לראשונה בנתניה: הישיבה הגבוהה בבית אל מקימה שלוחה - סרוגים

הרב משה חביב. יעמוד בראשות הישיבה. (צילום: מתוך אתר yeshiva.org.il)

מוסדות ישיבת בית אל ממשיכים להתרחב, ובחודש אלול הקרוב תיפתח שלוחה חדשה בצפון נתניה, באיזור פרדס הגדוד. למעשה לראשונה תיפתח ישיבה גבוהה סרוגה באזור בנוסף לישיבת ההסדר הפועלת בדרום העיר בראשות הרב נתנאל יוסיפון.

לישיבה החדשה צפויים לעבור בשלב הראשון כ – 20 בחורים ועוד כ – 15 אברכים מקרב הישיבה. בראשותה יעמוד הרב משה חביב, ששימש במשך שנים ר"מ בבית אל ולאחרונה מונה להיות דיין בבית הדין בנתניה. בנוסף הישיבה תפעל בנשיאותו ובהכוונתו של ראש מוסדות בית אל, הרב זלמן מלמד.

עוד באותו נושא החל מאלול הקרוב: ישיבת בית אל מקימה מדרשה לבנות לכתבה המלאה בסרוגים >



בשלב זה, אומרים בישיבה, כי ייפתחו רק שיעורים ב', ד' וכולל עיון והלכה ברמה גבוהה, זאת על מנת לבסס את הישיבה, ורק בשנה שלאחר מכן ייפתח גם שיעור א'. הישיבה תפעל במתכונת של ישיבה גבוהה אך למעוניינים תהיה גם אופציה של מסלול הסדר. הישיבה תפעל באולם בית כנסת "עליית שבטים" שבימים אלו מוסב להיות בית מדרש לכל דבר, והבחורים ילונו בווילות שנשכרו בקרבת מקום וישמשו כפנימייה.

האברכים מתקבלים באהדה וחיבוק חם

בישיבה מספרים כי לאחר שהוקמו בשנים האחרונות לא מעט גרעינים תורניים, הגיעו לא מעט פניות לישיבה להקים גם ישיבה ברוח ישיבת בית אל. פניות אלו נדחו בעבר, אך כעת, עם גידול והרחבת מספר התלמידים בישיבה, לצד עליה בביקוש הספציפי בבקשות מאזור נתניה והשרון, התאחדו לכדי החלטה משותפת לפתוח כעת את הישיבה. כבר כעת, כך מספרים, האברכים שעברו לגור בשכונה מתקבלים בחיבוק חם ובקבלת פנים אוהדת, ותושבי האזור מצפים ומייחלים לפתיחת הישיבה בעוד כשבועיים.

ישיבת בית אל פורסת זרועות

כזכור, לפני כחודש פרסמנו כאן בסרוגים כי ישיבת בית אל החליטה לראשונה באלול הקרוב לפתוח גם מדרשה לבנות שתפעל ביישוב.

הישיבה הגבוהה בבית אל הוקמה בשליחות הרב צבי יהודה קוק על ידי הרב זלמן מלמד בשנת תשל"ח – 1978. מאז גדלה והתרחבה הישיבה ובמהלך השנים נוסדו סביבה מוסדות נוספים כמו אולפנת רעיה לבנות, הישיבה התיכונית בני צבי, מכינה קדם צבאית, אתר אינטרנט תורני, ועוד.