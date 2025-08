רגע לפני שחגגה 80: השחקנית לוני אנדרסון ("רדיו סינסינטי") הלכה לעולמה

לוני סנדרסון (צילום: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA, ויקימדיה)

לוני אנדרסון, השחקנית האמריקאית הידועה בזכות תפקידה כג'ניפר מרלו בסדרת הקומדיה המצליחה "רדיו סינסינטי", נפטרה אתמול (ראשון), בגיל 79. זאת יומיים לפני יום הולדתה ה-80, שיחול מחר, ה-5 באוגוסט. אנדרסון, שהייתה מועמדת פעמיים לפרס האמי ושלוש פעמים לפרס גלובוס הזהב, הותירה חותם משמעותי בתעשיית הבידור עם קריירה מגוונת וחיים אישיים שסוקרו בהרחבה בתקשורת.

תחילת חייה

לוני קיי אנדרסון נולדה ב-5 באוגוסט 1945 בסיינט פול, מינסוטה. אביה, קליידון, היה כימאי סביבתי, ואמה, מקסין, עבדה כדוגמנית. כבר בצעירותה, אנדרסון התבלטה כמתמודדת בתחרות מיס מינסוטה ב-1964, שם סיימה כסגנית. היא למדה אמנות באוניברסיטת מינסוטה והתחתנה לראשונה ב-1964 עם ברוס הסלברג, ממנו נולדה בתה דידרה. נישואיה הראשונים הסתיימו זמן קצר לאחר מכן.

קריירה מרשימה בתעשיית הבידור

אנדרסון זכתה לפרסום בזכות תפקידה כג'ניפר מרלו, הפקידה החכמה והכריזמטית בתחנת הרדיו הבדיונית בסדרה "רדיו סינסינטי" (1978-1982). היא התעקשה לעצב את הדמות כדמות חזקה ואינטליגנטית, בניגוד לסטראוטיפ הבלונדינית המטופשת שהיה נפוץ בטלוויזיה של אותה תקופה. התפקיד זיכה אותה בשתי מועמדויות לאמי ב-1980 וב-1981 ובשלוש מועמדויות לגלובוס הזהב, והפך אותה לאחת השחקניות המוכרות של שנות ה-70 וה-80.

תפקידים בולטים נוספים

לאחר הצלחת הסדרה, אנדרסון כיכבה בסרטים טלוויזיוניים כמו The Jayne Mansfield Story" (1980)" לצד ארנולד שוורצנגר ו-White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd" (1991)". היא גם שיחקה בסרט הקולנוע Stroker Ace" (1983)" לצד ברט ריינולדס, ובסדרות כמו Easy Street" (1986)" ו-Partners in Crime" (1984)". ב-2023, היא הופיעה בסרט הטלוויזיה "Ladies Of The 80s: A Divas Christmas" לצד כוכבות נוספות מהתקופה.

חיים אישיים וזוגיות עם ברט ריינולדס

חייה האישיים של אנדרסון, ובמיוחד נישואיה לברט ריינולדס בין 1988 ל-1994, היו במוקד תשומת הלב התקשורתית. השניים נפגשו ב-1981 בתוכנית של מרב גריפין, והתחתנו בטקס מפואר בפלורידה. במהלך נישואיהם, הם אימצו את בנם, קווינטון. עם זאת, הגירושים שלהם ב-1994 היו מתוקשרים ומלווים בהאשמות הדדיות, והפכו לאחד מפרקי הגירושים המדוברים בהוליווד. בספר האוטוביוגרפי שלה, My Life in High Heels" (1995)", תיארה אנדרסון את חוויותיה ואת התפתחותה האישית כמי ששרדה אתגרים רבים.

אנדרסון התחתנה ארבע פעמים, כאשר נישואיה האחרונים היו למוזיקאי בוב פליק ב-2008, אותו הכירה עוד בשנות ה-60.

חיים מאוחרים ופטירה

אנדרסון נפטרה בבית חולים בלוס אנג'לס לאחר מחלה ממושכת, יומיים לפני יום הולדתה ה-80. היא הותירה אחריה בני משפחה רבים. בניהם בעלה בוב פליק, בתה דידרה ובן זוגה צ'רלי הופמן, בנה קווינטון, נכדותיה מקנזי ומייגן, בנו החורג אדם פליק ואשתו הלן, ונכדיה החורגים פליקס ומקסימיליאן. טקס משפחתי פרטי ייערך בבית הקברות הוליווד פוראבר, ולאחר מכן יתקיים אירוע לזכרה.

המשפחה ביקשה תרומות במקום פרחים. התרומות יופנו לתוכנית הלאומית לחינוך לבריאות הריאות או לאגודה האמריקאית לסרטן, לכבוד מאבקה של אנדרסון במחלתה.

הירשמו לניוזלטר שלנו קבלו את החדשות האחרונות ישירות לתיבת הדואר שלכם. הרשמה אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ולא נשתף את המידע.