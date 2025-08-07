תערוכות בוגרים שנקר 2025: "זה הקיץ. זאת התערוכה" - סרוגים

רהף אסעד, המחלקה לעיצוב תכשיטים שנקר, בוגרת 25 (צילום נוי ערקובי)

היום (חמישי) נפתחה תערוכת הבוגרים של שנקר 2025, חגיגה של יצירה, חדשנות ותעוזה שמביאה לקדמת הבמה את הדור הבא של המעצבים, המהנדסים והיוצרים הישראלים. התערוכה, שתתקיים בין ה-7 ל-16 באוגוסט, מציגה עבודות מכל מחלקות המוסד תחת הכותרת "זה הקיץ. זאת התערוכה" – קריאה להתבוננות מחודשת במציאות מורכבת דרך עיניים יצירתיות.

יצירה בעידן של אתגרים

קיץ 2025 מגיע לאחר שנתיים של מלחמה, במציאות שבה כל יום מביא עמו חזית חדשה – ברחוב, ברשת ובתודעה. עבור הסטודנטיות והסטודנטים של שנקר, זו גם השנה האחרונה ללימודים, נקודת מפנה המשלבת סיום והתחלה. בתוך המורכבות הזו, התגבשה יצירה חדה, עיקשת, רגישה ומפתיעה. העבודות השנה מבקשות להתמודד עם שאלות גדולות: מה מקומה של היצירה בעולם שבו אנו חיים בין מסכים לרחוב, בין זיכרון להישרדות, בין ייאוש לתקווה?

הבוגרות והבוגרים חוזרים למקומות כואבים, אך גם מעיזים לחלום קדימה. הם יוצרים מתוך אבל אישי וקולקטיבי, אך גם מתוך רצון לחדש, לרפא ולדמיין מחדש. השנה, יותר מתמיד, בוגרי שנקר פרצו את גבולות הקמפוס וזכו בפרסים יוקרתיים בזירות בינלאומיות, תוך שהם מוכיחים כי יצירה היא שפה חוצת גבולות, המסוגלת לסחוף תשומת לב חיובית גם בעידן שבו דימויה הפוליטי של ישראל נתון לביקורת.

מחלקת עיצוב תכשיטים: 25 שנה של חדשנות

השנה מציינת מחלקת עיצוב תכשיטים 25 שנה להיווסדה. יעל אוליאל, ראש המחלקה, מספרת כי הסטודנטיות מציגות יצירות טעונות, אישיות ונועזות – תכשיטים המשמשים כמסע רוחני, מחקר רגשי, מחאה שקטה או קריאה לריפוי. העבודות נעות בין מסורת לטכנולוגיה חדשנית, וחוקרות נושאים כמו תדרי אהבה, זהות פלסטינית, חיפוש בגוף, אובדן, געגוע והחלמה. זו תערוכה המוכיחה את כוחו של עיצוב לגעת, לשאול, לשנות – ובעיקר לא לוותר על יופי, גם בלב מציאות מורכבת.

מחלקת עיצוב תעשייתי: עמידות ורעות

ניל ננר, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי, מציין כי המחזור הנוכחי בחר בתכנים המשקפים קשר הדוק לתקופה. רבים מהסטודנטים היו מגויסים למילואים במשך חודשים, וכולם התמודדו עם מגבלות והפרעות בלימודים. "אנו גאים בבוגרים שלנו שמעבר ליכולות העיצוב המרשימות שלהם, מייצגים את היפה והחיובי בחברה הישראלית. הם נושאים נטל ומפגינים כושר עמידות ורעות," הוא אומר.

חוויה פתוחה לקהל

הקמפוס של שנקר יהפוך גם השנה לזירה פתוחה של רעיונות פורצי דרך. דרך סיורים, מפגשים ואירועי תוכן, הקהל מוזמן לפגוש מקרוב את הדור הבא של היוצרים שיבנו את העתיד. התערוכות השונות יתקיימו במיקומים ומועדים שונים, כמפורט להלן:

תערוכת כלל המחלקות

מתי : 7-16 באוגוסט 2025

איפה : אנה פרנק 12, רמת גן

שעות פתיחה : ראשון עד חמישי: 10:00-22:00 שישי: 10:00-13:00 שבת: 11:00-18:00



תערוכת בית הספר לאמנות רב-תחומית

מתי : 24 ביולי – 2 באוגוסט 2025

איפה : הרצל 158, תל אביב-יפו

שעות פתיחה : ראשון עד חמישי: 10:00-22:00 שישי: 10:00-13:00 שבת: 11:00-18:00



תערוכת התואר השני בעיצוב

מתי : 4-19 בספטמבר 2025

איפה : גלריה רוזן לעיצוב, שנקר, ביאליק 137, רמת גן

שעות פתיחה : ראשון עד חמישי: 10:00-19:00 שישי: 10:00-13:00



הזמנה לחוות את היצירה

תערוכות הבוגרים של שנקר 2025 הן הזדמנות ייחודית לפגוש את הכוח היצירתי של הדור הבא, המתמודד עם אתגרי הזמן באומץ, רגישות וחדשנות. הקהל מוזמן להגיע, להתרשם ולקחת חלק בחוויה שחוגגת את היכולת של עיצוב ואמנות לשנות, לרפא ולהצית השראה.