדי לתת מענה ייחודי לשילוב צעירים חרדים בלחימה סדירה, תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. סיום המסלול של הפלוגה הראשונה מהווה אבן דרך חשובה בניסיון של צה"ל להרחיב את מסגרות השירות לחרדים ולחזק את תרומתם לביטחון המדינה.