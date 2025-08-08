לראשונה בנתניה: הישיבה הגבוהה בבית אל מקימה שלוחה - סרוגים
לראשונה בנתניה: הישיבה הגבוהה בבית אל מקימה שלוחה

חשיפה: בראש חודש אלול הקרוב צפויה להיפתח לראשונה ישיבה גבוהה סרוגה בעיר נתניה, שתהווה שלוחה של ישיבת בית אל. בראשותה יעמוד הרב משה חביב

דוד פרוידיגר, חדשות סרוגים
דוד פרוידיגר, חדשות סרוגים08.08.25 14:07  י״ד באב תשפ״ה
לראשונה בנתניה: הישיבה הגבוהה בבית אל מקימה שלוחה
  הרב משה חביב. יעמוד בראשות הישיבה. (צילום: מתוך אתר yeshiva.org.il)

מוסדות ישיבת בית אל ממשיכים להתרחב, ובחודש אלול הקרוב תיפתח שלוחה חדשה בצפון נתניה, באיזור פרדס הגדוד. למעשה לראשונה תיפתח ישיבה גבוהה סרוגה באזור בנוסף לישיבת ההסדר הפועלת בדרום העיר בראשות הרב נתנאל יוסיפון.

לישיבה החדשה צפויים לעבור בשלב הראשון כ – 20 בחורים ועוד כ – 15 אברכים מקרב הישיבה. בראשותה יעמוד הרב משה חביב, ששימש במשך שנים ר"מ בבית אל ולאחרונה מונה להיות דיין בבית הדין בנתניה. בנוסף הישיבה תפעל בנשיאותו ובהכוונתו של ראש מוסדות בית אל, הרב זלמן מלמד.

בשלב זה, אומרים בישיבה, כי ייפתחו רק שיעורים ב', ד' וכולל עיון והלכה ברמה גבוהה, זאת על מנת לבסס את הישיבה, ורק בשנה שלאחר מכן ייפתח גם שיעור א'. הישיבה תפעל במתכונת של ישיבה גבוהה אך למעוניינים תהיה גם אופציה של מסלול הסדר. הישיבה תפעל באולם בית כנסת "עליית שבטים" שבימים אלו מוסב להיות בית מדרש לכל דבר, והבחורים ילונו בווילות שנשכרו בקרבת מקום וישמשו כפנימייה.

בית המדרש של ישיבת בית אל. (צילום מתוך אתר yeshiva.org.il)

האברכים מתקבלים באהדה וחיבוק חם

בישיבה מספרים כי לאחר שהוקמו בשנים האחרונות לא מעט גרעינים תורניים, הגיעו לא מעט פניות לישיבה להקים גם ישיבה ברוח ישיבת בית אל. פניות אלו נדחו בעבר, אך כעת, עם גידול והרחבת מספר התלמידים בישיבה, לצד עליה בביקוש הספציפי בבקשות מאזור נתניה והשרון, התאחדו לכדי החלטה משותפת לפתוח כעת את הישיבה. כבר כעת, כך מספרים, האברכים שעברו לגור בשכונה מתקבלים בחיבוק חם ובקבלת פנים אוהדת, ותושבי האזור מצפים ומייחלים לפתיחת הישיבה בעוד כשבועיים.

ישיבת בית אל פורסת זרועות

כזכור, לפני כחודש פרסמנו כאן בסרוגים כי ישיבת בית אל החליטה לראשונה באלול הקרוב לפתוח גם מדרשה לבנות שתפעל ביישוב.

הישיבה הגבוהה בבית אל הוקמה בשליחות הרב צבי יהודה קוק על ידי הרב זלמן מלמד בשנת תשל"ח – 1978. מאז גדלה והתרחבה הישיבה ובמהלך השנים נוסדו סביבה מוסדות נוספים כמו אולפנת רעיה לבנות, הישיבה התיכונית בני צבי, מכינה קדם צבאית, אתר אינטרנט תורני, ועוד.

6 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
לכל מקום שהם...
לא תודה | 08-08-2025 14:26
לכל מקום שהם מגיעים הם מביאים איתם את היהירות ואת רוח המלחמה שלהם. הם אינם משתלבים באזור באופן שמכבד את האוכלוסיה המקומית ויוצרים בעיקר כאוס. ככה היה בלוד, שלפני שבאו הערבים והיהודים היו בשכנות טובה, ככה היה גם בתל אביב שאז החליטו ״ליהד״ את תל אביב ולהפריע לאוכלוסיה המקומית, וגם על ישובים קטנים שמעתי שבאו והביאו את הכפייה שלהם. הפכו להיות מיסיונרים, מסכנים בנתניה
כמה שקרים בתגובה...
דוד | 08-08-2025 15:14
כמה שקרים בתגובה אחת. בלוד גם לפני עשרים שנה היה מתח עם הערבים, אז אל תבלבל את המח, וגם ביחס לשאר הטענות.
2
עוד שלוחה של...
ליאור | 08-08-2025 17:32
עוד שלוחה של הכת החשוכה מבית אל. אוי לשלוח ילדיו ללמוד איתם. במקום להילחם בצבא יסרבו םקודה עם רבם זלמן מלמד
3
ישיבה ? סתם...
מאיר | 08-08-2025 17:35
ישיבה ? סתם פוליטיקאים בזוטות. ישיבה שלא יצרה תלמיד חכם אחד מלבד עסקנים
4
לברוח כמו אש...
אבי | 08-08-2025 18:29
לברוח כמו אש מהקיצונים ותומכי בנט. בגללם לפיד עלה לשלטון
5
שיהיו משיחיסטים גם...
גליה | 08-08-2025 23:21
שיהיו משיחיסטים גם שם